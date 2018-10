A tények: tavaly a törökök még 7,4%-os GDP-növekedést mutattak fel, idén valószínűleg már csak 3,5%-ot. Jövőre pedig mindössze 0,4%-ot jósol az IMF. Közben pedig Törökország állami és magánadóssága meghaladja a 700 milliárd dollárt. Erdogan elnöknek, aki politikai sikerét az életszínvonal növelésére alapozta, lépnie kell. Pénzt kell szereznie. De honnan? Például Szaúd-Arábiától.



Egy hercegnek 1 milliárd dollárba került a szabadsága, nekem mennyibe?



Ezt írta Twitteren nem sokkal halála előtt Dzsamal Kashoggi. Szaúd-Arábia talán leghíresebb újságírója, aki a Washington Postnak is írt. (Tavaly novemberben szabadlábra helyezték a szaúd-arábiai hatóságok a trón egykori várományosának számító Miteb bin Abdullah herceget. Sikerült ugyanis megállapodniuk vele a korrupt üzleteivel okozott károk "elfogadható rendezésről", több mint egymilliárd dollár visszafizetéséről, Erre utalt a Twitter-bejegyzés – a szerk.) A hírlapíró bement Szaúd-Arábia isztanbuli konzulátusára a válási papírjait intézni, de nem jött ki. Ellenfele, Mohamed bin Szalman herceg esküdözött a New York-i Bloomberg portálnak, hogy a szaúdi rendszert élesen bíráló újságíró elhagyta a konzulátust. Török értesülések szerint, amelyeket a londoni Guardian idéz, az újságírót megkínozták, megölték. Holttestét pedig egy szaúdi kommandó Isztambulból elszállította. A török hatóságok a szaúdiak engedélyét kérték, hogy átvizsgálhassák a konzulátus épületét. A Budapesten tárgyaló Erdogan elnök is bizonyítékot vár a szaúdiaktól arra, hogy az újságíró elhagyta az épületet.



Erdogan nem magyarázatot, hanem pénzt vár az olajmonarchiától



Mohamed bin Szalman herceg dollár milliárdokat költött arra, hogy Szaúd-Arábiának jó PR-ja legyen - emlékeztet rá a londoni Guardianben a térség egyik legjobb szakértője. A Middle East Eye főszerkesztője szerint Szaúd-Arábia trónörököse gondosan kitervelt csapdába csalta ellenfelét. Aki azt hitte, Törökországban biztonságban van. Tévedett és ez az életébe került – írja barátjáról David Hearst, a Middle East Eye főszerkesztője. Mohamed bin Szalman úgy érzi, hogy mindent megtehet, mert Donald Trump mögötte áll. Igaz, Trump hivatalosan maga is magyarázatot vár. De ez blöff: az amerikai elnök tisztában van Szaúd-Arábia jelentőségével, első külföldi útja ide vezetett. Mindjárt hatalmas fegyverüzletet is kötött, 110 milliárd dollár értékben. Majd nemsokára kiderült, mindez egy 350 milliárd dolláros tízéves csomag része. Mohamed bin Szalman herceg háta fedezve van. De miért vált számára oly kínossá az újságíró?





A királyi család belharcaiban a trónörökös nem ismer irgalmat



Az újságíró Turki herceg bizalmasa volt, aki sokáig vezette a titkosszolgálatot Szaúd-Arábiában. Ő ajánlotta Oszama bin Ladent az amerikaiak figyelmébe. Az újságíró többször is interjút készített az Al Kaida főnökével. Csakhogy a bin Laden klán feje nemet mondott, amikor Mohamed herceg részesedést kért Szaúd-Arábia legnagyobb építési vállalatában. Mohamed herceg akkor még nem volt trónörökös, ezért utasíthatta el kérését a bin Laden család feje. Hiba volt. Szalman király puccsot hajtott végre, és saját fiát nevezte ki trónörökösnek. Az amerikaiak ezt elfogadták. A fiatal trónörökös kiváló viszonyt ápol Jared Kushnerrel, Trump ortodox zsidó vejével, aki egyben a Fehér Ház közel-keleti főtanácsadója is.



Mennyit ér meg a trónörökösnek a botrány eltussolása?



Erre kíváncsiak a törökök, akik égető pénzhiányban szenvednek. Tisztában vagyunk az egyensúlyi problémákkal – nyilatkozta Törökország gazdasági csúcsminisztere, akit az IMF leverő jelentéséről kérdeztek. Ő pénzügyi varázslóként nem nagyon ismert, viszont Erdogan elnök veje. Mind Törökország mind pedig Szaúd-Arábia tagja a G 20-nak, vagyis gazdasági nagyhatalomnak számítanak. Az elitek mindkét országban ahhoz szoktak, hogy a pénz a fontos, az ember fogyóeszköz. Erre fizethetett rá Szaúd-Arábia talán leghíresebb újságírója, aki bement hazája konzulátusára Isztanbulban, de onnan darabokban hozták ki.