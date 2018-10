Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b19be09-e88c-460b-9d9c-76c3855a1d3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furmányos módszert eszeltek ki a hackerek, hogy felkerüljön a számítógépekre a vírusuk: valódi Flash Player-frissítést kínálnak letöltésre, és amíg fut a telepítés, a háttérben egy másik program is felmászott a gépre.","shortLead":"Furmányos módszert eszeltek ki a hackerek, hogy felkerüljön a számítógépekre a vírusuk: valódi Flash Player-frissítést...","id":"20181014_adobe_flash_player_monero_kriptovaluta_banyaszat_xmrig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b19be09-e88c-460b-9d9c-76c3855a1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3f633f-a5c6-4224-9b2f-8fe5f6935165","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_adobe_flash_player_monero_kriptovaluta_banyaszat_xmrig","timestamp":"2018. október. 14. 18:03","title":"Ez már pofátlanság: miközben ön letölti a gépére az igazi programot, észrevétlenül jön vele egy kártevő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c275aa37-7430-4787-8524-95495aacf836","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181016_Ilyen_magasan_meg_nemigen_enekelt_Eminem_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c275aa37-7430-4787-8524-95495aacf836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151d4db2-4184-4382-bb1a-143b4584949e","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ilyen_magasan_meg_nemigen_enekelt_Eminem_video","timestamp":"2018. október. 16. 11:05","title":"Ilyen magasan még nemigen énekelt Eminem (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan a lakás-takarékpénztárakat választották. Most épp ezt venné el a parlamenti többség.","shortLead":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan...","id":"20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f588b7-2f92-4415-a7e6-d658f282d191","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","timestamp":"2018. október. 15. 15:49","title":"Az állami támogatás megszüntetésével a legfőbb vonzerejüket vesztenék el a lakástakarékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémium márka újdonsága Spanyolországban, a Seatnál készül.","shortLead":"A német prémium márka újdonsága Spanyolországban, a Seatnál készül.","id":"20181015_megkezdodott_az_uj_audi_A1_gyartasa_csak_5_ajtoval_es_dizel_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982ea17f-c8b6-4ea4-9ad5-9fc28b29cd32","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_megkezdodott_az_uj_audi_A1_gyartasa_csak_5_ajtoval_es_dizel_nelkul","timestamp":"2018. október. 15. 13:21","title":"Megkezdődött az új Audi A1 gyártása: csak 5 ajtóval és dízel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet a beszélgetőpartnernek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet...","id":"20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81a6c01-3daa-44b6-af2a-66c0d8d9feb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Figyeljen erre az új ikonra a Messengerben, hasznos segítség lehet a beszélgetéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbcc95a-6acf-4102-a11c-984c33845399","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak alig különbözik egy erősebb hétvégétől az a szombat, amin egy ünnepnap miatt dolgoznunk kell. Ugyanakkor nem a pihenőnap, hanem az időjárás dönti el helyettünk, elhagyjuk-e hétvégén a várost. Mindezek a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földrajztudományi Kutatóintézetének (MTA CSFK) legújabb kutatásából derülnek ki, ami telefonjaink cellaadatai alapján rajzol pontos képet a mozgásunkról.","shortLead":"Csak alig különbözik egy erősebb hétvégétől az a szombat, amin egy ünnepnap miatt dolgoznunk kell. Ugyanakkor nem...","id":"20181015_A_mobiljaink_alapjan_deritettek_ki_hogy_nem_is_dolgozunk_a_szombati_munkanapokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbcc95a-6acf-4102-a11c-984c33845399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddf8769-4e90-4975-af19-79ae4346d9a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_mobiljaink_alapjan_deritettek_ki_hogy_nem_is_dolgozunk_a_szombati_munkanapokon","timestamp":"2018. október. 15. 14:19","title":"A mobiljaink alapján derítették ki, hogy nem is dolgozunk a szombati munkanapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbb8438-d093-4e7c-8f99-9375c48c970d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új Kodiaq nem pont a praktikussága révén szerez jó pontokat, és sajnos van egy nagyon komoly gond is vele.","shortLead":"Ez az új Kodiaq nem pont a praktikussága révén szerez jó pontokat, és sajnos van egy nagyon komoly gond is vele.","id":"20181016_skoda_kodiaq_gt_suv_sav_divatterepjaro_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbb8438-d093-4e7c-8f99-9375c48c970d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d215b4b-5194-42a9-823f-e2df9aff2302","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_skoda_kodiaq_gt_suv_sav_divatterepjaro_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","timestamp":"2018. október. 16. 11:21","title":"Első hivatalos képek: itt a BMW X4-re hajazó Skoda Kodiaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5a4630-3c12-481d-b06c-126637e6bcd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump egy interjúban megerősítette, hogy nem biztos James Mattis széke, de az esetleges távozás okát nem mondta meg. ","shortLead":"Trump egy interjúban megerősítette, hogy nem biztos James Mattis széke, de az esetleges távozás okát nem mondta meg. ","id":"20181015_Tavozhat_Trump_vedelmi_minisztere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5a4630-3c12-481d-b06c-126637e6bcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1121a14a-c689-403e-9c0b-f15fbbc33d8c","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Tavozhat_Trump_vedelmi_minisztere","timestamp":"2018. október. 15. 05:55","title":"Távozhat Trump védelmi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]