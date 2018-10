Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db6429b1-7465-4941-ad70-f0de0f3477f8","c_author":" Csunderlik Péter","category":"kultura","description":"1918. szeptember 30-án hunyt el a sokat betegeskedő Szabó Ervin (1877-1918), a merényletszervezéstől sem visszariadó könyvtáros, a Fővárosi Könyvtár igazgatója és mai névadója. Ravatalánál Jászi Oszkár búcsúzott tőle, és fogadkozott a baloldali radikálisok nevében, hogy folytatják a küzdelmet, amely egyik legszenvedélyesebb harcosát vesztette el Szabó Ervinnel: „Ez az ország tovább ragadozó ritterek országa nem marad. Ez az ország tovább kegyetlen pénzváltók országa nem marad. Ez az ország tovább ateista papok országa nem marad.” Persze tévedett.","shortLead":"1918. szeptember 30-án hunyt el a sokat betegeskedő Szabó Ervin (1877-1918), a merényletszervezéstől sem visszariadó...","id":"20180930_Aki_nem_disznek_hanem_fegyvernek_gondolta_a_konyvet__Szaz_eve_halt_meg_Szabo_Ervin_a_radikalis_konyvtaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db6429b1-7465-4941-ad70-f0de0f3477f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade9c4b-ebd7-46ae-acb1-4d11553703b8","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Aki_nem_disznek_hanem_fegyvernek_gondolta_a_konyvet__Szaz_eve_halt_meg_Szabo_Ervin_a_radikalis_konyvtaros","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:45","title":"Aki nem dísznek, hanem fegyvernek gondolta a könyvet – Száz éve halt meg Szabó Ervin, a radikális könyvtáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","shortLead":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","id":"20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49d5333-f23f-4bfe-a52c-14085dc9306c","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:20","title":"Két európai vezető nem írta alá Walesa köszöntőjét, és az egyik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss, reprezentatív felméréséből kiderült: a banki mobilalkalmazások egyelőre kiegészítő szerepet játszanak az eddig megszokott csatornák mellett, ugyanakkor jelentős lehetőség rejlik bennük, ha csak a potenciális felhasználók számát tekintjük.","shortLead":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss...","id":"20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc354e0e-3507-465d-9dcc-f7a772405d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. október. 01. 21:33","title":"Aki 170 ezer forintnál többet keres, nagyobb eséllyel bankol a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d0ccef-37a6-47b8-9aa5-6acceda7cb84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevesebb mint 251 olyan ügy volt, amely miatt az autókat időközi szervizre kellett visszavinni. ","shortLead":"Nem kevesebb mint 251 olyan ügy volt, amely miatt az autókat időközi szervizre kellett visszavinni. ","id":"20180930_Kinaban_az_autovisszahivas_is_mas_szinten_mozog_tavaly_20_millio_autot_erintett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d0ccef-37a6-47b8-9aa5-6acceda7cb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e569318d-7eae-467d-a690-31df5c7be5a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_Kinaban_az_autovisszahivas_is_mas_szinten_mozog_tavaly_20_millio_autot_erintett","timestamp":"2018. október. 01. 18:26","title":"Kínában az autóvisszahívás is más szinten mozog: tavaly 20 millió kocsit érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","shortLead":"A magyar játékvezetőre a szerdai Napoli–Liverpool-összecsapást bízták rá.","id":"20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd27814-99d5-4064-ad63-6132d7602d47","keywords":null,"link":"/sport/20181001_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_liverpool_napoli","timestamp":"2018. október. 01. 15:31","title":"Kassai 300 nap után újra BL-meccset vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább Kocsis Máté verbális ámokfutásának részleteit. ","shortLead":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább...","id":"20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a07a0a-21fb-443a-af74-c324a9df6170","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:44","title":"Kocsis Máté elszabadult: lepszichopatázta Soros Györgyöt a Fidesz frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerhatóságnak hónapok óta nincs főigazgatója, és most is csak egy fura összetételű tanácsadó testületet neveztek ki az intézményhez. ","shortLead":"A gyógyszerhatóságnak hónapok óta nincs főigazgatója, és most is csak egy fura összetételű tanácsadó testületet...","id":"20181001_Habony_volt_titkara_is_posztot_kapott_a_gyogyszerhatosag_uj_tanacsado_testuleteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1f17a9-a2b5-4eab-87c3-e6de7e63c087","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Habony_volt_titkara_is_posztot_kapott_a_gyogyszerhatosag_uj_tanacsado_testuleteben","timestamp":"2018. október. 01. 07:01","title":"Habony volt titkára is posztot kapott a gyógyszerhatóság új tanácsadó testületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"900bce83-b6b0-4c78-bec2-df18924d9f6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen nap alatt több mint 500 ezren látták azt a videót, amiben az amerikai Jon Hallt egy motoros rendőr \"igazoltatja\".","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint 500 ezren látták azt a videót, amiben az amerikai Jon Hallt egy motoros rendőr...","id":"20181001_tesla_tesla_model_3_elektromos_auto_igazoltatas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=900bce83-b6b0-4c78-bec2-df18924d9f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95133c9d-4f47-47c3-94af-8d358a1bdf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_tesla_tesla_model_3_elektromos_auto_igazoltatas_video","timestamp":"2018. október. 01. 04:01","title":"Kiintette a rendőr a forgalomból az autóst, de ilyen jelenetre senki sem számított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]