[{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e4541e-a51c-48ec-b7fb-9ba42bc1ebb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Annyira fontos Budapest a nemzetgazdaság szempontjából, hogy egy évvel az előző vizsgálat lezárása után indulhat is a következő – magyarázta az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Annyira fontos Budapest a nemzetgazdaság szempontjából, hogy egy évvel az előző vizsgálat lezárása után indulhat is...","id":"20250304_vizsgalat-Allami-Szamvevoszek-fovaros-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1e4541e-a51c-48ec-b7fb-9ba42bc1ebb7.jpg","index":0,"item":"e9a0fa2e-494d-403f-a063-1206e054c547","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_vizsgalat-Allami-Szamvevoszek-fovaros-Budapest","timestamp":"2025. március. 04. 09:22","title":"Újabb vizsgálatot indított az Állami Számvevőszék a fővárosnál, mindenbe belenéznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony Galaxy S25-ről. Most már az is kiszivárgott, mikor mutathatják be a dél-koreai vállalat eddigi legvékonyabb prémiumtelefonját, a Galaxy S25 Edge-et.","shortLead":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony...","id":"20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"57b6c734-def3-4b55-adf5-9ae85a3a4324","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","timestamp":"2025. március. 04. 21:03","title":"Mikor jön a Samsung legvékonyabb csúcstelefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95a1fa-8e8f-4aee-aef0-78e132c85203","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Közel 100 ezer írásos, 160 ezer telefonos és 20 ezer applikációból érkező bejelentés – ennyi ügyet kezel és old meg egy év alatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélszolgálata. A még gördülékenyebb ügyintézés érdekében a cég az elmúlt években szoftverrobotokat és mesterséges intelligenciát is elkezdett használni. A megoldásokkal gyorsabban és hatékonyabban lehet kezelni a bejelentéseket.","shortLead":"Közel 100 ezer írásos, 160 ezer telefonos és 20 ezer applikációból érkező bejelentés – ennyi ügyet kezel és old meg...","id":"20250305_bkk-ugyfelszolgalat-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd95a1fa-8e8f-4aee-aef0-78e132c85203.jpg","index":0,"item":"4752325c-173f-488d-9a5f-22c3564158ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_bkk-ugyfelszolgalat-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 05. 10:39","title":"Szoftverrobotok és mesterséges intelligencia segíti a BKK ügyfélszolgálatának működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megúszta felfüggesztett büntetéssel az a férfi, aki igazoltatás közben visszaült a kocsijába, és elütött egy rendőrt.","shortLead":"Megúszta felfüggesztett büntetéssel az a férfi, aki igazoltatás közben visszaült a kocsijába, és elütött egy rendőrt.","id":"20250304_Igazoltatas-kozben-probalt-meglogni-autojaval-elutott-egy-rendort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5.jpg","index":0,"item":"a7005d42-910c-4c4a-b61c-ec4b3b0163b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Igazoltatas-kozben-probalt-meglogni-autojaval-elutott-egy-rendort","timestamp":"2025. március. 04. 12:21","title":"Igazoltatás közben próbált meglógni autójával, elütött egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d219d7ee-9bf6-4275-98d8-47ae74c3267a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Szentmihályi úti csomópont után történt a baleset.","shortLead":"A Szentmihályi úti csomópont után történt a baleset.","id":"20250305_baleset-dugo-m3-autopalya-m2-autout-budapesti-bevezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d219d7ee-9bf6-4275-98d8-47ae74c3267a.jpg","index":0,"item":"a52c0110-2d6b-48fe-823d-dffb1bc080a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_baleset-dugo-m3-autopalya-m2-autout-budapesti-bevezeto","timestamp":"2025. március. 05. 08:17","title":"Baleset miatt több kilométeres a dugó az M3-as és az M2-es budapesti bevezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább az EU-val kapcsolatban térjen vissza a hagyományos diplomácia eszközeihez a vámháborús zsarolás helyett.","shortLead":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább...","id":"20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"95bda63b-c6ba-4640-8abc-9279034b5914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","timestamp":"2025. március. 04. 16:05","title":"Meloni személyesen győzné meg Trumpot, hogy az USA sem járna jól a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése szerint: 2024 végén 761 ezer alkalmazottat foglalkoztatott az ágazat, egy évvel korábban pedig még mintegy 780 ezret. A leépítések az idén is folytatódnak.","shortLead":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése...","id":"20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5.jpg","index":0,"item":"dd2d3ff0-fc03-4d17-a5d1-3467eaaa4c12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","timestamp":"2025. március. 06. 07:21","title":"Közel 20 ezer autóipari munkahely szűnt meg tavaly Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]