Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes korábban azt állította, hogy a helyi hatóságok mindent rendben találtak. Most kiderült, hogy mégsem.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes korábban azt állította, hogy a helyi hatóságok mindent rendben találtak. Most kiderült...","id":"20180919_A_svedek_nincsenek_meggyozodve_arrol_hogy_Semjen_Zsolt_vadaszata_torvenyes_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376b787a-5760-4d13-b41e-79020ebd31ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_A_svedek_nincsenek_meggyozodve_arrol_hogy_Semjen_Zsolt_vadaszata_torvenyes_volt","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:20","title":"A svédek nincsenek meggyőződve arról, hogy Semjén Zsolt vadászata törvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","shortLead":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","id":"20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923df41-7c66-4d59-ad56-23301ea4a7b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:13","title":"19 törvényjavaslatot terjesztett be az MSZP a demokrácia helyreállítása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország elnöke volt. Férjét váltotta.","shortLead":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország...","id":"20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12731caf-2529-4854-9a03-443439a1b641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:28","title":"A pártnak vagy a családnak lopott súlyos dollármilliókat az exelnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset után a civilek és egy kormányzati szervezet is megszólaltak, mivel a hasonló munkahelyi balesetek miatt évente több száz ember hal meg Indiában.","shortLead":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset...","id":"20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed60794-1ab1-4a1f-b03a-8e6420ef2ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:44","title":"43 ezer dollárt gyűjtöttek egyetlen nap alatt az édesapját gyászoló indiai kisfiúnak, aki a Twitteren lett híres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így kettő helyet három forgalmi sávot használhatnak majd a pályán közlekedők, míg délen tartanak a felújítások.","shortLead":"Így kettő helyet három forgalmi sávot használhatnak majd a pályán közlekedők, míg délen tartanak a felújítások.","id":"20180919_Enyhitenek_kicsit_az_autosok_szenvedesen_megnyitnak_egy_uj_savot_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6ce307-2db0-439f-b746-af9102e39c9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_Enyhitenek_kicsit_az_autosok_szenvedesen_megnyitnak_egy_uj_savot_az_M0ason","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:08","title":"Enyhítenek kicsit az autósok szenvedésén, megnyitnak egy új sávot az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638dd26d-ce9e-48a8-a0ab-fc4b408a1a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretes projektnek indult a Path nevű közösségi hálózat, amely legutóbb a facebookos adatgyűjtési botrány idején vívott ki magának komoly szimpátiát. Mark Zuckerbergék taposómalma azonban nem hagyott életteret nekik, pár hét múlva lekapcsolják a villanyt.","shortLead":"Ígéretes projektnek indult a Path nevű közösségi hálózat, amely legutóbb a facebookos adatgyűjtési botrány idején...","id":"20180918_path_kozossegi_oldal_facebook_mark_zuckerberg_felhasznaloszam_adatgyujtes_cambridge_analytica_anti_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=638dd26d-ce9e-48a8-a0ab-fc4b408a1a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b092fd9-9b47-4518-8328-b1a661dd8ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_path_kozossegi_oldal_facebook_mark_zuckerberg_felhasznaloszam_adatgyujtes_cambridge_analytica_anti_facebook","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:03","title":"Ennyi volt: bedőlt az anti-Facebook, októberben végleg lehúzzák a redőnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","shortLead":"Nem perelhette be egy ló Oregon államban a vele rosszul bánó gazdáját. ","id":"20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8887decf-f557-4d43-94cd-a34978b8bac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f328da-5faf-467b-a5f8-ce875e69cf4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Kidobta_a_birosag_a_lo_feljelenteset","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:37","title":"Kidobta az amerikai bíróság a ló feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5595f52-087a-4e5c-98cd-88dc845de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, ahol inkább kokacserjét termesztenek.","shortLead":"Van, ahol inkább kokacserjét termesztenek.","id":"20180919_Melyponton_a_kave_ara_de_ennek_nem_mindenki_orul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5595f52-087a-4e5c-98cd-88dc845de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51743b27-8ab0-4a24-8d21-a1b30acde8af","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Melyponton_a_kave_ara_de_ennek_nem_mindenki_orul","timestamp":"2018. szeptember. 19. 07:15","title":"Mélyponton a kávé ára, de ennek nem mindenki örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]