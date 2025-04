Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ada5c8c4-51c5-41bb-8faf-9c48c03bc735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 11 hónapja van előzetes letartóztatásban a korábbi miniszteri biztos. ","shortLead":"Már 11 hónapja van előzetes letartóztatásban a korábbi miniszteri biztos. ","id":"20250418_Ket-honappal-ismet-meghosszabbitottak-Suha-Gyorgy-volt-tiszteletbeli-konzul-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5c8c4-51c5-41bb-8faf-9c48c03bc735.jpg","index":0,"item":"08d58a47-f50f-4734-aaf4-4dc46a038a61","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Ket-honappal-ismet-meghosszabbitottak-Suha-Gyorgy-volt-tiszteletbeli-konzul-letartoztatasat","timestamp":"2025. április. 18. 17:49","title":"Két hónappal ismét meghosszabbították Suha György volt tiszteletbeli konzul letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Európai Néppárt fogadkozik, hogy a Fidesz ott is marad. ","shortLead":"Az Európai Néppárt fogadkozik, hogy a Fidesz ott is marad. ","id":"20250418_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"435f6a13-81b2-45f8-8bc2-fdf0ea7a6383","keywords":null,"link":"/360/20250418_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 18. 10:15","title":"Nemzetközi lapszemle: Áll az tűzfal Európában, Orbánt és Le Pent nem akarják kiengedni mögüle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95524b1-82a0-4145-a42e-b89fef136c41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Előtte egy 27 kilogrammos kereszttel csaknem két kilométert gyalogolt. ","shortLead":"Előtte egy 27 kilogrammos kereszttel csaknem két kilométert gyalogolt. ","id":"20250418_Tobb-ezer-zarandok-nezte-vegig-ahogy-harminchatodjara-keresztre-feszitettek-egy-Fulop-szigeteki-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f95524b1-82a0-4145-a42e-b89fef136c41.jpg","index":0,"item":"19c3c591-c49b-4dd9-96bd-8346b32a4771","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Tobb-ezer-zarandok-nezte-vegig-ahogy-harminchatodjara-keresztre-feszitettek-egy-Fulop-szigeteki-ferfit","timestamp":"2025. április. 18. 15:54","title":"Több ezer zarándok nézte végig, ahogy harminchatodjára keresztre feszítettek egy Fülöp-szigeteki férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fef52b-d8fd-4ff6-9ff1-3331eeeed3a4","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A március 3-ai kiírás óta kétszer is módosult az ezerfősnél kisebb településeken működő, „italüzlet, bár” kategóriába sorolt egységek versenyképességének erősítését ígérő kocsmapályázat. HVG-Ténytár.","shortLead":"A március 3-ai kiírás óta kétszer is módosult az ezerfősnél kisebb településeken működő, „italüzlet, bár” kategóriába...","id":"20250419_hvg-kocsmatamogatas-kistelepulesek-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34fef52b-d8fd-4ff6-9ff1-3331eeeed3a4.jpg","index":0,"item":"2f24177a-a0f8-4c7f-be81-6230f5eb26ae","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-kocsmatamogatas-kistelepulesek-tenytar","timestamp":"2025. április. 19. 09:30","title":"Nincs italbolt, nincs támogatás: a kistelepülések nagy része labdába sem rúghat a kocsmapályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b982583-ca7d-479c-aea5-9638f32b060c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","id":"20250418_Dugo-utlezaras-M7-es-autopalya-forgalom-utvonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b982583-ca7d-479c-aea5-9638f32b060c.jpg","index":0,"item":"e2e4791d-c7f2-47b5-b6b6-7f1da7913bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Dugo-utlezaras-M7-es-autopalya-forgalom-utvonal","timestamp":"2025. április. 18. 15:10","title":"Baleset miatt lezárták az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. április. 19. 15:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3420c38a-0bf4-4b83-bbc3-b5cda85e9cae","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Külföldön is felfigyeltek arra, a magyar kormánynak milyen sok vendégét irányítják Tiborcz István szállodájában.","shortLead":"Külföldön is felfigyeltek arra, a magyar kormánynak milyen sok vendégét irányítják Tiborcz István szállodájában.","id":"20250419_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3420c38a-0bf4-4b83-bbc3-b5cda85e9cae.jpg","index":0,"item":"4588549d-a258-407e-a81e-af5ac16c4f84","keywords":null,"link":"/360/20250419_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 19. 08:49","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump olyan a béketárgyalással, mint egy gyerek a kirakóval, ha nem megy neki, eldobja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A légitársaság szerint az ilyenkor kötelező vizsgálat húzódott el.","shortLead":"A légitársaság szerint az ilyenkor kötelező vizsgálat húzódott el.","id":"20250419_wizz-air-jaratkeses-repuloter-varakozas-madrid-budapest-jarat-villamcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"63a2f9d7-ef9c-4de9-a10d-48355db74c81","keywords":null,"link":"/elet/20250419_wizz-air-jaratkeses-repuloter-varakozas-madrid-budapest-jarat-villamcsapas","timestamp":"2025. április. 19. 19:09","title":"Egy napja várnak Madridban a Wizz Air budapesti járatának utasai, mert villám csapott a repülőgépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]