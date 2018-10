Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc0c3c4e-c4f8-465f-b984-0b88bd40eaa2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201844_jaj_alegyozotteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc0c3c4e-c4f8-465f-b984-0b88bd40eaa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea1baa7-b161-49fd-9fa7-4e4fad50180f","keywords":null,"link":"/itthon/201844_jaj_alegyozotteknek","timestamp":"2018. október. 31. 09:30","title":"Farkas Zoltán: Jaj a legyőzötteknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8c3542-879a-4dde-acfa-50669d602986","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Bár alapvetően maszkulin társadalomnak tartják a magyart, a Bisnode által készített felmérés adatai azonban mást mutatnak. Ha a környező országokat vesszük, akkor Itthon a legmagasabb a női cégvezetők aránya a teljes gazdasághoz képest. De olyan országokat is magunk mögött tudhatunk, mint Norvégia, Németország, Svájc vagy Ausztria. Éppen ezért merülhet fel egy elég kényes kérdés: vajon a női vagy férfi cégvezetők lesznek a megbízhatóbb partnerek? Melyik nem szerepel eredményesebben a gazdaságban?","shortLead":"Bár alapvetően maszkulin társadalomnak tartják a magyart, a Bisnode által készített felmérés adatai azonban mást...","id":"bchbisnode_20181019_Nemek_harca_elobb_fizetnek_a_noi_cegvezetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8c3542-879a-4dde-acfa-50669d602986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8c48c4-cc51-45ad-9ed0-99f457a32ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181019_Nemek_harca_elobb_fizetnek_a_noi_cegvezetok","timestamp":"2018. október. 29. 20:24","title":"Nemek harca: előbb fizetnek a női cégvezetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"8a100938-07f4-49aa-9ed1-d135987a64e7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csaknem 10 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatására. A cégeket munkahelyi bölcsődék kialakítására bíztatnák.","shortLead":"Csaknem 10 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének...","id":"20181031_Munkahelyi_bolcsikben_bizik_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a100938-07f4-49aa-9ed1-d135987a64e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df250c9-320d-418c-a8f1-869b9d078909","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Munkahelyi_bolcsikben_bizik_a_kormany","timestamp":"2018. október. 31. 10:14","title":"Munkahelyi bölcsikben bízik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db6e990-c298-4f8a-a0e3-5499cca3134a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elengedte a Fidesz saját képviselője, Simonka György kezét. Már a helyi Fidesz is temeti politikai pályafutását.","shortLead":"Elengedte a Fidesz saját képviselője, Simonka György kezét. Már a helyi Fidesz is temeti politikai pályafutását.","id":"20181029_Uzent_a_Fidesz_Simonkanak_Aki_bunos_annak_bunhodnie_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db6e990-c298-4f8a-a0e3-5499cca3134a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff981114-c684-47a3-b5c5-3cf23f4cf216","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Uzent_a_Fidesz_Simonkanak_Aki_bunos_annak_bunhodnie_kell","timestamp":"2018. október. 29. 16:48","title":"Üzent a Fidesz Simonkának: „Aki bűnös, annak bűnhődnie kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e5ae1-99c7-4e9a-9466-879b4a361aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint háromezer méteres mélységben bukkantak a tudósok egy polipóvodára, ahol mintegy ezer nőstény vigyázta a tojásait. ","shortLead":"Több mint háromezer méteres mélységben bukkantak a tudósok egy polipóvodára, ahol mintegy ezer nőstény vigyázta...","id":"20181030_Video_Ezres_letszamu_polipovodat_talaltak_a_tengerfeneken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=033e5ae1-99c7-4e9a-9466-879b4a361aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3747ad44-b649-40a4-b0a7-887e7e2fcf85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Video_Ezres_letszamu_polipovodat_talaltak_a_tengerfeneken","timestamp":"2018. október. 30. 15:55","title":"Videó: Hatalmas polipóvodát találtak a tengerfenéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","shortLead":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","id":"20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9b850-652d-45e8-abba-2eb53f2c6f8c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","timestamp":"2018. október. 30. 12:15","title":"A trauma jó irányba befolyásolhatja az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","shortLead":"Készülő közös filmjük nem kevés ponton rezonál a valóságra.","id":"20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0350b2-8ae6-4cad-9896-1be5475aab6a","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Liam_Neesonra_es_fiara_szep_kis_gyaszmunka_var_Olaszorszagban","timestamp":"2018. október. 30. 11:10","title":"Liam Neesonra és fiára szép kis gyászmunka vár Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","shortLead":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","id":"20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d289aa5-02f0-4c61-a481-e5756952f136","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. október. 30. 17:18","title":"Újabb szökött foglyot keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]