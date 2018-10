Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A férjem élete veszélyben van – jelentette ki Grace Meng Lyonban, ahol az Interpol központja van. Az utolsó üzenet szeptember végén egy kést ábrázoló emoji volt a férjtől, aki két éven át az Interpol elnöke volt.","shortLead":"A férjem élete veszélyben van – jelentette ki Grace Meng Lyonban, ahol az Interpol központja van. Az utolsó üzenet...","id":"20181008_Amikor_egy_kes_az_uzenet_az_Interpol_fonoke_tudhatta_mi_var_ra_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d71ebe0-79fc-4c4c-9c01-806524950308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Amikor_egy_kes_az_uzenet_az_Interpol_fonoke_tudhatta_mi_var_ra_Kinaban","timestamp":"2018. október. 08. 11:27","title":"Amikor egy kés az üzenet: az Interpol főnöke tudhatta, mi vár rá Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","shortLead":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","id":"20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fdf419-d1ca-4b17-8511-4efdb7e18a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","timestamp":"2018. október. 07. 11:40","title":"Állami kórházban, tízparancsolattal gyógyítaná az állami vezetőket a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. A 29 éves, háromszoros olimpiai bajnok versenyző a magyar küldöttség legjobbjaként négy arany- és két bronzéremmel zárt.","shortLead":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók...","id":"20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a95e0-3ec3-4a2f-99c9-bd98e32ca19c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2018. október. 06. 21:51","title":"Úszó világkupa: Hosszú és Verrasztó szállította az érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d4a330-b211-400a-a0b3-81c7f0620a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfit keres a rendőrség.","shortLead":"Három férfit keres a rendőrség.","id":"20181007_Ket_emberre_ralottek_ejjel_a_VIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d4a330-b211-400a-a0b3-81c7f0620a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb542e-1f57-4142-af81-d4edeebb909b","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Ket_emberre_ralottek_ejjel_a_VIII_keruletben","timestamp":"2018. október. 07. 13:37","title":"Két emberre rálőttek éjjel a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni a hivatalos szervizeket.","shortLead":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni...","id":"20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bb8d03-10ea-4442-9ca0-59dafce10b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","timestamp":"2018. október. 07. 18:08","title":"Elege lett az Apple-nek abból, hogy nem hivatalos szervizek javítják a MacBookokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt a Magyar Posta közölte.","shortLead":"Ezt a Magyar Posta közölte.","id":"20181008_Heteket_kell_varni_mire_hazhoz_viszik_a_kulfoldi_csomagokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1c0052-ed75-402b-a11e-f330ffb9a9af","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Heteket_kell_varni_mire_hazhoz_viszik_a_kulfoldi_csomagokat","timestamp":"2018. október. 08. 15:14","title":"Heteket kell várni, mire házhoz viszik a külföldi csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint már az is visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha 1,5 Celsius-fokkal emelkedik az átlaghőmérséklet, viszont ha nem teszünk semmit, ez akár 3 Celsius-fok is lehet, ami már katasztrófához is vezethet.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint már az is visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha 1,5 Celsius-fokkal emelkedik...","id":"20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07220a78-bd93-4d92-a531-4e258dd17d90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2018. október. 08. 09:25","title":"Nagyobb a baj, mint hittük: kongatják a vészharangot a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c7032-8806-46c6-8c57-3ba5687461f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kecskeméti gyárban még nem égető a munkaerőhiány, de már nem jelentkeznek százan egy-egy meghirdetett állásra.","shortLead":"A kecskeméti gyárban még nem égető a munkaerőhiány, de már nem jelentkeznek százan egy-egy meghirdetett állásra.","id":"20181008_Nagyitoval_keresi_a_mernokoket_a_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be5c7032-8806-46c6-8c57-3ba5687461f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6577e3-7b7e-41f3-8a84-639de752eeac","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Nagyitoval_keresi_a_mernokoket_a_Mercedes","timestamp":"2018. október. 08. 09:38","title":"Nem tolonganak a mérnökök a Mercedesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]