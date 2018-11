Tavaly lebukott Monaco igazságügyi minisztere, miután a párizsi Le Monde megírta róla, hogy neve szerepel az orosz oligarcha fizetési listáján. Philippe Namino persze cáfolta az értesülést, de lemondott. A korrupciós ügyben folyik a nyomozás, mely szinte az egész világot érinti, hiszen Dmitrij Ribolovjev világpolgár, már ami a bizniszt illeti.



Per a Sotheby's ellen New York-ban



450 millió dollárért kelt el Leonardo da Vinci festménye, a Salvator Mundi az aukción. A kép, melynek szerzőségét akkor még vitatták, egykor az orosz oligarcha tulajdona volt. Egy Yves Bouvier nevű svájci műkereskedő közvetítésével szerezte meg. Ma számtalan per folyik közöttük a kép tulajdonjogáért. Monaco igazságügyi miniszterének segítségével Dmitrij Ribolovjev nagyon hasznos információkhoz jutott, melyeket azután sietett fel is használni. Ezért vizsgálódik most nála a rendőrség. Sok más ügyben is megtehetné ezt.



Kicsoda Dmitrij Ribolovjev?



Egy békés természetgyógyász Perm városából, aki az Uralkali vegyi óriás segítségével Oroszország és a világ egyik leggazdagabb embere lett. A Forbes a vagyonát jelenleg 6,8 milliárd dollárra becsüli. Volt ez több is, de azután jött a véget nem érő válóper. Kezdetben 4,3 milliárd dollárt ítélt meg a genfi bíróság a feleségnek. Hosszas csatározás után peren kívül egyeztek meg- az összeg ismeretlen.

Dmitrij Ribolovjev a rabló privatizáció hőse - éppúgy mint az orosz oligarchák többsége. Perm városában természetgyógyász központot üzemeltetett a Szovjetunió végnapjaiban, de az ügyfelek nem tudtak fizetni. Cserekereskedelem folyt, így került a bizniszbe a törekvő ifjú orvos, aki a megszerzett pénzzel és kapcsolatrendszerrel brókercéget alapított Moszkvában. Így szerezte meg a műtrágya-gyártó óriás, az Uralkali részvényeinek többségét. Az orosz céget a londoni tőzsdére vitte, ahol igen szép eredményt produkált. Dmitrij Ribolovjev dollár milliárdos lett, pedig alig múlt negyven éves. Igaz, hogy közben volt egy csúnya gyilkossági vád: állítólag egyik vetélytársát próbálta meg eltenni láb alól. Cégét pedig azzal vádolták meg, hogy tönkretette a környezetet az Uralban. 11 hónapot töltött előzetesben. Majd a bíróság felmentette Oroszországban. Később a francia sajtóban erről úgy nyilatkozott, az Uralkali részvényeket akarták megszerezni tőle ily módon, de ő nem adta.



Svájcba majd Monacóba költözött



Sok más oligarcha példáját követve ő is elhagyta hazáját és Nyugatra költözött, ahol az igazságszolgáltatás független a politikai hatalomtól. Habár ..

Orosz kérésre elkapták Monacóban Georgij Bedzsamovot, aki az egyik bank társtulajdonosa volt Moszkvában, és a bob szövetség elnöke Oroszországban. Aztán az uralkodó, Albert herceg kérésére elengedték az orosz oligarchát. Állítólag Dmitrij Ribolovjev járta ki neki. Mit kapott cserébe? Bennfentes információkat a bank ügyeiről. Amikor a Le Parisien erről kérdezte, akkor természetesen cáfolt mindent. De azt nem, hogy jól ismeri Albert herceget.



AS Monaco- francia futballklub orosz pénzen



Egy euróért vette Ribolovjev lányának cége a gyengélkedő klubot, de vállalta, hogy legkevesebb 100 millió eurót beletesz a csapatba. Az AS Monaco csapatának egyharmad arányban a Grimaldi család volt a tulajdonosa. A Grimaldi család uralkodik Monacóban időtlen idők óta.

Az AS Monaco tavaly jól szerepelt a francia bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is az elődöntőig jutott. Idén gyengélkedik, az edzőt kirúgták. Az új edző nem más, mint Thierry Henry, aki nem ígér csodákat, de tervei megvalósításához 2022-ig kapott szerződést. A futballban is voltak gondjai a vállalkozó szellemű orosz oligarchának, mert állítólag a játékosok fizetése körül manipulált. A párizsi sportlap, a L'Equipe többször is írt erről, mert Jorge Mendes, aki Messi ügynöke is volt, irányította az üzletet, melyet az orosz oligarcha pénzelt. Az UEFA részben emiatt hozta a Fair Football szabályt, melyet persze a sztárcsapatok és maguk a futballsztárok rendszeresen kijátszanak. Emiatt is vizsgálódnak most Franciaországban a Paris Saint Germain és az AS Monaco ellen.



És akkor még nem beszéltünk a Panama papírokról



A válás orosz módra kínos részleteket hozott napvilágra Dmitrij Ribolovjev offshore szokásait illetően. A Le Monde, a Süddeutsche Zeitung és a londoni Guardian többször is megírta, hogy az orosz oligarcha rendszeresen visszadátumozta az offshore szerződéseket, hogy ezzel az érdekeit óvja nejével szemben, aki valószínűleg a világ legdrágább elvált asszonya lett. Mi lesz most a még mindig csak 52 éves Dmitrij Ribolovjev- vel? Monacóban a hatóságok hallgatnak, hiszen a fejedelmi család és az AS Monaco a két legfontosabb dolog a mini államban. Az orosz oligarchát nehéz lesz úgy megbüntetni, hogy se a fejedelmi család, se a focicsapat ne nagyon kerüljön szóba. Az orosz módszerek alkalmazása Monacóba némiképp feltűnést keltene: nem lehet valakit 11 hónapig előzetesben tartani, majd kiengedni miután megalkudott fogvatartóival. Monacóban viszont - ha lassan is,de - működik az igazságszolgáltatás: vagyis legálisan is börtönbe lehet kerülni akár egy dollármilliárdosnak, is mint Dmitrij Ribolovjevnek Permből.