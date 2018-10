Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e2e212-b296-4535-8c4d-cae7e842abc9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Thierry Henry három évre írt alá a klubhoz.","shortLead":"Thierry Henry három évre írt alá a klubhoz.","id":"20181013_thierry_henry_monaco_vezetoedzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e2e212-b296-4535-8c4d-cae7e842abc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318935fb-f5ba-4e1f-81c6-023d6c9094c7","keywords":null,"link":"/sport/20181013_thierry_henry_monaco_vezetoedzo","timestamp":"2018. október. 13. 12:25","title":"Francia focilegenda lett a Monaco edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"Az ellenzék egyetlen jegyezhető sikerét érte el Németh Angéla, amikor győzött a XV. kerületi polgármester-választáson. A HVG portréjából kiderül, milyen út vezetett idáig, és mit gondol arról, hogy \"fel van írva\" Orbán Viktornál.","shortLead":"Az ellenzék egyetlen jegyezhető sikerét érte el Németh Angéla, amikor győzött a XV. kerületi polgármester-választáson...","id":"201841_nemeth_angela","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c177eeef-172e-46e4-8d2c-1016a69582cd","keywords":null,"link":"/elet/201841_nemeth_angela","timestamp":"2018. október. 13. 16:00","title":"Németh Angéla legyőzte a Fidesz-t, rögtön megkérték a kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f34f686-925f-4ef2-8bb7-bbc388515e70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181013_Duborog_a_leghulyebb_tanc_mindenki_ropja_a_Skibidit_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f34f686-925f-4ef2-8bb7-bbc388515e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eb1a4d-5eb0-4ebc-89ed-eebf3fb72cbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Duborog_a_leghulyebb_tanc_mindenki_ropja_a_Skibidit_video","timestamp":"2018. október. 13. 10:25","title":"Dübörög a leghülyébb tánc: mindenki ropja a Skibidít (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Eddig 90 ezer családnak adott a kormány családi otthonteremtési támogatást, sokan pedig úgy veszik fel a csokot, hogy későbbre ígérték a gyerekvállalást. Nagy bajban lehetnek, ha mégsem lesz elég gyerekük.","shortLead":"Eddig 90 ezer családnak adott a kormány családi otthonteremtési támogatást, sokan pedig úgy veszik fel a csokot...","id":"20181013_45_ezer_gyerek_vallalasat_igertek_meg_a_csokot_igenylok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24065d4-4d19-4634-80a3-d1608c785073","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_45_ezer_gyerek_vallalasat_igertek_meg_a_csokot_igenylok","timestamp":"2018. október. 13. 12:11","title":"45 ezer gyerek vállalását ígérték meg a csokot igénylők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb brit fogyasztóvédelmi szervezet, a Which? friss jelentése szerint egyes alkalmazások előszeretettel lépik át a magánélet határait, némelyik pedig okos taktikát alkalmaz, hogy titokban minél több dolgot tudjon meg használójáról. ","shortLead":"A legnagyobb brit fogyasztóvédelmi szervezet, a Which? friss jelentése szerint egyes alkalmazások előszeretettel lépik...","id":"201801013_which_lehallgatas_hallgatozas_szemelyes_adat_adatgyujtes_adatvedelem_accuweather_flo_period_ovulation_tracker_amazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937e1df0-3715-4b37-86b2-0e519508b708","keywords":null,"link":"/tudomany/201801013_which_lehallgatas_hallgatozas_szemelyes_adat_adatgyujtes_adatvedelem_accuweather_flo_period_ovulation_tracker_amazon","timestamp":"2018. október. 13. 10:03","title":"Kinyomozták: egyes telefonos alkalmazások trükköznek, hogy többet tudjanak meg rólunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet, hogy még a végén tényleg focista lesz a sprinterből?","shortLead":"Lehet, hogy még a végén tényleg focista lesz a sprinterből?","id":"20181012_usain_bolt_gol_focimeccs_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f7c0dc-ac84-4a89-9b54-ddc3fdec2521","keywords":null,"link":"/sport/20181012_usain_bolt_gol_focimeccs_ausztralia","timestamp":"2018. október. 12. 13:45","title":"Usain Bolt duplázott első igazi meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már második ilyen telefonjával áll elő. Forradalom ugyanakkor most sem valószínű. ","shortLead":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már...","id":"20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2996d0de-66c0-4ff4-b361-a2cc9c324c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","timestamp":"2018. október. 11. 18:03","title":"Megjött az ütős gamer holmikat gyártó Razer új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca0438c-e1ab-4d30-b99b-df58d27fd8dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozók most biztosak benne, hogy nem történt nemi erőszak.","shortLead":"A hozzátartozók most biztosak benne, hogy nem történt nemi erőszak.","id":"20181011_Ketszer_is_megmutottek_a_negyeves_kislanyt_akit_a_gyanu_szerint_megeroszakoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca0438c-e1ab-4d30-b99b-df58d27fd8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969cde3c-ec06-4559-8b3d-6f12e7878723","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Ketszer_is_megmutottek_a_negyeves_kislanyt_akit_a_gyanu_szerint_megeroszakoltak","timestamp":"2018. október. 11. 19:52","title":"Kétszer is megműtötték a négyéves kislányt, akit a gyanú szerint megerőszakoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]