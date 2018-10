Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff30b45a-adec-42a4-a6dd-f037a89b5211","c_author":"Daczi Dóra","category":"enesacegem","description":"Megkérdeztünk néhány Amerikában dolgozó magyar vállalkozót és a konzulátus gazdasági attaséját, érdemes-e kürtőskalácsos és lángosos food truckot vagy kis ételbárt üzemeltetni a tengerentúlon.","shortLead":"Megkérdeztünk néhány Amerikában dolgozó magyar vállalkozót és a konzulátus gazdasági attaséját, érdemes-e...","id":"20181030_Gyenge_a_termek_szegenyes_az_uzleti_otlet__langos_es_kurtoskalacs_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff30b45a-adec-42a4-a6dd-f037a89b5211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73789a5-fbe9-48c3-90c6-35cc78f7dae1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Gyenge_a_termek_szegenyes_az_uzleti_otlet__langos_es_kurtoskalacs_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 30. 17:00","title":"Nutellás, tejszínhabos lángos? Amerikában ezt is el tudják adni a magyar büfések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérhetetlen düh és elkeseredés uralja a mindennapjait Kardos Lajosnak, akinek a felesége öt éve indult kocogni Soroksáron, amikor megtámadták. A feltételezett elkövetőt idén azonosította a rendőrség.","shortLead":"Mérhetetlen düh és elkeseredés uralja a mindennapjait Kardos Lajosnak, akinek a felesége öt éve indult kocogni...","id":"20181030_Kitalalt_a_soroksari_futono_gyilkosa_A_rendorseg_munkaja_minosithetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc9089-c209-4519-b1f6-9ec14188b511","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Kitalalt_a_soroksari_futono_gyilkosa_A_rendorseg_munkaja_minosithetetlen","timestamp":"2018. október. 30. 08:14","title":"Kitálalt a soroksári futónő özvegye: A rendőrség munkája minősíthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg a mellét egy előadás közben.","shortLead":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg...","id":"20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3e9c6-bf02-4215-a487-5f0fb2a5bf67","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","timestamp":"2018. október. 30. 12:21","title":"Geoffrey Rusht már szándékos fogdosással vádolja kollégája a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez több, mint ahány amerikai Szíriában vagy Irakban szolgál.","shortLead":"Ez több, mint ahány amerikai Szíriában vagy Irakban szolgál.","id":"20181030_Nem_fogjuk_oket_beengedni__mondta_Trump_es_5200_katona_indult_a_mexikoi_hatarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f189a9a-dcfe-4e01-8a04-ecc6d6b46704","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Nem_fogjuk_oket_beengedni__mondta_Trump_es_5200_katona_indult_a_mexikoi_hatarra","timestamp":"2018. október. 30. 06:04","title":"\"Nem fogjuk őket beengedni\" – mondta Trump, majd 5200 katona indult a mexikói határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pakisztáni Asia Bibit nyolc éve ítélték halálra istenkáromlás miatt.","shortLead":"A pakisztáni Asia Bibit nyolc éve ítélték halálra istenkáromlás miatt.","id":"20181031_Szabadon_engedtek_a_halalra_itelt_kereszteny_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e829910-4669-4a7c-a17b-b57837b322b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Szabadon_engedtek_a_halalra_itelt_kereszteny_not","timestamp":"2018. október. 31. 07:25","title":"Szabadon engedték a halálra ítélt keresztény nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég a világ második – sőt a pillanatról pillanatra változó adatok szerint néha az első legnagyobb gyártója – a Boeing mellett. Milliárdos jövedelmeket hoz, munkahelyek 10 ezreit biztosítja Európa-szerte, hiszen sok kis cég besszállítóként is az Airbushoz kötődik.","shortLead":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég...","id":"20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e735393-a662-4a08-a550-0432c96e029b","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","timestamp":"2018. október. 30. 07:26","title":"A Brexit csúnya mélyütést vihet be az Airbusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68afa228-e1b6-4619-b995-6123977892d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pavlo Klimkin több országgal is egyeztetne erről, Oroszország esetében viszont a politikus szerint szó sem lehet ilyesmiről.","shortLead":"Pavlo Klimkin több országgal is egyeztetne erről, Oroszország esetében viszont a politikus szerint szó sem lehet...","id":"20181030_Tarsadalmi_vitat_kezdene_a_kettos_allampolgarsag_engedelyezeserol_az_ukran_kulugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68afa228-e1b6-4619-b995-6123977892d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e12de87-1f04-42c4-9900-f523cef4e84e","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Tarsadalmi_vitat_kezdene_a_kettos_allampolgarsag_engedelyezeserol_az_ukran_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 30. 14:52","title":"Társadalmi vitát kezdene a kettős állampolgárság engedélyezéséről az ukrán külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába a macskáját.","shortLead":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába...","id":"20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155b7dc-5bf7-4792-9587-5c09463a55e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","timestamp":"2018. október. 29. 19:50","title":"Vajna Tímea beolvasott Hadházy Ákoséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]