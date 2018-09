Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1401ea52-b44f-4f71-aeb0-422f06ec98b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rómaiak sok területen hasonlítottak a mai kor emberére. Szerettek szórakozni, fontosnak tartották a művelődést és nagy hangsúlyt fektettek a személyes higiéniára is. A fogaikra is ügyeltek.","shortLead":"A rómaiak sok területen hasonlítottak a mai kor emberére. Szerettek szórakozni, fontosnak tartották a művelődést és...","id":"20180923_Vizeletbol_szajviz_es_fertotlenito_ezert_adoztatta_meg_Vespasianus_csaszar_a_nyilvanos_illemhelyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1401ea52-b44f-4f71-aeb0-422f06ec98b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef30bf25-7b5f-44b6-84e3-ebf5609d80a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vizeletbol_szajviz_es_fertotlenito_ezert_adoztatta_meg_Vespasianus_csaszar_a_nyilvanos_illemhelyeket","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:24","title":"Vizeletből szájvíz és fertőtlenítő, ezért adóztatta meg Vespasianus császár a nyilvános illemhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 25 halottról szólnak a hírek. A teheráni állami média szerint dzsihadisták támadhattak.","shortLead":"Már 25 halottról szólnak a hírek. A teheráni állami média szerint dzsihadisták támadhattak.","id":"20180922_Terroristak_gyilkoltak_egy_katonai_paraden_Iranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94e0c24-5fe4-4800-94ed-b2c88a6d9dc6","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Terroristak_gyilkoltak_egy_katonai_paraden_Iranban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:54","title":"Terroristák gyilkoltak egy katonai parádén Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap névtelen forrásokra hivatkozva ír arról, hogy Rod Rosenstein a szerinte alkalmatlannak tartott elnök elmozdításán munkálkodott. Rosenstein tagad.","shortLead":"A lap névtelen forrásokra hivatkozva ír arról, hogy Rod Rosenstein a szerinte alkalmatlannak tartott elnök elmozdításán...","id":"20180922_A_New_York_Times_szerint_lehallgatta_volna_Trumpot_az_igazsagugyi_miniszterhelyettes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa8862-71ab-471a-8cc6-77200d9db3da","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_A_New_York_Times_szerint_lehallgatta_volna_Trumpot_az_igazsagugyi_miniszterhelyettes","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:53","title":"A New York Times szerint lehallgatta volna Trumpot az igazságügyi miniszterhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476dbca7-f08f-482f-8c23-ef91c2d555a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szombaton erős hidegfront vonul át Magyarország felett. Mögötte több mint 10 fokkal hidegebb levegő éri el a Kárpát-medencét. ","shortLead":"Szombaton erős hidegfront vonul át Magyarország felett. Mögötte több mint 10 fokkal hidegebb levegő éri el...","id":"20180921_eros_szellel_tor_rank_az_osz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=476dbca7-f08f-482f-8c23-ef91c2d555a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42815e48-8cb1-499a-b1ee-de3ba2148d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_eros_szellel_tor_rank_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:49","title":"Itt a figyelmeztetés: erős széllel tör ránk az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a92e1b4-54d6-4009-83bb-c30d7618da4b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Volkswagennél ki tudja, hogyan, de már az ötvenes évek végén ráéreztek arra, hogy nagyon jön az Édes élet korszaka. Fogták hát az autóipar legnagyobb példányszámban gyártott autóját, a Volkswagen Bogarat, és az olaszokkal csináltattak belőle egy szívdöglesztő autót. Ez lett a Karmann Ghia.","shortLead":"A Volkswagennél ki tudja, hogyan, de már az ötvenes évek végén ráéreztek arra, hogy nagyon jön az Édes élet korszaka...","id":"20180921_Volkswagen_Karmann_Ghia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a92e1b4-54d6-4009-83bb-c30d7618da4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd71ac2-f529-482b-a370-b74e0664dbe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_Volkswagen_Karmann_Ghia","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:33","title":"Vezettük a Volkswagen legszebb Bogarát, a Karmann Ghiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza a Globális Béke Indexet. Ez a mérőszám azt mutatja, hogy a vizsgált 163 országban miként alakult a béke, a stabilitás, illetve az egy év leforgása alatt bekövetkezett változásoknak milyen gazdasági következményei, hatásai voltak.","shortLead":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza...","id":"20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac3a94-137b-4d34-aa73-d171d6fb6db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:22","title":"Végre itt egy lista, amelyen beértük Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában. A meccs után rendbontás tört ki.","shortLead":"A Miskolc 5-0-ra kikapott a szlovák élvonalbeli jégkorong-bajnokság (Tipsport Liga) alapszakaszának 4. fordulójában...","id":"20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75109072-b488-4eab-af19-4e0edc7ce107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe4ead-c378-4f5d-a266-120772870f9c","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_mi_sportunk_nem_haboru__megszolaltak_a_jegkorongbalhe_utan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:54","title":"„A mi sportunk nem háború” – megszólaltak a jégkorongbalhé után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104ecc7a-43ac-4db1-a983-960029281cdb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatmillió látogatót várnak a ma kezdődött és október 7-éig tartó sörfesztiválra, az Oktoberfestre, amelyen tavaly 7,5 millió liter sör fogyott. A sörfesztivál eredete egy 1810-es bajor királyi esküvőt ünneplő lóversenyhez nyúlik vissza, az első sörsátrak a XIX. század végén jelentek meg az eseményen.","shortLead":"Hatmillió látogatót várnak a ma kezdődött és október 7-éig tartó sörfesztiválra, az Oktoberfestre, amelyen tavaly 7,5...","id":"20180922_Elkepzelhetetlen_mennyisegu_sor_elpusztitasanak_lattak_neki_Munchenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=104ecc7a-43ac-4db1-a983-960029281cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe70bc8-2b30-489e-acf6-d74aebd89228","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Elkepzelhetetlen_mennyisegu_sor_elpusztitasanak_lattak_neki_Munchenben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:10","title":"Elképzelhetetlen mennyiségű sör elpusztításának láttak neki Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]