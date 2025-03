Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","shortLead":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","id":"20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"143c0270-931d-4979-8eee-bf2c5f991101","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","timestamp":"2025. március. 18. 11:34","title":"Megöltek egy férfit Budapesten, egy 19 éves fiatal végezhetett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4f17fb-3ba6-40c6-9442-b26841418223","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb űrteleszkóp a Földtől mintegy 130 fényévre lévő HR 8799 nevű rendszert vizsgálta, amelynek elemzése azt mutatta, több nehéz elem is jelen van a csillag körül keringő bolygók légkörében.","shortLead":"A James Webb űrteleszkóp a Földtől mintegy 130 fényévre lévő HR 8799 nevű rendszert vizsgálta, amelynek elemzése azt...","id":"20250319_james-webb-urteleszkop-exobolygo-legkore-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d4f17fb-3ba6-40c6-9442-b26841418223.jpg","index":0,"item":"3589576b-4a47-4148-97a7-2e0147b78c8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_james-webb-urteleszkop-exobolygo-legkore-szen-dioxid","timestamp":"2025. március. 19. 13:03","title":"Szén-dioxidot talált a James Webb űrteleszkóp négy idegen bolygó légkörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található. Egy most a jelek szerint átkerül, de még így is van bőven.","shortLead":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található...","id":"20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218.jpg","index":0,"item":"7252e3d6-c2b8-49a3-9861-da591e7d4cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","timestamp":"2025. március. 19. 15:03","title":"Újabb szöget ver a Vezérlőpult koporsójába a Microsoft, de még marad a Gépház-káosz a Windows 11-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot találtak el, a csapásokat pedig addig folytatják „amíg szükséges”.","shortLead":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot...","id":"20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6.jpg","index":0,"item":"f427eae5-3bcb-43dc-a685-b44774c83b79","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","timestamp":"2025. március. 18. 05:35","title":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55beecbd-9215-4517-9fe6-d72c12a1a415","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Katy Brand által írt film Minden jót, Leo Grande című színpadi változatát Góczán Judit dramaturg jegyzi.","shortLead":"A Katy Brand által írt film Minden jót, Leo Grande című színpadi változatát Góczán Judit dramaturg jegyzi.","id":"20250318_hvg-Bastya-Szinhaz-elso-bemutato-Udvaros-Dorottya-Medveczky-Balazs-Keresztes-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55beecbd-9215-4517-9fe6-d72c12a1a415.jpg","index":0,"item":"ae25245e-6a82-4060-aac1-f7d4ed91d3be","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-Bastya-Szinhaz-elso-bemutato-Udvaros-Dorottya-Medveczky-Balazs-Keresztes-Tamas","timestamp":"2025. március. 18. 10:00","title":"Minden, amit egy idősebb nő tudni akar a szexről – revelatív játékra hív a Bástya Színház első bemutatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3026ca6f-e2d6-4c32-ace0-54e83a80e8af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn már érkeztek sérültek a budapesti kórházakba. ","shortLead":"Hétfőn már érkeztek sérültek a budapesti kórházakba. ","id":"20250319_Eszak-Macedonia-tuz-szorakozohely-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3026ca6f-e2d6-4c32-ace0-54e83a80e8af.jpg","index":0,"item":"7d1ec592-32f7-4798-9a53-3c1bab548ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_Eszak-Macedonia-tuz-szorakozohely-Budapest","timestamp":"2025. március. 19. 06:52","title":"Éjjel az észak-macedóniai diszkótűz újabb sérültjeit szállították Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Joe Biden egyik utolsó intézkedéseként júliusig biztosított állami védelmet Hunter és Ashley Biden számára.","shortLead":"Joe Biden egyik utolsó intézkedéseként júliusig biztosított állami védelmet Hunter és Ashley Biden számára.","id":"20250318_trump-biden-gyerekek-titkosszolgalat-vedelem-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"5e5c92b6-c85a-4f2b-8955-b8ccee741bf8","keywords":null,"link":"/elet/20250318_trump-biden-gyerekek-titkosszolgalat-vedelem-visszavonas","timestamp":"2025. március. 18. 15:12","title":"Donald Trump megvonta a tikosszolgálati védelmet Joe Biden gyerekeitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb25bf75-a126-4109-926d-f34f9badec3d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy elektronikai alkatrészek és elemek nélkül működő, szárnyát mozgató robot megváltoztathatja a mentési műveleteket, a környezeti megfigyelést és az orvosbiológiai alkalmazásokat.","shortLead":"Egy elektronikai alkatrészek és elemek nélkül működő, szárnyát mozgató robot megváltoztathatja a mentési műveleteket...","id":"20250319_hvg-pompas-kiralylepke-robotszarny-orvostudomany-mentes-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb25bf75-a126-4109-926d-f34f9badec3d.jpg","index":0,"item":"d7e075ef-575f-4797-b12b-3aea964ea1be","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-pompas-kiralylepke-robotszarny-orvostudomany-mentes-megfigyeles","timestamp":"2025. március. 19. 12:30","title":"A pompás királylepkétől ellesett recept egy sor dolgot megváltoztathat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]