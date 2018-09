Banki alkalmazott voltam, hitelügyintézéssel foglalkoztam negyven évig, mégis három hitelt vettem fel, svájci frank alapút 2008-ban

– Deák Emma elmesélte, hogy 2010-ben, mivel akkor senki nem akart hitelt felvenni, többüket elbocsátották, így munka és fizetés nélkül maradt. Az eredetileg felvett összes hitele 18 millió forintra rúgott, most 30 milliót követelnek tőle. Hiába volt öreg róka a szakmában, hiába vett részt sok képzésen, amelyeket kifejezetten egy nagy kereskedelmi bank szervezett az alkalmazottai számára a hatékonyabb értékesítés érdekében, ős is beleugrott a kölcsönfelvételbe.

A szegedi devizások a közösségi oldalon tartják egymással a kapcsolatot, több szervezethez is csatlakoztak, például az Adóskamara megyei csoportjához. A pénteki tüntetésre két petíciót is hoztak magukkal. Az egyik a Hadházy Ákos által elindított kezdeményezés az Európai Ügyészséghez való magyar csatlakozásról. A másikban pedig azt követelik, hogy az Európai Bíróság szeptember végén hozott döntése után függesszék fel a végrehajtásokat. Az Európai Bíróság azt mondta ki, hogy tisztességtelen lehet a banki szerződés akkor is, ha abban a feltételeket nem teljesen érthető, mindenki számára világos módon fogalmazták meg. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról szóló petíciót a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kívánták átadni, de azt az üzenetet kapták, hogy a felhívást hagyják a portán. A devizásokat érintő, a végrehajtások felfüggesztését követelő petíciójukat a Szegedi Törvényszékre vitték.

© hvg.hu

„Annak idején bejött hozzám egy négygyerekes család, hogy albérletben laknak. Együtt kiszámoltuk, hogy az albérleti díjból vígan kifizethetnek egy hitelt is. Később már láttam, hogy egy négygyerekes családot taszítottam a szakadék szélére, az öngyilkosság közelébe. Azon sem csodálkoznék, ha kaptam volna néhány pofont. A hitelezés utolsó éveiben már jövedelemigazolásokat sem kértünk be sok esetben, csak a folyószámlákról kértünk másolatot. Negyedévente vizsgáztunk kifogáskezelésből” – magyarázta Emma. A kifogáskezelés kiemelt pont volt a képzésben, arra tanították ki őket, hogyan kell meggyőzni egy ügyfelet, ha az alacsony jövedelme miatt húzódozott a kölcsön felvételétől. Egy másik példát is mondott Deák Emma, ami már közvetlenül a devizahitelekhez kapcsolódik: „Azt kellett mondanunk, hogy a svájci valuta nagyon erős, minimális a kockázata.” A tüntetők között terjednek a különböző elméletek a devizahitelek bedőlésének okairól, de az biztos, hogy most sokan kilátástalan helyzetben vannak.

Deák Emma kölcsönének is különös története van, az időközben harmincmillió forintra duzzadó hitelkövetelést a bank egy magánembernek adta el. Deák Emma először a bankot perelte be, amely elindította ellene a végrehajtást. A végrehajtó a folyó per ellenére a lakás kiürítését is elindította, azzal, ha Emme esetleg megnyeri a pert, akkor majd "rehabilitálják". Erre az asszony a végrehajtót perelte be, a kilakoltatás leállt. Tavaly pedig egy újabb fordulat következett be: a bank a követelést egy kis faluban élő magánszemélynek adta el. Most itt tart a tízéves ügy, Deák Emma most a magánszemélyt perli. (A követeléskezelők és az eladott hitelek ügyével ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen)

© hvg.hu

A szegedi tüntetésen, amellyel egy időben más megyei jogú városokban is szerveztek demonstrációkat, nagyjából harmincan jöttek össze. Eljött olyan család is, amely a Nemzeti Eszközkezelővel azért nem tudott megegyezni, mert a követelés már nagyobb, mint a házuk értéke. Volt olyan tüntető is, aki végül megegyezett az Eszközkezelővel, de mivel nem akarta, hogy végleg elússzon a háza, most másik hitelt vett fel, hogy visszavásárolja az ingatlant az államtól. A kormányhivatal és a bíróság után a helyi Fidesz iroda elé vonultak, hogy elmondják az országban szerintük semmi sincs rendben.