[{"available":true,"c_guid":"132b2e1e-7f9e-4edd-96a7-a686634b3b92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy ontja egymás után a jobbnál jobb telefonokat a Xiaomi: a legújabb Mi 8 Próba például nyomásérzékeny ujjlenyomat-olvasó került, és nem is akárhová, hanem a kijelző alá.","shortLead":"Csak úgy ontja egymás után a jobbnál jobb telefonokat a Xiaomi: a legújabb Mi 8 Próba például nyomásérzékeny...","id":"20180922_xiaomi_mi_8_pro_kepernyo_alatti_ujjlenyomat_szenzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132b2e1e-7f9e-4edd-96a7-a686634b3b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fdca77-c3f2-4253-af8d-abb484b6d140","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_xiaomi_mi_8_pro_kepernyo_alatti_ujjlenyomat_szenzor","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:03","title":"Az iPhone-osok csak álmodozhatnak arról, ami benne van az új Xiaomi-telefonban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödszörre módosítják a tervezési szerződést, már egymilliárd forint fölött jár.","shortLead":"Ötödszörre módosítják a tervezési szerződést, már egymilliárd forint fölött jár.","id":"20180922_Arat_akartak_csokkenteni_de_veletlenul_meg_dragabb_lett_a_Zene_Haza_tervezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09491ab-0ae3-4e7a-95c0-b8aabe195f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Arat_akartak_csokkenteni_de_veletlenul_meg_dragabb_lett_a_Zene_Haza_tervezese","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:23","title":"Árat akartak csökkenteni, de véletlenül még drágább lett a Zene Háza tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec00f0-9164-40b7-8b92-cde75b4a0a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bántalmazta a hozzátartozóit, majd végzett magával.","shortLead":"Egy férfi bántalmazta a hozzátartozóit, majd végzett magával.","id":"20180921_tragedia_lett_a_csaladi_veszekedesbol_fertorakoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ec00f0-9164-40b7-8b92-cde75b4a0a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b1c8cf-f661-4a76-b490-b3662be6170a","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_tragedia_lett_a_csaladi_veszekedesbol_fertorakoson","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:41","title":"Tragédia lett a családi veszekedésből Fertőrákoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09d6ebd-c963-45f3-8fbf-62b073165016","c_author":"Muharay Katalin","category":"gazdasag","description":"A Magyarországgal csaknem azonos méretű és lakosságú és hasonló népesedési problémákkal küszködő Portugáliának minél több bevándorlóra van szüksége. A migráció jelenségét mindkét oldalról jól ismerő ország menekültekből is a rá jutó kvótánál nagyobb arányban kíván befogadni. ","shortLead":"A Magyarországgal csaknem azonos méretű és lakosságú és hasonló népesedési problémákkal küszködő Portugáliának minél...","id":"201832__oregedo_portugalia__bevandorlok__nepesedespolitika__tart_karokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09d6ebd-c963-45f3-8fbf-62b073165016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec881983-d656-4775-a9a6-67c3baea74ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__oregedo_portugalia__bevandorlok__nepesedespolitika__tart_karokkal","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:30","title":"Bevándorláspárti politikát hirdetett a portugál kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Íme egy újabb bizonyíték, hogy a videojátékok világában, de különösen a Minecraftban semmi sem tűnik lehetetlennek. ","shortLead":"Íme egy újabb bizonyíték, hogy a videojátékok világában, de különösen a Minecraftban semmi sem tűnik lehetetlennek. ","id":"20180921_minecraft_magyar_allami_operahaz_minebudapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4e5096-20c6-4317-b7ee-f18dda81ce7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_minecraft_magyar_allami_operahaz_minebudapest","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:30","title":"Megépítették az Operaház tökéletes mását a Minecraftban – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint mindenképp a kultúra látja kárát, ha pártalapon próbálunk vizsgálni egy színházat, egy színészt vagy egy szerzőt. A magyar dráma napja apropóján a színház helyzetéről beszélgettünk az időnként pályaelhagyáson gondolkodó íróval.","shortLead":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint...","id":"20180921_terey_janos_interju_kulturharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26faf8af-4aaf-435e-98b6-fb3b29950105","keywords":null,"link":"/elet/20180921_terey_janos_interju_kulturharc","timestamp":"2018. szeptember. 21. 20:00","title":"\"Nem csak a retorika háborús\" – interjú Térey Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4dc72e-2131-4140-ab5a-890e4d68ea72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Józsefváros polgármestere ajánlatot tett, meg sem várták az október végére kitűzött tárgyalást.","shortLead":"Józsefváros polgármestere ajánlatot tett, meg sem várták az október végére kitűzött tárgyalást.","id":"20180921_Megvenne_az_onkormanyzat_az_Aurora_ingatlanjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4dc72e-2131-4140-ab5a-890e4d68ea72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dacead7-b17d-46fe-933a-d9a71976d834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Megvenne_az_onkormanyzat_az_Aurora_ingatlanjat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:26","title":"Megvenné az önkormányzat az Auróra ingatlanját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","shortLead":"Budapesten a Bécsi úti és a gazdagréti fiókot csukják be, összhangban a 2021-ig szóló stratégiai célkitűzéseikkel.","id":"20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dad018a-58d8-4f0e-ab52-2098f4089557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c59f91c-f303-4a27-bf29-412f6e19d869","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_bezarja_ket_fiokjat_a_cib_bank","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:34","title":"Bezárja két fiókját a CIB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]