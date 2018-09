A magyar származású Patrick Balkany időtlen idők óta polgármestere a Párizs melletti kisvárosnak, de párhuzamosan a parlamentben is bent üldögélt. Abban a pártban, melynek élén egykor Nicolas Sarkozy Franciaország elnöke volt. A két magyar származású politikus jóban volt egymással annál is inkább, mert Nicolas Sarkozy is úgy kezdte pályafutását, hogy Franciaország legdrágább kisvárosának, Neuillynek a polgármestere lett 29 éves korában. Aztán Franciaországban is hoztak egy törvényt, mely lehetetlenné teszi azt, hogy valaki egyszerre legyen polgármester és parlamenti képviselő. Épp a Balkany házaspár évek óta húzódó adócsalási és korrupciós ügye volt az egyik indoka annak, hogy egy személy immár nem lehet egyszerre polgármester és parlamenti képviselő.



13 millió eurós korrupciós botrány



2013 óta vizsgálódnak a Balkany házaspár pénzügyei körül – írja a párizsi Le Monde, amely beszámol arról, hogy a kis pénzügyi birodalom számtalan offshore céget érint Svájcban, Liechtensteinben, Szingapúrban, a Seychelles-szigeteken és Panamában. A gyanú szerint a befolyásos képviselő és polgármester, Sarkozy elnök nagy barátja, ezekre a külföldi számlákra utaltatta azokat a pénzeket, amelyeket megvesztegetésként kapott. Egy példa: a Balkany házaspár bevallotta az adóhivatalnak egy szerény ingatlan megvásárlását Giverny-ben. A Cossy malom – a szerény ingatlan – 4 795 000 eurót ér – állapította meg a vizsgálat. A pénzt a vásárlásra külföldről utalták át. Olyan számlákról, melyeket Balkany úr és neje elfelejtett bejelenteni. Ami még kínosabb az ügyben: egy építész azt vallotta, hogy ingyen végezte a szerény ingatlan felújítási terveinek az elkészítését. Miért ez az önzetlenség? Mert cserébe Balkany képviselő és polgármester elintézte, hogy egy nagy pénzt hozó felújítási munkát ő kapjon meg Párizs közelében, ahol a magyar származású politikus komoly befolyással rendelkezett.



Miből vásárolt méregdrága ingatlanokat külföldön a Balkany házaspár?



Ezt a kérdést feszegetik az adónyomozók, akiknek csak nagy sokára sikerült tisztázniuk: a Balkany házaspár nem bérlő, hanem tulajdonos a méregdrága ingatlanokban. A lista csinos. Egy kastély Marrákesben, Marokkó legelegánsabb városában. Két villa Saint-Martin szigetén a nemzetközi pénzarisztokrácia kedvelt helyén. Így jön ki összesen 13 millió eurós be nem vallott jövedelem, ami után a házaspár elfelejtett adózni. Balkany képviselő ezért sem bánta nagyon, hogy tavaly kiesett a partmentből, mert abban bízott, hogy elkerüli a reflektorfényt. Franciaországban azonban a törvény – ha lassan is, de működik. Még az elit szintjén is. Főként, ha az illető már fogatlan oroszlán, mint a Balkany házaspár vagy épp Nicolas Sarkozy. Lehet, hogy most Balkany polgármester kihívta maga ellen a sorsot: az 56%-os fizetésemelés csípi a szemét sok franciának, akiket Macron elnök épp most sietett megnyugtatni: egyik percről a másikra nem lehet csodákat várni. Ezt hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki az ENSZ közgyűlés ülésszakáról hazafelé tartva megállt a Franciaországhoz tartozó Antillákon. Macron népszerűsége mélyponton van, hiszen az életszínvonal emelkedése várat magára, miközben az adóreform sokakat sújt. Ilyen körülmények között kicsaphatja a biztosítékot, ha egy adócsalással és korrupcióval vádolt polgármester 56%-kal növeli a fizetését, mint ahogy a magyar származású Balkany tette Párizs egyik elővárosában.