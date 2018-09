Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel válaszolnak a kormány által kedd este útnak indított kampányra.","shortLead":"Ezzel válaszolnak a kormány által kedd este útnak indított kampányra.","id":"20180919_Szorolapokat_osztogat_a_Momentum_hogy_elmagyarazzak_mirol_szol_a_Sargentinijelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f514b2-5bd9-491f-984c-a87f68e6575b","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Szorolapokat_osztogat_a_Momentum_hogy_elmagyarazzak_mirol_szol_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:30","title":"Szórólapokat osztogat a Momentum, hogy elmagyarázzák, miről szól a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint tévesen állította ki a játékvezető Cristiano Ronaldót a Valencia elleni Bajnokok Ligája-találkozón, amelyet a torinói együttes emberhátrányban nyert meg 2-0-ra. ","shortLead":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint tévesen állította ki a játékvezető Cristiano...","id":"20180920_massimiliano_allegri_cristiano_ronaldo_kiallitas_piros_lap_juventus_valencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1cd8ef-16e3-4cf3-8e07-bc47856d5ee4","keywords":null,"link":"/sport/20180920_massimiliano_allegri_cristiano_ronaldo_kiallitas_piros_lap_juventus_valencia","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:27","title":"\"Ronaldónak össze kell szednie magát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár járműhiányra hivatkozva lehetetlenülnek el járatsűrítések és járnak rossz minőségű kocsikkal a vonatok, a legjobb kocsikat tárolóvágányokon parkoltatják. Sőt, olyan hírek is megjelentek, miszerint a sínre ürítő, “pottyantós” vécékkel felszerelt kocsik 2035-ig még biztosan szolgálnak – írta a Közlekedő Tömeg Egyesület blog.","shortLead":"Bár járműhiányra hivatkozva lehetetlenülnek el járatsűrítések és járnak rossz minőségű kocsikkal a vonatok, a legjobb...","id":"20180919_Tarolovaganyokon_rohadnak_a_legjobb_vasuti_kocsik__felelotlenseggel_vadoljak_a_MAVSTART_kocsigazdalkodasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd00ce06-4e4b-43ca-aac1-af968643f19b","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Tarolovaganyokon_rohadnak_a_legjobb_vasuti_kocsik__felelotlenseggel_vadoljak_a_MAVSTART_kocsigazdalkodasat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:49","title":"„Tárolóvágányokon rohadnak a legjobb vasúti kocsik” – felelőtlenséggel vádolják a MÁV-START kocsigazdálkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába támogatja a munkásszálló-építést a kormány, ezzel nem ellensúlyozhatja a csapást, amelyet a több százezer fős hiánnyal birkózó munkaerőpiacra a cafeteria-rendszer megcsorbításával mért.","shortLead":"Hiába támogatja a munkásszálló-építést a kormány, ezzel nem ellensúlyozhatja a csapást, amelyet a több százezer fős...","id":"20180920_Mar_Ukrajnabol_sem_szivesen_jonnek_vendegmunkasok_a_magyar_epitkezesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbec59b-2aeb-4555-b458-c026eabf96d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Mar_Ukrajnabol_sem_szivesen_jonnek_vendegmunkasok_a_magyar_epitkezesekre","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:24","title":"Már Ukrajnából sem szívesen jönnek vendégmunkások a magyar építkezésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32dda98-0c78-4c4b-9a2c-8ea94e4f9ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször hangzik el, hogy a válás oka nem titkos szerető, nem is az alkohol, hanem egy ártatlannak tűnő mobiljáték. Az Egyesült Királyságban komoly szerepet játszik a kapcsolatok végleges megszakításában az idei év sikeralkalmazása, a Fortnite.","shortLead":"Egyre többször hangzik el, hogy a válás oka nem titkos szerető, nem is az alkohol, hanem egy ártatlannak tűnő...","id":"20180919_divorce_online_felmeres_valasok_fortnite_jatek_valook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32dda98-0c78-4c4b-9a2c-8ea94e4f9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3725724b-34ce-4cbd-b51c-b9c776d98e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_divorce_online_felmeres_valasok_fortnite_jatek_valook","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:03","title":"Válóok: a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gabrielle Blair szerint itt az ideje békén hagyni a nőket, ha tényleg az abortusz visszaszorítása a cél, és inkább a férfiakkal foglalkozni, mert ők tehetnek minden nem kívánt terhességről. A problémát még nem oldotta meg, de azt elérte, hogy mindenki erről beszéljen.","shortLead":"Gabrielle Blair szerint itt az ideje békén hagyni a nőket, ha tényleg az abortusz visszaszorítása a cél, és inkább...","id":"20180920_A_ferfiak_elvezete_a_nok_fajdalma_provokativ_abortuszcikken_vitazik_Amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c60f0-928b-4626-92d7-569ae9f14de8","keywords":null,"link":"/elet/20180920_A_ferfiak_elvezete_a_nok_fajdalma_provokativ_abortuszcikken_vitazik_Amerika","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:57","title":"A férfiak élvezete, a nők fájdalma: provokatív abortuszcikken vitázik Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha jól értjük.","shortLead":"Ha jól értjük.","id":"20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b51993-3831-4e3e-808e-5503b4fcd4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:48","title":"Azt firtatja a Figyelő, nem magas-e egy nőnek a miniszterség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11 főnyi kíséretével. 19 méregdrága Vuitton táskában több mint másfél millió dollár volt náluk készpénzben.","shortLead":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11...","id":"20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0e8e27-47fb-4ebd-a7fe-77fdc662b974","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:36","title":"A buzgó vámosok leckét adtak a diktátor aranyifjú gyermekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]