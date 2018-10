Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és Bangladesével hasonlította össze, a hatóság szerint ez egyenlő a jó hírnév megsértésével. A bíróság szerint meg nem.","shortLead":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és...","id":"20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33648fa3-2baa-4804-b3a1-a0f52b5fe02d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","timestamp":"2018. október. 18. 17:09","title":"Megint visszapattant a Közbeszerzési Hatóság korrupciókutatók elleni keresete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos Twitter-oldalán különös bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos...","id":"20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f7076-ee6d-4cbd-bc08-f2747c30415e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","timestamp":"2018. október. 18. 15:59","title":"Furán cáfol Vajna: szerinte nem lesz változás, a TV2 marad, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Ungár Péter megírta, Puzsérral húzná ki az LMP-t a gödörből, a megmondóember október 23-án az LMP színpadára is áll.","shortLead":"Miután Ungár Péter megírta, Puzsérral húzná ki az LMP-t a gödörből, a megmondóember október 23-án az LMP színpadára is...","id":"20181018_Oktober_23a_Puzser_szolal_fel_az_LMP_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7077147f-28aa-4859-bfb0-81835b334200","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Oktober_23a_Puzser_szolal_fel_az_LMP_tuntetesen","timestamp":"2018. október. 18. 15:27","title":"Október 23-a: Puzsér szólal fel az LMP tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814578fa-815b-41c9-ba4e-a9af7f4970c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem hallották, nem látták, hogy jön a vonat, amely meg sem állt a tragédia után.","shortLead":"Nem hallották, nem látták, hogy jön a vonat, amely meg sem állt a tragédia után.","id":"20181019_Tobb_mint_negyven_tuzijateknezot_utott_el_egy_vonat_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=814578fa-815b-41c9-ba4e-a9af7f4970c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43cc518-2a0f-4a1e-bad8-7d1d1ba8bcd4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181019_Tobb_mint_negyven_tuzijateknezot_utott_el_egy_vonat_Indiaban","timestamp":"2018. október. 19. 19:25","title":"Több mint negyven tűzijátéknézőt ütött el egy vonat Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kis hableány és a Hamupipőke is tiltóslistán van a színésznő otthonában, hároméves kislánya elől igyekszik takargatni a szerinte káros üzenetű meséket.","shortLead":"A kis hableány és a Hamupipőke is tiltóslistán van a színésznő otthonában, hároméves kislánya elől igyekszik takargatni...","id":"20181019_Disneymeseket_tiltott_be_otthon_Keira_Knightley_a_karos_uzenetuk_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f478d3b1-fd59-4be9-b350-88d374ea99c5","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Disneymeseket_tiltott_be_otthon_Keira_Knightley_a_karos_uzenetuk_miatt","timestamp":"2018. október. 19. 11:35","title":"Disney-meséket tiltott be otthon Keira Knightley a káros üzenetük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki nevet. Szerencse, hogy nincs most fontosabb probléma az országban.","shortLead":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki...","id":"20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c2b2da-a201-41a2-8428-cb9c892983c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","timestamp":"2018. október. 19. 16:03","title":"Míg sorra viszik tárgyalásra a hajléktalanokat, Orbán egy orrszarvú nevéről szavaztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki a zavaró kollégákat.","shortLead":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki...","id":"20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5c8e7-ea7a-487e-af88-12a76904c0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2018. október. 18. 19:03","title":"A Panasonic megcsinálta minden irodai dolgozó (és főnök) álomkütyüjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b0e9d2-79ec-4ba3-b14d-58c6fd9f4668","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig fog fékezni, hogy pályára állhasson.","shortLead":"Évekig fog fékezni, hogy pályára állhasson.","id":"20181019_Szombaton_indul_a_brit_Merkurszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1b0e9d2-79ec-4ba3-b14d-58c6fd9f4668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e4c5e3-1d4e-416e-959e-7491450874ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Szombaton_indul_a_brit_Merkurszonda","timestamp":"2018. október. 19. 11:00","title":"Izgalmas expedícióba vág az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]