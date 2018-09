Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68e1bac-910b-4191-b46b-d9d889f5a431","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdekesebb dolog a vasúti szállítás működtetésénél az éneklés.","shortLead":"Érdekesebb dolog a vasúti szállítás működtetésénél az éneklés.","id":"20180923_Lemondott_a_miniszterhelyettes_inkabb_rockegyuttest_alapitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f68e1bac-910b-4191-b46b-d9d889f5a431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a78500-33b9-4f27-ab9d-4532e2dae764","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Lemondott_a_miniszterhelyettes_inkabb_rockegyuttest_alapitott","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:56","title":"Lemondott a miniszterhelyettes, inkább rockegyüttest alapított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szakemberként gyakran szembesülök azzal, mekkora fájdalmat jelent, ha valaki értelmetlennek éli meg az életét, ha képtelen megfogalmazni, miért érdemes felkelnie nap mit nap. De mi ennek az oka, és hogyan lehet segíteni?","shortLead":"Szakemberként gyakran szembesülök azzal, mekkora fájdalmat jelent, ha valaki értelmetlennek éli meg az életét, ha...","id":"20180823_On_is_celtalanul_sodrodik_Igy_teheti_meg_az_elso_lepeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da91fe7c-d98e-4df2-938b-2ad635f2f55c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180823_On_is_celtalanul_sodrodik_Igy_teheti_meg_az_elso_lepeseket","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:15","title":"Ön is céltalanul sodródik? Így teheti meg az első lépéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt. A legutóbbi esetben az apuka három gyerekét szállította ittasan.","shortLead":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt...","id":"20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733836-1692-4fea-aaa9-abd6eebcab63","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:51","title":"Eddig öt ember vesztette életét a hétvégén történt közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f028404c-3f3c-43eb-b820-a78916fe9df7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor először elmegy majd mellettünk egy ilyen, lehet, hogy a Star Wars fog beugrani.","shortLead":"Amikor először elmegy majd mellettünk egy ilyen, lehet, hogy a Star Wars fog beugrani.","id":"20180923_tesla_semi_truck","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f028404c-3f3c-43eb-b820-a78916fe9df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8ca47d-91da-4fe9-8e6b-81db79bad149","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_tesla_semi_truck","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:52","title":"Elvileg néma, de mégis van egy egészen szokatlan hangja a Tesla kamionjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Martonvásár térségében, a főváros felé vezető oldalon csak a külső forgalmi sáv járható.","shortLead":"Martonvásár térségében, a főváros felé vezető oldalon csak a külső forgalmi sáv járható.","id":"20180923_m7es_autopalya_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24276d-e06d-4085-bf03-704c9a9f4d17","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180923_m7es_autopalya_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:46","title":"Baleset történt az M7-es autópályán, be fog állni a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oltalom Karitatív Egyesület 500 ultrahangos vizsgálatot ajánl fel azoknak, akiknek heteket kell várniuk.\r

\r

","shortLead":"Az Oltalom Karitatív Egyesület 500 ultrahangos vizsgálatot ajánl fel azoknak, akiknek heteket kell várniuk.\r

\r

","id":"20180924_Ultrahangos_varolistaja_van_Egy_civil_szervezet_most_500_vizsgalatot_ad_ajandekba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf6a6bd-5d64-4609-a131-1df18fce3b5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Ultrahangos_varolistaja_van_Egy_civil_szervezet_most_500_vizsgalatot_ad_ajandekba","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:02","title":"Ultrahangos várólistán van? Egy civil szervezet most 500 vizsgálatot ad ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738c6209-9aa4-41cd-a16b-c9d20744e60e","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Donald Trumpot és a populizmus előretörését, az extrém alacsony kamatokat, a jövedelmi szakadék szélesedését és az ortodox közgazdaságtan megkérdőjelezését mind a tíz éve kirobbant pénzügyi válságnak köszönhetjük. ","shortLead":"Donald Trumpot és a populizmus előretörését, az extrém alacsony kamatokat, a jövedelmi szakadék szélesedését és...","id":"201838__a_valsag_tanulsagai__egybenyitott_vilag__populista_hullam__felelem_kerestetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738c6209-9aa4-41cd-a16b-c9d20744e60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0ba460-589c-4b74-940d-289e53e7e3a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201838__a_valsag_tanulsagai__egybenyitott_vilag__populista_hullam__felelem_kerestetik","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:16","title":"10 évvel a nagy krach után: a megmentett gazdagok és a populisták jártak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szövetségesre találhat egymásban a mostanság gyengélkedő kapcsolatban élő amerikai és európai vezetés a nagy webes vállalatok túlzottnak vélet hatalma elleni küzdelemben. Most egy olyan dokumentum jutott az amerikai sajtó kezébe, mely a Donald Trumpnak nem tetsző Facebook és Google elleni \"ráhatás\" eszközének tűnik.","shortLead":"Szövetségesre találhat egymásban a mostanság gyengélkedő kapcsolatban élő amerikai és európai vezetés a nagy webes...","id":"20180924_donald_trump_elnoki_rendelet_trosztellenes_torveny_szovetsegi_nyomozas_facebook_google_twitter_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba43f055-f25f-4669-83ee-4e80be10e34d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_donald_trump_elnoki_rendelet_trosztellenes_torveny_szovetsegi_nyomozas_facebook_google_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:03","title":"Ha Trump tényleg nekimegy a Facebooknak és a Google-nek, darabjaira téphetik a vállalatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]