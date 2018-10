Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországgal szemben kettős mércét alkalmaznak, az ellenzéki újságírók valójában politikai aktivisták, a civil szervezetek nem rendelkeznek demokratikus legitimációval, a kormány álláspontját pedig szinte senki nem hallgatja meg, ezeket mondta a kormányszóvivő a Magyar Időknek adott interjújában.","shortLead":"Magyarországgal szemben kettős mércét alkalmaznak, az ellenzéki újságírók valójában politikai aktivisták, a civil...","id":"20181001_Kovacs_Zoltan_szerint_az_ellenzeki_ujsagirok_politikai_aktivistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9e593a-2105-43a4-b393-ecaeefc13776","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Kovacs_Zoltan_szerint_az_ellenzeki_ujsagirok_politikai_aktivistak","timestamp":"2018. október. 01. 21:12","title":"Kovács Zoltán szerint balliberáis médiatúlsúly van, az ellenzéki újságírók pedig politikai aktivisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","shortLead":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","id":"20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffff39e-9b13-4efd-b9f6-f4ef45ce058e","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","timestamp":"2018. október. 02. 05:22","title":"Anyamedve és két bocsa ölt meg egy fiatal férfit Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c1fe55-0a91-409c-9dad-5198f53eb5ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2014 és 2017 között a kiemelt fővárosi sportegyesületekhez 18,8 milliárd forint érkezett, a pénz forrása pedig közvetlenül vagy közvetve, de a magyar költségvetés.","shortLead":"2014 és 2017 között a kiemelt fővárosi sportegyesületekhez 18,8 milliárd forint érkezett, a pénz forrása pedig...","id":"20181003_186_milliardnyi_adofizetoi_forintot_szivtak_fel_a_fovarosi_sportegyesuletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c1fe55-0a91-409c-9dad-5198f53eb5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed56b4e-42bb-4437-87f9-bd717ff9bbb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_186_milliardnyi_adofizetoi_forintot_szivtak_fel_a_fovarosi_sportegyesuletek","timestamp":"2018. október. 03. 14:11","title":"Súlyos közpénzmilliárdokat szívtak fel a kiemelt fővárosi sportegyesületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét, Kutbettint ítélték tíz és fél év börtönre Törökországban.","shortLead":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét...","id":"20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80254627-9c84-42f5-a27c-25e1e55752f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","timestamp":"2018. október. 01. 21:54","title":"Tíz és fél év börtönre ítélték Gülen testvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccde4e9-26d4-4291-a60b-ca180a003ded","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orri Páll Dýrason tagadja a vádakat, de nem akarja, hogy az izlandi zenekar hírnevét veszélyeztesse az ügy. ","shortLead":"Orri Páll Dýrason tagadja a vádakat, de nem akarja, hogy az izlandi zenekar hírnevét veszélyeztesse az ügy. ","id":"20181002_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_otthagyta_a_zenekart_a_Sigur_Ros_dobosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccde4e9-26d4-4291-a60b-ca180a003ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45550fa0-3dc8-48f8-b5c3-87c9dea2ce35","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_otthagyta_a_zenekart_a_Sigur_Ros_dobosa","timestamp":"2018. október. 02. 09:31","title":"Szexuális erőszakkal vádolják, otthagyta a zenekart a Sigur Rós dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek egy-egy Insta-fotóért.","shortLead":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek...","id":"20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e7918f-e76a-49d6-84e0-c3399e8ce876","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","timestamp":"2018. október. 02. 11:02","title":"Mindent a tökéletes fotóért: egyre többen halnak meg szelfizés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi kormányrendelet engedélyezte. Az építőknek csak az utcai homlokzatot kell megőrizniük.","shortLead":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi...","id":"20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8af42-ff32-427a-98bf-51af916518e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Tiborczék megkapták a felhatalmazást egy belvárosi műemlék kibelezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minden harmadik magyar háztartás hónapról hónapra küzd azért, hogy kifizesse a rezsit vagy a lakbért. A kormánynak ott kellene közbeavatkoznia, amikor az emberek elindulnak a hajléktalanság felé vezető úton, de csak a szociális dolgozók extrém munkabírásában lehet reménykedni – írja a Habitat for Humanity Magyarország lakhatási szegénységről szóló idei jelentése. Ennek a főbb megállapításait gyűjtöttük össze.","shortLead":"Minden harmadik magyar háztartás hónapról hónapra küzd azért, hogy kifizesse a rezsit vagy a lakbért. A kormánynak ott...","id":"20181002_lakhatas_Habitat_szegenyseg_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc29ac0-287e-44b1-9637-15ed1e1f42ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_lakhatas_Habitat_szegenyseg_hajlektalan","timestamp":"2018. október. 02. 17:30","title":"A kormány is látja, hogy százezreket fenyeget a hajléktalanság, de nem tesz semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]