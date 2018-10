Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","shortLead":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","id":"20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b63b3-04bc-4481-b978-7bff7d665b9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:21","title":"Stop Plastic! - Élőképpel akciózott a Hősök terén a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tao-pénzeket előszeretettel költő klubnak magánszemélyek ajánlották fel adójuk 1 százalékát. Összesen 65-en. ","shortLead":"A tao-pénzeket előszeretettel költő klubnak magánszemélyek ajánlották fel adójuk 1 százalékát. Összesen 65-en. ","id":"20181002_Kozel_felmillio_forint_tamogatashoz_jutott_a_felcsuti_foci_hala_65_nagylelku_magyarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b694af19-30fc-43ea-9010-6688470f3861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Kozel_felmillio_forint_tamogatashoz_jutott_a_felcsuti_foci_hala_65_nagylelku_magyarnak","timestamp":"2018. október. 02. 10:32","title":"Közel félmillió forint támogatáshoz jutott a felcsúti foci, hála 65 nagylelkű magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos ceremónián több százan vettek részt, a városban több megemlékezést és virrasztást is tartottak.","shortLead":"A hivatalos ceremónián több százan vettek részt, a városban több megemlékezést és virrasztást is tartottak.","id":"20181002_58_fejfa_megemlekeztek_az_egy_evvel_ezelotti_Las_Vegasi_tomegmeszarlas_aldozatairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9d958e-7436-45e5-a7d8-0e615293b1a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_58_fejfa_megemlekeztek_az_egy_evvel_ezelotti_Las_Vegasi_tomegmeszarlas_aldozatairol","timestamp":"2018. október. 02. 06:19","title":"58 fejfa: megemlékeztek az egy évvel ezelőtti Las Vegas-i tömegmészárlás áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei aláfestéssel színesíthessék a közösségi oldalra feltöltött fényképeiket, és egyszerűen megtehessék ezt a videóknál is.","shortLead":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei...","id":"20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef586b53-8e3c-4c32-a021-3a024880921d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","timestamp":"2018. október. 02. 09:03","title":"Jön egy új funkció a Facebookra, amelyre jó eséllyel százmilliók kattannak majd rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diszkrimináció pedig valójában a férfiakat sújtja a tudományban – mondja Alessandro Strumia professzor. Felfüggesztették az állásából. ","shortLead":"A diszkrimináció pedig valójában a férfiakat sújtja a tudományban – mondja Alessandro Strumia professzor...","id":"20181002_A_nok_nem_lehetnek_olyan_jok_a_fizikaban_mint_a_ferfiak__allitja_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fe70af-b9bb-4ab7-abc2-49f31d4cfdd1","keywords":null,"link":"/elet/20181002_A_nok_nem_lehetnek_olyan_jok_a_fizikaban_mint_a_ferfiak__allitja_egy_ferfi","timestamp":"2018. október. 02. 11:12","title":"A nők nem lehetnek olyan jók a fizikában, mint a férfiak – állítja egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","shortLead":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","id":"20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c7c6-427f-427e-ac9b-350533374631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:09","title":"Mészáros Lőrinc ingatlanbefektetőként is nagyot kaszált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol a helyi hírekben sem szerepel a kormánypárti médiában a vasárnapi időközi választás eredménye, és van, ahol csak a fideszes gőzelem ért címlapot, a vereség már nem.","shortLead":"Van, ahol a helyi hírekben sem szerepel a kormánypárti médiában a vasárnapi időközi választás eredménye, és van, ahol...","id":"20181001_Fideszes_diadal_vs_par_szaz_szavazat__igy_beszel_a_kormanyparti_sajto_a_vasarnapi_idokozi_valasztasokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5619bab-63ef-4348-9845-fcff472eec8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Fideszes_diadal_vs_par_szaz_szavazat__igy_beszel_a_kormanyparti_sajto_a_vasarnapi_idokozi_valasztasokrol","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Fideszes diadal vs. \"pár száz szavazat\" - így beszél a kormánypárti sajtó a vasárnapi időközi választásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka nagy divatterepjárójának legsportosabb változatában egy hanggenerátorral megspékelt izmos dízelmotor teljesít szolgálatot.\r

","shortLead":"A cseh márka nagy divatterepjárójának legsportosabb változatában egy hanggenerátorral megspékelt izmos dízelmotor...","id":"20181001_hivatalos_itt_a_240_loeros_skoda_kodiaq_rs_suv_divatterepjaro_dizel_hanggenerator_parizsi_autoszalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaf38e6-47bd-446b-a8d6-2f50e1d13635","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_hivatalos_itt_a_240_loeros_skoda_kodiaq_rs_suv_divatterepjaro_dizel_hanggenerator_parizsi_autoszalon","timestamp":"2018. október. 01. 15:21","title":"Hivatalos: itt a 240 lóerős biturbó dízel Skoda Kodiaq RS, ami becsapja a fülünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]