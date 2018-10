Donald Trump első elnöki látogatása Szaúd-Arábiába vezetett, ahol óriási üzletet kötött: 110 milliárd dollár értékben adott el fegyvereket a sivatagi királyságnak. Aztán kiderült: mindez része egy 350 milliárdos csomagnak, amelynek célja Szaúd-Arábia fellendítése. A terv a majd mindenható trónörököstől származik. Mohamed bin Szalman még csak 33 éves, de mindenről ő dönt Szaúd-Arábiában. Ha valaki utasítást adhatott az ellenzéki újságíró megölésére, akkor az csakis ő lehetett a sivatagi királyságban. A szaúdi királyi család egy másik tagja, Khaled bin Fejszál tárgyalt a törökökkel Dzsamal Hasogdzsi eltűnéséről. A törökök azt állítják, okosórájával az újságíró rögzítette a végzetes látogatás pillanatait hazája isztanbuli konzulátusán.



Davos a sivatagban- ki megy el ezek után Szaúd Arábia nagy rendezvényére



Ha Mohamed bin Szalman herceg rendelte el az ellenzéki újságíró halálát, akkor nagyon rosszul időzített: a jövő héten tartják azt a gazdasági csúcskonferenciát, ahova szinte mindenkit elvártak, aki számít a globális gazdaságban. Csakhogy a Világbank amerikai elnöke máris közölte: "naptárproblémák" miatt nem megy el Szaúd-Arábiába. Az IMF főnökasszonya még nem mondta le a tanácskozást, de jelezte,ha igaz az ellenzéki újságíró meggyilkolása a konzulátuson, akkor ez szörnyű, és semmiképp sem látogathat el ezek után Szaúd-Arábiába, ahol Mohamed bin Szalman herceg a házigazda. A világsajtó már dezertált: a New York Times kezdte, aztán jött a Financial Times Londonból, a Bloomberg New Yorkból, az amerikai CNBC televízió, a japán Nikkei és így tovább.



Elmegy-e Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter ezek után Szaúd-Arábiába?



Az amerikai delegáció vezetője még nem mondta le a tanácskozást. Mohamed bin Szalman herceg a CNN értesülései szerint többször is beszélt telefonon Jared Kushnerrel. Trump elnök veje és közel-keleti tanácsadója különösen jó kapcsolatot ápol a 33 éves herceggel, aki hasonló nemzedékhez tartozik, mint ő. A zsidó ortodox családból való Kushner különösen fontos szerepet játszott abban, hogy Izrael és Szaúd-Arábia közelebb került egymáshoz, és az Egyesült Államok eddig erre a szövetségre építette közel-keleti politikáját. Eddig.

Szaúd-Arábia, mint szövetséges, eddig sem volt ugyanis könnyen vállalható. Szalman király puccsal juttatta uralomra a fiát, aki így szembekerült a királyi család sok tagjával. A többi között Turki herceg családjával is, mely igen jó kapcsolatot ápolt a meggyilkolt újságíróval. Turki herceg pedig nem volt akárk : évtizedekig vezette a titkosszolgálatot Szaúd-Arábiában. Ő ajánlotta az amerikaiak figyelemébe Oszama bin Ladent, akivel a meggyilkolt újságíró több interjút is készített. Turki herceg azután hazája washingtoni és londoni nagykövete volt. Nagyon jó kapcsolatokkal mindkét országban. Az eltűnt Dzsamal Hasogdzsi a Washington Postnak írogatott, ameddig tehette.



Belebukhat-e a reformok hercege az ellenzéki újságíró eltűnésébe?



A Közel-Keletet jól ismerő szakértők többsége erre igennel válaszol. Mohamed bin Szalman herceg túlságosan is sok ellenséget szerzett nagyon rövid idő alatt. Hazájában például úgy töltötte fel az államkincstárat, hogy elfogadott dúsgazdag oligarchákat, akik csak vagyonuk jelentős részéről való lemondás után nyerhették vissza a szabadságukat. Volt olyan herceg, aki egymilliárd dollárt fizetett ezért. Az én életem vajon mennyit ér?- ezen tűnődött eltűnése előtt Dzsamal Hasogdzsi, akinek az ügyével még Donald Trump is foglalkozni kíván. Legalábbis így nyilatkozott a CBS televíziónak. Trump közel-keleti politikáját Mohamed bin Szalman hercegre alapozta, de hát senki sem pótolhatatlan. A Közel-Keleten különösen jól ismerik ezt az ősi igazságot.(via CNN, Bloomberg)