[{"available":true,"c_guid":"7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","shortLead":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","id":"20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf708535-35f1-46f6-a35e-bca91d2a053d","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:47","title":"Nagyon benézte ezt a tüntetést, vagy igazi cinikus a lengyel First Lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másfél évvel egy futóverseny előtt már elkezdik a szervezést, száz autót akkor is elszállíttatnak, ha időben kikerülnek a megállni tilos táblák, a rajt előtti napokban pedig azt nézik, nehogy a lakók valahol építkezni kezdjenek az útvonal mellett. Elmesélték a szervezők, hogyan készül a budapesti maraton.","shortLead":"Másfél évvel egy futóverseny előtt már elkezdik a szervezést, száz autót akkor is elszállíttatnak, ha időben kikerülnek...","id":"20180927_budapest_maraton_futoverseny_bsi_futas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669b54e3-5ca4-4f02-a151-538bbe611f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_budapest_maraton_futoverseny_bsi_futas","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:10","title":"Budapesti maratonisták: még a lopós autók is keresnek rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298d1b0d-d0b1-4edf-8a51-4ea17b67dd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180928_Rohog_a_net_nepe_osszehoztak_Orban_repulozeset_es_Semjen_renszarvasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=298d1b0d-d0b1-4edf-8a51-4ea17b67dd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4546f266-e205-48d7-9e81-1f364f0c0b15","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Rohog_a_net_nepe_osszehoztak_Orban_repulozeset_es_Semjen_renszarvasat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:23","title":"Röhög a net népe: Orbán repülőzését összehozták Semjén lelőtt rénszarvasával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Döntött az UEFA: 2024-ben Németországban rendezik meg az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Döntött az UEFA: 2024-ben Németországban rendezik meg az Európa-bajnokságot.","id":"20180927_Nemetorszagban_lesz_a_2024es_fociEb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9255da0-9767-4b15-9253-5e8ff469be15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nemetorszagban_lesz_a_2024es_fociEb","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:35","title":"Németországban lesz a 2024-es foci-Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt túl nehéz dolguk a rendőröknek, a helyszínen fogták le a tanúk a férfit, aki egy családi ház udvarán késelt.","shortLead":"Nem volt túl nehéz dolguk a rendőröknek, a helyszínen fogták le a tanúk a férfit, aki egy családi ház udvarán késelt.","id":"20180927_Sprint_a_rendoroktol_nyolc_perc_alatt_elfogtak_egy_kispesti_keseles_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2bdf96-ec1f-4733-afc5-8343c3f87448","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Sprint_a_rendoroktol_nyolc_perc_alatt_elfogtak_egy_kispesti_keseles_gyanusitottjat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:53","title":"Sprint a rendőröktől: nyolc perc alatt elfogták egy kispesti késelés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"30 ezer embert érint a munkabeszüntetés.","shortLead":"30 ezer embert érint a munkabeszüntetés.","id":"20180926_Minden_idok_legnagyobb_sztrajkjat_hirdette_meg_pentekre_a_Ryanair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b47e77-81d1-45ab-bad6-28e6762cbc8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Minden_idok_legnagyobb_sztrajkjat_hirdette_meg_pentekre_a_Ryanair","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:57","title":"Minden idők legnagyobb sztrájkját hirdette meg péntekre a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e3b50c-0ccb-4103-8cb8-28da077e2224","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kiürült Szerbia is, a határ menti településekről tömegesen járnak át Magyarországra dolgozni. A határátkelés lassúsága viszont sokakat visszatart, hiába gyűjtöttek aláírásokat a nonstop üzemelésért, süket fülekre találtak. A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez a magyar gazdaságnak is árt.","shortLead":"Kiürült Szerbia is, a határ menti településekről tömegesen járnak át Magyarországra dolgozni. A határátkelés lassúsága...","id":"20180926_szerbia_vendegmunkasok_magyarorszag_berek_hataratkelo_munkaerohiany_horgos_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e3b50c-0ccb-4103-8cb8-28da077e2224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5caf-97cd-4677-9203-0e14c7f925a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_szerbia_vendegmunkasok_magyarorszag_berek_hataratkelo_munkaerohiany_horgos_","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:45","title":"\"A tatámék Sopronban, apám Bécsben\" – a Kánaánt keresik a szerbiai vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat, átadta a Vak Bottyán utcát a fővárosi városvezetésnek.","shortLead":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat...","id":"20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9a50cd-481e-43ca-86c6-83180b040953","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:45","title":"Lemondott Kispest az utcáról, amit szétvertek a metrópótló buszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]