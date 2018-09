Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","shortLead":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","id":"20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482e533-1fcb-4261-a02f-55076f58e55a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:21","title":"Elismerés: díjat kapott a Lada Niva futurisztikus utódja – önnek is tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az V. kerület több parkolójába olyan szenzorokat telepítettek, amelyek egy applikációban folyamatosan mutatják, szabad-e az adott parkolóhely.","shortLead":"Az V. kerület több parkolójába olyan szenzorokat telepítettek, amelyek egy applikációban folyamatosan mutatják...","id":"20180924_uj_szenzoros_parkolasi_rendszert_tesztelnek_budapesten_vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ecc82e-e536-4571-9861-8671fb452ac7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_uj_szenzoros_parkolasi_rendszert_tesztelnek_budapesten_vodafone","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:17","title":"Új, okos parkolási rendszert tesztelnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11abf141-5984-477a-a644-37802ecb9498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy idős nőt vert át a 35 év körüli nő. ","shortLead":"Szombaton egy idős nőt vert át a 35 év körüli nő. ","id":"20180924_Unokazos_csalot_keresnek_Soroksaron_vigyazzon_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11abf141-5984-477a-a644-37802ecb9498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2571b3a-5b67-48f6-81c4-d645b680ea07","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Unokazos_csalot_keresnek_Soroksaron_vigyazzon_vele","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:16","title":"\"Unokázós\" csalót keresnek Soroksáron, vigyázzon vele!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait, a felsőoktatási intézmény új működési modelljének előkészítése céljából – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározatból.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait...","id":"20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab3722-8424-459c-a913-f009d7102a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:45","title":"Palkovicsék októbertől a Corvinus fenntartói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptember végétől elszállítja a közterület-felügyelet a szabálytalanul parkoló autókat.","shortLead":"Szeptember végétől elszállítja a közterület-felügyelet a szabálytalanul parkoló autókat.","id":"20180924_parkolas_obuda_kozterulet_felugyelet_elszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c757fdf5-e3f3-41b5-8920-a379d0a40c71","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_parkolas_obuda_kozterulet_felugyelet_elszallitas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:25","title":"Bekeményítenek a szabálytalanul parkolókkal szemben Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3319e256-19f6-4905-a5d5-69efcbc83194","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Túl kritikus volt az állami járadékelvonással a Századvég folyóirat utolsó lapszáma, ezért fejezték le a vezetőségét, és irányították át kormánysegítő irányba. Bod Péter Ákos nem érti, miért őket kérte fel az a lap szerzőnek, amelynek szerkesztőbizottságában Orbán Viktor vagy Kövér László neve is szerepel (ők egyébként a korábbi, az első szerkesztőbizottság tagjai voltak – a szerk.).","shortLead":"Túl kritikus volt az állami járadékelvonással a Századvég folyóirat utolsó lapszáma, ezért fejezték le a vezetőségét...","id":"20180924_Bod_Peter_Akos_es_a_visszavont_lapszam_Az_elmult_2530_evben_ilyen_nem_nagyon_tortent_velem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3319e256-19f6-4905-a5d5-69efcbc83194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e0a67c-c65c-4a32-8a97-52bdbf06721c","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Bod_Peter_Akos_es_a_visszavont_lapszam_Az_elmult_2530_evben_ilyen_nem_nagyon_tortent_velem","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:53","title":"Bod Péter Ákos és a visszavont lapszám: \"Az elmúlt 25-30 évben ilyen nem nagyon történt velem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába figyelmeztetett már a Költségvetési Tanács is, csak augusztus végéig 1708 milliárd forint hiány jött össze a központi költségvetésben.","shortLead":"Hiába figyelmeztetett már a Költségvetési Tanács is, csak augusztus végéig 1708 milliárd forint hiány jött össze...","id":"20180924_Tovabb_koltekezik_a_kormany_mar_1708_milliard_forint_az_idei_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0417f6-b2bc-4c1e-97a7-e8a17facc583","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Tovabb_koltekezik_a_kormany_mar_1708_milliard_forint_az_idei_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:14","title":"Tovább költekezik a kormány, már 1708 milliárd forint az idei költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c294623-cc97-43e7-a76d-4a76d76455f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nem árult el sokat a 2018-as iPhone-ok akkumulátoráról, azonban kínai forrásból kiderült, milyen kapacitásúak a 2018-as modellek energiaadói.","shortLead":"Az Apple nem árult el sokat a 2018-as iPhone-ok akkumulátoráról, azonban kínai forrásból kiderült, milyen kapacitásúak...","id":"20180925_iphone_xs_max_iphone_xr_akkumulator_kapacitas_mekkora_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c294623-cc97-43e7-a76d-4a76d76455f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a731d11-dd42-49d1-9eb1-3ac947ff7e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_iphone_xs_max_iphone_xr_akkumulator_kapacitas_mekkora_uzemido","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:03","title":"Titkolta az Apple, de kiderült: mekkorák az akkuk az új iPhone-okban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]