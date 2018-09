Mérgező müzlit hívtak vissza a dm-ből

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ba12a7-5f7e-4dd3-84e7-939a2b8ee5c4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nagy elhatározások teljesítéséhez néha kis lépéseken keresztül vezet az út. Az ÉN-könyv szerzői - agykutató, tanácsadó, fitneszszakértő és sztárséf - segítségével abban próbálnak segíteni, hogy életünk apró tettek révén boldogabb legyen.","shortLead":"A nagy elhatározások teljesítéséhez néha kis lépéseken keresztül vezet az út. Az ÉN-könyv szerzői - agykutató...","id":"20180927_Mutatunk_9_egyszeru_gyakorlatot_amivel_boldogabba_tehetjuk_az_eletunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ba12a7-5f7e-4dd3-84e7-939a2b8ee5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f465a-06d3-404d-9bb8-a6efc9a0745b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180927_Mutatunk_9_egyszeru_gyakorlatot_amivel_boldogabba_tehetjuk_az_eletunket","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:15","title":"Mutatunk 9 egyszerű gyakorlatot, amivel boldogabbá tehetjük életünket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51c4f51-1d98-4cac-aadb-050dc9155d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra egy képen pózolnak Linda Hamiltonnal. Ilyen utoljára a legelső Terminátor-film forgatásakor történt.","shortLead":"Újra egy képen pózolnak Linda Hamiltonnal. Ilyen utoljára a legelső Terminátor-film forgatásakor történt.","id":"20180928_Arnold_Schwarzenegger_megcsinalta_a_fotot_amire_34_evet_vartak_a_Terminatorrajongok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51c4f51-1d98-4cac-aadb-050dc9155d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34b6df4-9182-473f-bd4f-aeeb519a2b7f","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Arnold_Schwarzenegger_megcsinalta_a_fotot_amire_34_evet_vartak_a_Terminatorrajongok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:59","title":"Arnold Schwarzenegger megcsinálta a fotót, amire 34 évet vártak a Terminátor-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e318647b-af09-4b39-87cd-c951be93e63f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Clara 20 éves, Londonban él, egy meg nem nevezett európai ország állampolgára, manöken. Számtalan nagy nemzetközi divatcég bemutatóin vonult már fel és pózolt a Vogue magazinnak is. A kívülállók azt hinnék, kellemes, kényelmes munkája van és jól is keres. De a valóság egészen más.","shortLead":"Clara 20 éves, Londonban él, egy meg nem nevezett európai ország állampolgára, manöken. Számtalan nagy nemzetközi...","id":"20180928_Manokenek_a_szakma_poklarol_100bol_kettonek_bejon_98_rafizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e318647b-af09-4b39-87cd-c951be93e63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e599062-9020-46ad-9739-359ea7887b3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Manokenek_a_szakma_poklarol_100bol_kettonek_bejon_98_rafizet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:59","title":"Manökenek a szakma pokláról: 100-ból kettőnek bejön, 98 ráfizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953ef1c6-9c59-4012-ac25-55aa01ad59aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak hegyi hadgyakorlatok miatt mentek oda.","shortLead":"Csak hegyi hadgyakorlatok miatt mentek oda.","id":"20180926_Ukran_katonai_pancelosokat_lattak_Karpataljan__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953ef1c6-9c59-4012-ac25-55aa01ad59aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2aa57c-ff5b-4e28-95ed-850e3b523087","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Ukran_katonai_pancelosokat_lattak_Karpataljan__video","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:15","title":"Ukrán katonai páncélosokat láttak Kárpátaljan - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8524131b-68e6-46a4-ba83-beca1d7262d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető.","shortLead":"Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető.","id":"20180928_Kevesebb_boraszatnak_van_tobb_bevetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8524131b-68e6-46a4-ba83-beca1d7262d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6016d7e9-5771-4c1f-9be1-68cb74ba5088","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Kevesebb_boraszatnak_van_tobb_bevetele","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:45","title":"Kevesebb borászatnak van több bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","shortLead":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","id":"20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395a2c-230e-4484-a204-f9ccf710679e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:49","title":"600 bírságot gyűjtött be a MÁV rekorder bliccelője, 9 millióval lóg a vasútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180927_A_Csabai_Kolbaszfesztival_a_tiz_legjobb_europai_oszi_program_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d3f4ec-2333-46f7-81fc-ab582c64ec7b","keywords":null,"link":"/elet/20180927_A_Csabai_Kolbaszfesztival_a_tiz_legjobb_europai_oszi_program_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:23","title":"A Csabai Kolbászfesztivál a tíz legjobb európai őszi program között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező és stábja a film címét vetítette fel a számukra legfontosabb budapesti helyszínekre ízelítőként.","shortLead":"A rendező és stábja a film címét vetítette fel a számukra legfontosabb budapesti helyszínekre ízelítőként.","id":"20180926_Reisz_Gabor_Rossz_versek_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a42bd25-edbe-4ddb-9cc8-d695cef24eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Reisz_Gabor_Rossz_versek_film","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:03","title":"December végén jön Reisz Gábor új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]