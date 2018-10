Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36465b5d-1bc4-4fdb-8911-a83eafbccd65","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Elnézést a kései válaszért – kortárs biennálé Rigában / Frida Kahlo bugyija – áramvonalasított mítosz a Nemzeti Galériában / Rekordnyomozás – Jean-Michel Basquiat esete / A pipatóriumtól Columbóig – dohányzás- és kultúrtörténet a Látványtárban / Pusztulástörténetek és újjászületések – muzeológia az Akadémián / Made in Czechoslovakia? – Filla és Fulla Pozsonyban

","shortLead":"Elnézést a kései válaszért – kortárs biennálé Rigában / Frida Kahlo bugyija – áramvonalasított mítosz a Nemzeti...","id":"20181009_Megjelent_a_Muerto_2018_oktoberi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36465b5d-1bc4-4fdb-8911-a83eafbccd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7407d-5739-4ea8-a233-fd6ce8b3e34e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181009_Megjelent_a_Muerto_2018_oktoberi_lapszama","timestamp":"2018. október. 09. 10:33","title":"Megjelent a Műértő 2018. októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570f5e89-3366-4a59-a4ea-87202cb123db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A digitális kocka nemcsak az 5G-ben, hanem a kiterjesztett valóságban rejlő lehetőségeket is remekül demózza. ","shortLead":"A digitális kocka nemcsak az 5G-ben, hanem a kiterjesztett valóságban rejlő lehetőségeket is remekül demózza. ","id":"20181009_nokia_bme_microsoft_hololens_3d_nyomtatott_virtualis_rubik_kocka_5g_mobilinternet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570f5e89-3366-4a59-a4ea-87202cb123db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556c65c-cf96-4ed8-9d4f-34a31af0c529","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_nokia_bme_microsoft_hololens_3d_nyomtatott_virtualis_rubik_kocka_5g_mobilinternet","timestamp":"2018. október. 09. 19:03","title":"Szélsebes 5G mobilnetet használ a Budapesten fejlesztett új Rubik-kocka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2995ea27-a2dc-4cf2-adf6-b95874cc573c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottságban a fideszesek leszavazták azt az ellenzéki indítványt, miszerint az állami vezetők mondjanak le a VIP-ellátásukról a kórházakban. ","shortLead":"A népjóléti bizottságban a fideszesek leszavazták azt az ellenzéki indítványt, miszerint az állami vezetők mondjanak le...","id":"20181009_Nem_engedtek_elvenni_a_korhazi_VIPellatast_a_fideszesek_a_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2995ea27-a2dc-4cf2-adf6-b95874cc573c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ad3a5-4249-4593-ba4b-a1b166996ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Nem_engedtek_elvenni_a_korhazi_VIPellatast_a_fideszesek_a_parlamentben","timestamp":"2018. október. 09. 20:46","title":"Nem engedték elvenni a kórházi VIP-ellátást a fideszesek a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a világgazdaság hosszú távú fenntartható növekedésével\" kapcsolatos munkásságáért - jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a...","id":"20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a858de5-274b-4642-86dd-54912d991e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Két amerikai kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos bejelentés előtt jó pár nappal már megjelent a Geekbench adatbázisában egy új Huawei csúcstelefon, ami várhatóan az eddigi legerősebb androidos készülék lehet. A Mate 20 Próról van szó.","shortLead":"A hivatalos bejelentés előtt jó pár nappal már megjelent a Geekbench adatbázisában egy új Huawei csúcstelefon, ami...","id":"20181008_huawei_mate_20pro_specifikacio_geekbench_benchmark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1371c264-7a0a-490a-94d8-06bae7329a9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_huawei_mate_20pro_specifikacio_geekbench_benchmark","timestamp":"2018. október. 08. 11:03","title":"Ez betalálhat: tényleg bivalyerős androidos telefonnal jön ki jövő héten a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak, hogy a beteg nem került várólistára, és nem Székely László kirúgása miatt halt meg. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak...","id":"20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1af97-2bfb-4f58-96df-11c68fe8a88a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","timestamp":"2018. október. 09. 20:16","title":"Újabb vizsgálat: Nincs köze Székely kirúgásának a betege halálához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","shortLead":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","id":"20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6e83c-5c80-47c7-b694-79250d089dae","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 09:49","title":"A Szépírók Társasága levélben aggódik Prőhle Gergely menesztése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami racionálisan benne van.","shortLead":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami...","id":"20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5e746c-afc7-4ec2-9e51-ef5b8d690dce","keywords":null,"link":"/sport/20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 08. 18:27","title":"A kéziszövetség már tudja, milyen kapitányt szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]