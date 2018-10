Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg a mellét egy előadás közben.","shortLead":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg...","id":"20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3e9c6-bf02-4215-a487-5f0fb2a5bf67","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","timestamp":"2018. október. 30. 12:21","title":"Geoffrey Rusht már szándékos fogdosással vádolja kollégája a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. ","shortLead":"A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. ","id":"20181029_Nem_szamit_sok_jora_jovore_a_GKI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7529d5-7e42-44f7-baca-77e14e9d23e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Nem_szamit_sok_jora_jovore_a_GKI","timestamp":"2018. október. 29. 09:05","title":"Nem számít sok jóra jövőre a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs sok esélyük az adósoknak.","shortLead":"Nincs sok esélyük az adósoknak.","id":"20181030_Foloslegesen_indulhatnak_ujra_a_felfuggesztett_devizahiteles_perek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b3bc9-f3d0-4315-aef3-545b1a739736","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Foloslegesen_indulhatnak_ujra_a_felfuggesztett_devizahiteles_perek","timestamp":"2018. október. 30. 14:09","title":"Fölöslegesen indulhatnak újra a felfüggesztett devizahiteles perek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés – állítja a Direkt36.","shortLead":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés –...","id":"20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828d9a42-ad0f-480a-a376-45af0e321042","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","timestamp":"2018. október. 29. 08:25","title":"Csak színjáték volt az orosz-magyar keménykedés a Szkripal-botrányban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem látja el szerződésben vállalt feladatát, nem szállítja el a szemetet több mint 100 településről, és a megbízást sem adja át – mondta a katasztrófavédelem központjában tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Felháborító, hogy a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem látja el szerződésben vállalt feladatát, nem szállítja el a szemetet...","id":"20181030_kormany_szemetszallitas_rezsicsokkentes_zold_hid_katasztrofavedelem_kommunalis_hulladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054b7460-b427-4645-af4d-07571e48b068","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_kormany_szemetszallitas_rezsicsokkentes_zold_hid_katasztrofavedelem_kommunalis_hulladek","timestamp":"2018. október. 30. 14:15","title":"\"A kormány biztosítja a szemétszállítást és fenntartja a rezsicsökkentést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak az eladósodottságukkal kapcsolatban.\r

","shortLead":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak...","id":"20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110c3436-34c2-41d7-9e27-28cce70ec676","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Arcfelismerő hazugságvizsgálóval szorongatnák meg ügyfeleiket a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi beismerte bűnösségét. Ennyi gyilkosságot a II. világháború óta senki sem követett el Németországban. ","shortLead":"A férfi beismerte bűnösségét. Ennyi gyilkosságot a II. világháború óta senki sem követett el Németországban. ","id":"20181030_nemet_apolo_niels_hogel_sorozatgyilkossag_paciens_eletfogytiglan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47edd63a-96de-4086-861e-97dd0babbeac","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_nemet_apolo_niels_hogel_sorozatgyilkossag_paciens_eletfogytiglan","timestamp":"2018. október. 30. 15:43","title":"Több mint 100 emberrel végzett egy német ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.","shortLead":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be...","id":"20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8bf52-9519-4458-a96f-16553d229a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","timestamp":"2018. október. 29. 06:30","title":"Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró-gyilkosság szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]