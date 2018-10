Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a prágai Károly Egyetem együttműködésében megvalósuló hatéves hálózatkutatási program közel 10 millió eurós támogatást nyert az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatán-olvasható a nyertesek közleményében.","shortLead":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef2a5cb-5e06-41ca-9e94-c1ba0b5a883d","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","timestamp":"2018. október. 22. 19:59","title":"A pénz mellé elismerést és feladatot is kaptak magyar tudósok, Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt. Illetve majdnem. ","shortLead":"Egy hiba miatt eddig csak tartalék üzemmódban működött a Hubble, de a szakemberek elhárították a műszaki akadályt...","id":"20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae704ed3-e63b-4683-b76f-465202aaed3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_nasa_hubble_urteleszkop_urtavcso_giroszkop","timestamp":"2018. október. 24. 17:43","title":"Megjavították a Hubble-t, már (majdnem) rendesen működik az űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","shortLead":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","id":"20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3890fb10-54ab-4fdd-aeec-10f93f4cac39","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","timestamp":"2018. október. 24. 10:30","title":"Volner: \"Mi ez, kérem, fizetett ellenállás?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári bankszünnapot tart.","shortLead":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári...","id":"20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1757a9e7-6993-44ab-8a98-9156b65b933e","keywords":null,"link":"/kkv/20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. október. 23. 19:37","title":"Nagy átállásra készül a Budapest Bank, két napra bezárja a fiókjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek a kínálatban.\r

\r

","shortLead":"A Switch TV a fiatalokra fókuszál, a közéleti műsorokon kívül realityk, talk show-k és sorozatok is szerepelnek...","id":"20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b134c-a779-43d5-83a7-4cc1cec96b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3376e983-ebd4-4cb2-adb7-10e9d8dd0d47","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Kenyaban_inditott_tevecsatornat_a_TV2_volt_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Kenyában indított tévécsatornát a TV2 volt vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01328e8-6579-4fe8-bdc3-8bf9d85a6a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban tervezett 2019-es cél helyett csak 2021-ben szűnhet meg az óraátállítás az EU-ban.","shortLead":"A korábban tervezett 2019-es cél helyett csak 2021-ben szűnhet meg az óraátállítás az EU-ban.","id":"20181024_Oraatallitas_azt_igertek_eltorlik_de_meg_evekig_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01328e8-6579-4fe8-bdc3-8bf9d85a6a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f4ab01-8475-4a77-9cfd-eadd9b34d9ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Oraatallitas_azt_igertek_eltorlik_de_meg_evekig_marad","timestamp":"2018. október. 24. 14:09","title":"Óraátállítás: azt ígérték, eltörlik, de még évekig maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","shortLead":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","id":"20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2404aa93-114d-4a80-855b-1e7c8446611e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","timestamp":"2018. október. 24. 06:56","title":"Már Ausztriáig ér Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","shortLead":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","id":"20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a80d9-ed1d-43fa-8eb6-aece4848a163","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","timestamp":"2018. október. 24. 16:56","title":"Mesterlövész ölt meg egy kárpátaljai magyar katonát a Donyec-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]