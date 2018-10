Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként Pusztai Liza és Rabb Krisztián a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként...","id":"20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424f826-bed7-4ab7-bd0d-473659842f43","keywords":null,"link":"/sport/20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","timestamp":"2018. október. 10. 21:50","title":"Újabb arany a magyar vívóknak az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e4f375-8b9d-47c8-a2c2-3cf18e1e6450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Őrizetbe vették az alföldi kisvárosban a Mini Hungary Parkot, félmilliárd forint uniós pénzből felépítő cégekben érdekelt vállalkozót. Az ügyben már letartóztatták a beruházás gesztorát, és az akkor az uniós pályázatoknál eljáró ügynökség munkatársát is.","shortLead":"Őrizetbe vették az alföldi kisvárosban a Mini Hungary Parkot, félmilliárd forint uniós pénzből felépítő cégekben...","id":"20181011_A_cegvezer_bananheja_egy_videki_kisvaros_makettja_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e4f375-8b9d-47c8-a2c2-3cf18e1e6450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7bd6e6-2121-4689-94d5-1080a2343faf","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_A_cegvezer_bananheja_egy_videki_kisvaros_makettja_lehet","timestamp":"2018. október. 11. 13:46","title":"A cégvezér banánhéja egy vidéki kisváros makettja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam vállalta magára a később beérkező uniós támogatások fejében. Az infláció viszont magasabb a vártnál, a növekedésnek betehet a képzett munkaerő hiánya, emelkedik az euróárfolyam, és gondok lehetnek az uniós pénzek elszámolásával is. ","shortLead":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam...","id":"20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd40ac7-5f8f-4467-8fbc-310d7bf09240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","timestamp":"2018. október. 11. 06:30","title":"Csúcsra jár a magyar gazdaság, de hamar jön a megtorpanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ab6d22-f28e-4c3d-b11d-364cd0b53742","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a húsfogyasztás visszaszorítása az egyik kulcseleme a klímaváltozás elleni harcnak, de bőven lenne dolgunk ezen kívül is. ","shortLead":"Egy új kutatás szerint a húsfogyasztás visszaszorítása az egyik kulcseleme a klímaváltozás elleni harcnak, de bőven...","id":"20181011_Husfogyasztas_klimavaltozas_taplalkozas_vegetarianus_etrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ab6d22-f28e-4c3d-b11d-364cd0b53742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a4cd7-8788-4ec3-b463-584e7b25a6ce","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Husfogyasztas_klimavaltozas_taplalkozas_vegetarianus_etrend","timestamp":"2018. október. 11. 13:28","title":"Megmentené a bolygót? Egyen kevesebb húst!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8","c_author":"Coca-Cola","category":"brandcontent","description":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","shortLead":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","id":"20181010_A_nagy_Eszamolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e973cb-c40a-41b0-bd05-cff591147922","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181010_A_nagy_Eszamolas","timestamp":"2018. október. 11. 11:30","title":"A nagy E-számolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dzsamal Hasogdzsit még látták bemenni a szaúdi követségre Isztambulban, de kijönni már nem. A törökök most bemutatták a felvételeket 15 szaúdiról, akiknek közük lehet az eltűnéséhez.","shortLead":"Dzsamal Hasogdzsit még látták bemenni a szaúdi követségre Isztambulban, de kijönni már nem. A törökök most bemutatták...","id":"20181010_Uj_felveteleket_adtak_ki_igy_tunhetett_el_nyomtalanul_a_kormanykritikus_szaudi_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7500d915-0a46-4cd5-afc1-53ed87ad0da7","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Uj_felveteleket_adtak_ki_igy_tunhetett_el_nyomtalanul_a_kormanykritikus_szaudi_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 10. 15:46","title":"Új felvételeket adtak ki: így tűnhetett el nyomtalanul a kormánykritikus szaúdi újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos ámokfutást rendezett az Instagramon.","shortLead":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos...","id":"20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81f258a-d099-480d-9e23-df5064913c52","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","timestamp":"2018. október. 10. 12:34","title":"Csődbe viheti furcsa viselkedésével a tulajdonos a világhírű „abnormális” kozmetikai márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","shortLead":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","id":"20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bf5969-580e-4970-9d6b-95cebc308935","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","timestamp":"2018. október. 11. 08:21","title":"Mert megteheti: Rolls-Royce-ra váltott az észak-koreai diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]