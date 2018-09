Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb427a66-3b62-443c-900c-3e599d66430e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd lakberendezési óriás arra figyelmeztet, hogy a Calypso mennyezeti lámpák egyik szállítmánya hibás, ezért a búrák leeshetnek.","shortLead":"A svéd lakberendezési óriás arra figyelmeztet, hogy a Calypso mennyezeti lámpák egyik szállítmánya hibás, ezért a búrák...","id":"20180926_leeshet_az_ikea_calypso_mennyezeti_lampa_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb427a66-3b62-443c-900c-3e599d66430e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131b5fc7-1826-437f-a1ec-be3c4ceb288b","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_leeshet_az_ikea_calypso_mennyezeti_lampa_visszahivas","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:39","title":"Veszélyes mennyezeti lámpát hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most számoltak be a sajtónak.","shortLead":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most...","id":"20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4433e6de-63ab-4fa2-9429-a2c0261151c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:56","title":"A kormányért és Semjén Zsoltért imádkoztak a Papp László Sportarénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","shortLead":"A foglalkoztatók kétharmadánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket a hatóságok.","id":"20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb87456-3aeb-4e71-a45d-1cde716cf2e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Minden_tizedik_foglalkoztatott_feketen_dolgozik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:46","title":"Minden tizedik foglalkoztatott feketén dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan javaslattal állt elő a „legszárazabb” térség képviselője, hogy szerinte mindenki hátradőlhet. 