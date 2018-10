Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","shortLead":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","id":"20181003_furgon_motor_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d4a7ab-9454-48c2-8bf7-03bfdbc999fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_furgon_motor_video","timestamp":"2018. október. 03. 04:01","title":"Kikanyarodott a furgon, centikre volt a magyar motorostól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő előrehaladtával persze ez a játék sem kerülhette el, hogy digitális formát öltsön.","shortLead":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő...","id":"20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ec70e2-6634-4729-8592-1f4d1d510ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","timestamp":"2018. október. 01. 19:03","title":"Ingyen letöltheti a legendás Magic kártyajáték új, számítógépes kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul egyedül, úgyhogy osztoznia sem kell a pénzen.","shortLead":"Ráadásul egyedül, úgyhogy osztoznia sem kell a pénzen.","id":"20181003_6_ezer_forintbol_52_milliard_giganyeremenyt_szakitott_valaki_a_svajci_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb014cc-6d53-40b5-b309-e13f2f6b876d","keywords":null,"link":"/elet/20181003_6_ezer_forintbol_52_milliard_giganyeremenyt_szakitott_valaki_a_svajci_lotton","timestamp":"2018. október. 03. 08:33","title":"6 ezer forintból 52 milliárd: giganyereményt szakított valaki a svájci lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a0054c-0933-4167-8241-5968c26c9345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ehhez minden állami segítséget megkap.","shortLead":"És ehhez minden állami segítséget megkap.","id":"20181003_Komplett_varosreszt_grundol_Budapesten_Tiborcz_torok_uzlettarsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a0054c-0933-4167-8241-5968c26c9345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c630f7-0c38-42ef-8e0e-5faf29532b7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Komplett_varosreszt_grundol_Budapesten_Tiborcz_torok_uzlettarsa","timestamp":"2018. október. 03. 11:15","title":"Komplett városrészt gründol Budapesten Tiborcz török üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15105009-f5b8-45c1-95c4-7f96b8246bff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német tulajdonú diszkontlánc az általános iskolás gyerekek egészségtelen nassolási szokásai ellen küzdene.","shortLead":"A német tulajdonú diszkontlánc az általános iskolás gyerekek egészségtelen nassolási szokásai ellen küzdene.","id":"20181002_1_milliot_ad_a_Lidl_annak_sulinak_amelyik_elorukkol_valami_egeszseges_nassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15105009-f5b8-45c1-95c4-7f96b8246bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf5c34f-fe2e-4cf2-9b9a-aa421ff745a7","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_1_milliot_ad_a_Lidl_annak_sulinak_amelyik_elorukkol_valami_egeszseges_nassal","timestamp":"2018. október. 02. 09:57","title":"1 milliót ad a Lidl annak a sulinak, amelyik előrukkol valami egészséges nassal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","shortLead":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","id":"20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2c6f29-8aba-4e6d-857a-303f11a76271","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 02. 15:31","title":"Még ebben a hónapban dönthetnek Orbánék kizárásáról a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra megbírságolta a Magyar Telekomot és a vállalat vezérigazgatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), ezúttal összesen 61,5 millió forintot kell fizetniük. Az NMHH szerint a szolgáltató jogsértő módon értesíti a számlatartozással rendelkező ügyfeleket, így a szolgáltatás korlátozása sem egészen jogszerű. A Telekom elismerte a bírság alapjául szolgáló vizsgálati eredményt. A vállalat közölte, igyekszik változtatni.","shortLead":"Újra megbírságolta a Magyar Telekomot és a vállalat vezérigazgatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH...","id":"20181001_magyar_telekom_nmhh_birsag_fizetesi_felszolitas_postai_level_szolgaltatas_korlatozsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cee9dfd-5ae6-4389-8fa8-b48f21b994c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_magyar_telekom_nmhh_birsag_fizetesi_felszolitas_postai_level_szolgaltatas_korlatozsa","timestamp":"2018. október. 01. 15:23","title":"61,5 milliós bírságot ért, hogy a Telekom időnként még mindig postai levelet küld, ha valaki nem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy felhatalmazással működő, erős állam rosszallásával küzd olykor az alternatív iskola, de vezetője nem fél, mert minden törvényi változáshoz tudtak eddig alkalmazkodni. Az e heti HVG Portréjában Horn Györggyel beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy...","id":"20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523a0be1-17de-4f48-911e-1c53d669d0d1","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","timestamp":"2018. október. 03. 11:49","title":"„A NER elitje inkább az egyházi iskolákat preferálja, a miénk túl szabad számukra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]