Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e6ce1f0-f5d2-44ca-a47b-a039fdc94f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így köszönte meg, hogy voltak, akik mellé álltak. ","shortLead":"Így köszönte meg, hogy voltak, akik mellé álltak. ","id":"20180924_orban_viktor_ep_kepviselo_ep_parlament_sargentini_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6ce1f0-f5d2-44ca-a47b-a039fdc94f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1c75d-a3ce-4bb4-9bc3-75836835b615","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_orban_viktor_ep_kepviselo_ep_parlament_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:51","title":"Orbán levelet írt 197 embernek, akik elutasították a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd8696-ed0a-4876-bb48-c1f845ee5160","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:42","title":"Rétvári szerint nem lenne szabad tragédiákból politikai tőkét kovácsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","shortLead":"Nem mindennapi látvány tárult az autós szeme elé, amikor az egyik kereszteződéshez érve el akart kanyarodni.","id":"20180925_dodzsem_anglia_auto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413b4f4c-f9b5-4082-8d18-3d6c2c6596b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83220f18-869a-44e8-8bdf-fd2b1eb37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_dodzsem_anglia_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:41","title":"A nap videója: Dodzsemben ülve várta a sofőr, hogy bekanyarodhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Kevesebb mint két év alatt a kormányom többet ért el, mint szinte bármelyik másik adminisztráció az országunk történetében\" – mondta az amerikai elnök az ENSZ Közgyűlés 73. ülésszakának általános vitáján.","shortLead":"\"Kevesebb mint két év alatt a kormányom többet ért el, mint szinte bármelyik másik adminisztráció az országunk...","id":"20180925_donald_trump_beszed_ensz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce340f3b-f114-4e0f-ae6b-5672098e11e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_donald_trump_beszed_ensz","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:41","title":"Trump megint elemében volt, kikacagták az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, akinek nehezebben indul a hétfő, mint Önnek: Vlagyimir Putyin legnagyobb politikai ellenfele alig jött ki a börtönből, már mehet is vissza.\r

\r

","shortLead":"Van, akinek nehezebben indul a hétfő, mint Önnek: Vlagyimir Putyin legnagyobb politikai ellenfele alig jött ki...","id":"20180924_Bortonbol_ki_bortonbe_be__igy_indult_Putyin_ellenfelenek_hetfoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff76048-aee6-4c3d-aebf-002df3357cf6","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Bortonbol_ki_bortonbe_be__igy_indult_Putyin_ellenfelenek_hetfoje","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:42","title":"Börtönből ki, börtönbe be – így indult Putyin ellenfelének hétfője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miután a britek tavasszal nem hosszabbították meg az orosz milliárdos Roman Abramovics vízumát, most kiderült, Svájc sem kér a Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjaként számon tartott Chelsea-tulajdonosból. Angliában beindulhat ugyanis az orvul szerzett javak elkobzása. ","shortLead":"Miután a britek tavasszal nem hosszabbították meg az orosz milliárdos Roman Abramovics vízumát, most kiderült, Svájc...","id":"20180925_roman_abramovics_svajc_chelsea_vlagyimir_putyin_londoni_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc001d0-8705-48d8-8093-25b7bdbfd346","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_roman_abramovics_svajc_chelsea_vlagyimir_putyin_londoni_oroszok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:50","title":"Abramovics előtt Svájc becsapta az ajtót, és a többi orosz oligarcha is aggódhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt főpolgármester idén nősült ötödjére. ","shortLead":"A volt főpolgármester idén nősült ötödjére. ","id":"20180925_Csajozasi_tippek_Demszky_Gabortol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5143bf-1761-4689-9dac-2d9616b9edfb","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Csajozasi_tippek_Demszky_Gabortol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:35","title":"Csajozási tippek Demszky Gábortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Instagramon megosztható fényképet készíteni könnyű, jó Instagram-fotót készíteni viszont már kevésbé. A képek finomhangolásának sokkal nagyobb jelentősége van, mint azt elsőre gondolnánk, a profizmus azonban nemcsak ezen múlik.","shortLead":"Instagramon megosztható fényképet készíteni könnyű, jó Instagram-fotót készíteni viszont már kevésbé. A képek...","id":"20180925_instagram_hogyan_keszitsunk_jo_instagram_fotot_alexa_jade","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3663aab-71a9-4b12-b9ae-f65740271036","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_instagram_hogyan_keszitsunk_jo_instagram_fotot_alexa_jade","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:03","title":"5 tanács egy profi fotóstól: mitől lesz jó egy kép az Instagramon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]