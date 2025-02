Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről, a bevezetést követően viszont a rendszerek automatikusan tudni fogják, kinek mennyi adó jár vissza.","shortLead":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről...","id":"20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c7031f59-3073-4f5f-a40d-2aac4b104d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","timestamp":"2025. február. 24. 11:28","title":"Nagy Márton: Mindent tudunk a nyugdíjasokról, anonim módon összekapcsoljuk őket a vásárlásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b2c338-f884-458a-8694-c4628b5ecceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a vendég.","shortLead":"Kevés a vendég.","id":"20250222_Csodot-jelenthet-a-pincerek-melleirol-elhiresult-Hooters","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3b2c338-f884-458a-8694-c4628b5ecceb.jpg","index":0,"item":"906a778b-726a-49e0-a496-9fefa5add79f","keywords":null,"link":"/kkv/20250222_Csodot-jelenthet-a-pincerek-melleirol-elhiresult-Hooters","timestamp":"2025. február. 22. 15:16","title":"Csődöt jelenthet a pincérek nagy melleiről elhíresült Hooters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kártya tulajdonosa hajlandó visszavonni a feljelentést, ha elfelezik a nyereményt.","shortLead":"A kártya tulajdonosa hajlandó visszavonni a feljelentést, ha elfelezik a nyereményt.","id":"20250222_Lopott-kartyaval-vett-sorsjegyet-ket-francia-ferfi-felmillio-eurot-nyertek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414.jpg","index":0,"item":"1691dfec-e79a-40b7-aac0-339acd69de4e","keywords":null,"link":"/elet/20250222_Lopott-kartyaval-vett-sorsjegyet-ket-francia-ferfi-felmillio-eurot-nyertek","timestamp":"2025. február. 22. 19:19","title":"Lopott kártyával vett sorsjegyet két férfi, félmillió eurót nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna NATO-tagságáért cserébe is hajlandó lemondani posztjáról Volodomir Zelenszkij.","shortLead":"Ukrajna NATO-tagságáért cserébe is hajlandó lemondani posztjáról Volodomir Zelenszkij.","id":"20250223_Zelenszkij-kesz-lemondani-az-elnoksegrol-ha-cserebe-csatlakozhat-a-NATO-hoz-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091.jpg","index":0,"item":"4549a7b6-0ffe-4d44-8d9c-45c9a996da21","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Zelenszkij-kesz-lemondani-az-elnoksegrol-ha-cserebe-csatlakozhat-a-NATO-hoz-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 23. 17:20","title":"Zelenszkij kész lemondani az elnökségről, ha ez kell a békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MLSZ nem engedélyezte, hogy a kispályát használják, így átmeneti megállapodás született.","shortLead":"Az MLSZ nem engedélyezte, hogy a kispályát használják, így átmeneti megállapodás született.","id":"20250224_edzopalya-helyett-15-milliardos-stadion-Szombathelyi-Haladas-atmeneti-megallapodas-Czegledi-Csaba-tavaszi-nyitomeccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37.jpg","index":0,"item":"5d4f9164-f532-4688-b648-1f3046cbc594","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250224_edzopalya-helyett-15-milliardos-stadion-Szombathelyi-Haladas-atmeneti-megallapodas-Czegledi-Csaba-tavaszi-nyitomeccs","timestamp":"2025. február. 24. 11:43","title":"Legalább egy meccs erejéig az edzőpálya helyett mégiscsak a 15 milliárdos stadionban játszik a Haladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok disznóságairól, ám Magyar Péterékről még annyit sem beszélt, mint szombaton a miniszterelnök, ahogy a Demokratikus Koalíció zsugorodására sem reflektált egyáltalán.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok...","id":"20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"4f5dc1eb-1a6e-40f4-bd02-08f3ae667185","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 11:58","title":"Gyurcsány évértékelője: Orbán a pokol tornácára érkezett, Csányi és Mészáros rohadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b619248-fd0f-420d-988c-8ad29ce471c5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az EU és néhány kelet-európai állam már lehagyta Magyarországot a korrupcióérzékelési listán, úgyhogy a világ igencsak távoli részeit kell megnéznünk, ha olyan helyeket keresünk, amelyek ugyanannyi pontot szereztek, mint mi. Megtettük.","shortLead":"Az EU és néhány kelet-európai állam már lehagyta Magyarországot a korrupcióérzékelési listán, úgyhogy a világ igencsak...","id":"20250223_Burkina-Faso-Tanzania-Trinidad-Kuba-Del-Afrika-korrupcio-korrupt-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b619248-fd0f-420d-988c-8ad29ce471c5.jpg","index":0,"item":"f62f83fc-5b12-4ca5-98b8-4f0a6ec39bec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Burkina-Faso-Tanzania-Trinidad-Kuba-Del-Afrika-korrupcio-korrupt-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:00","title":"Burkina Faso, Tanzánia, Trinidad: Mi történik azokban az országokban, amik ugyanannyira korruptak, mint Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c1547c-0a94-4f66-b005-2f437cb04acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mohamed Amrát Romániában tartóztatták le, kiadatásáról egyelőre nem közöltek részleteket.","shortLead":"Mohamed Amrát Romániában tartóztatták le, kiadatásáról egyelőre nem közöltek részleteket.","id":"20250222_Elfogtak-a-tobbszorosen-elitelt-bunozot-akit-tavaly-egy-rabszallitobol-szoktettek-meg-tarsai-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7c1547c-0a94-4f66-b005-2f437cb04acc.jpg","index":0,"item":"2d73282a-a95f-4e57-b985-8055b8c20157","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Elfogtak-a-tobbszorosen-elitelt-bunozot-akit-tavaly-egy-rabszallitobol-szoktettek-meg-tarsai-Franciaorszagban","timestamp":"2025. február. 22. 21:08","title":"Elfogták a többszörösen elítélt bűnözőt, akit tavaly egy rabszállítóból szöktettek meg társai Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]