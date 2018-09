Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db9ead8e-7149-484e-979b-106746ede9e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E/V Nautilus legénysége éppen Hawaiinál pásztázta a tenger fenekét, amikor egy különleges halra bukkantak a kamerával.","shortLead":"Az E/V Nautilus legénysége éppen Hawaiinál pásztázta a tenger fenekét, amikor egy különleges halra bukkantak...","id":"20180924_melytengeri_kutatas_pelikanangolna_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db9ead8e-7149-484e-979b-106746ede9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4897c822-4cbc-4de1-8020-a9b7cbfad896","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_melytengeri_kutatas_pelikanangolna_video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:03","title":"A tenger mélyén sikerült lefilmezni a világ egyik legfurcsább halát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","shortLead":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","id":"20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27b31af-b7ea-43c6-b23b-961c336172fd","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:38","title":"Lehet-e feminista egy cigánylány, akit a szülei 14 évesen adnak férjhez, és rögtön teherbe is esik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafbd8ce-2098-4f9b-b50d-2a77434f4fe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a túl fáradt sofőrök számos halálos és egyéb sérüléssel járó baleset okozói, a droggal és az alkohollal szemben a kimerültséget még nem lehet vérteszttel mérni. Ezen akarnak változtatni a kutatók.","shortLead":"Bár a túl fáradt sofőrök számos halálos és egyéb sérüléssel járó baleset okozói, a droggal és az alkohollal szemben...","id":"20180924_Faradt_soforoket_tartoztathatnak_fel_a_rendorok_ha_sikerul_kifejleszteni_ezt_a_vertesztet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafbd8ce-2098-4f9b-b50d-2a77434f4fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79607591-4f9a-4ea9-ad9c-f0a8c6d5de0e","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Faradt_soforoket_tartoztathatnak_fel_a_rendorok_ha_sikerul_kifejleszteni_ezt_a_vertesztet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:41","title":"Lecsapnak a fáradt sofőrökre a rendőrök, ha sikerül kifejleszteni ezt a vértesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae7b528-817e-44e7-b0f9-4d228af895c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hat elfogatóparancs is volt ellene. ","shortLead":"Kiderült, hat elfogatóparancs is volt ellene. ","id":"20180924_Beugrott_a_pizzafutar_autojaba_majd_keritesnek_hajtott_az_ittas_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae7b528-817e-44e7-b0f9-4d228af895c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45291b3-30fb-496f-b483-04534e872cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Beugrott_a_pizzafutar_autojaba_majd_keritesnek_hajtott_az_ittas_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:33","title":"Beugrott a pizzafutár autójába, majd kerítésnek hajtott az ittas férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apránként szedik ízekre különböző kormánypárti körökben az új nemzeti alaptanterv eredendően még \"nagyon szép munkának\" ítélt tervezetét. A csaknem két évig készült munkaanyagnak a Fidesz képviselői főként eszmei hiányosságokat rónak fel, miközben hivatalosan még mindig nem tudni, miért mondhatta a Miniszterelnökség vezetője a dokumentum bemutatása előtt, hogy \"így biztosan nem lép életbe\". A tervezeten dolgozó szakértők ezt mindenesetre már munka közben borítékolták. ","shortLead":"Apránként szedik ízekre különböző kormánypárti körökben az új nemzeti alaptanterv eredendően még \"nagyon szép munkának\"...","id":"20180924_kormany_nat_tervezet_kozoktatas_csepe_valeria_l_simon_laszlo_fidesz_kdnp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932b6fc4-e9c0-4847-b8f5-15665a7f15c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_kormany_nat_tervezet_kozoktatas_csepe_valeria_l_simon_laszlo_fidesz_kdnp","timestamp":"2018. szeptember. 24. 06:30","title":"\"Az egészben volt valami idealisztikus\" – Az új NAT készítői is érezték, hogy elhasal a tervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő hétvégi maratonfutást a városligeti építkezések miatt Lágymányosról indítják. ","shortLead":"A jövő hétvégi maratonfutást a városligeti építkezések miatt Lágymányosról indítják. ","id":"20180924_Koltoznie_kell_a_Varosligetbol_a_maratonnak_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ef6313-1682-455a-8d07-b0b0bb741b44","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Koltoznie_kell_a_Varosligetbol_a_maratonnak_is","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:27","title":"Költöznie kell a Városligetből a maratonnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc52eb1c-ae56-4d83-b493-1382f79ed267","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Donald Trumpot és a populizmus előretörését, az extrém alacsony kamatokat, a jövedelmi szakadék szélesedését és az ortodox közgazdaságtan megkérdőjelezését mind a tíz éve kirobbant pénzügyi válságnak köszönhetjük. ","shortLead":"Donald Trumpot és a populizmus előretörését, az extrém alacsony kamatokat, a jövedelmi szakadék szélesedését és...","id":"201838__a_valsag_tanulsagai__egybenyitott_vilag__populista_hullam__felelem_kerestetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc52eb1c-ae56-4d83-b493-1382f79ed267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0ba460-589c-4b74-940d-289e53e7e3a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201838__a_valsag_tanulsagai__egybenyitott_vilag__populista_hullam__felelem_kerestetik","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:16","title":"10 évvel a nagy krach után: a megmentett gazdagok és a populisták jártak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Naponta tíz családot lakoltatnak ki; befizette az Apple a gigantikus adótartozását, a McDonald's viszont megúszta a bírságot; elindult a 7. cikkely szerinti eljárás. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Naponta tíz családot lakoltatnak ki; befizette az Apple a gigantikus adótartozását, a McDonald's viszont megúszta...","id":"20180923_Es_akkor_apple_sargentini_mcdonalds_kilakoltatas_putyin_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f708d0d2-f556-4b7b-86e3-103fed19c894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Es_akkor_apple_sargentini_mcdonalds_kilakoltatas_putyin_orban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:00","title":"És akkor Vlagyimir Putyin egy félidőre elrabolta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]