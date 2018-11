Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető igazságügyi miniszternek a kirúgott Jeff Sessions helyére, ám a hét végén – mielőtt elindult volna Európába – már azt állította, sohasem találkozott Whitakerrel, és nem is beszélt vele. Közben csak annyi változott, hogy Whitakerrről kiderült, köze volt egy olyan kaliforniai céghez, amely dollármilliókkal károsított meg amerikai polgárokat.\r

","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető...","id":"20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01f60ec-f137-4aff-88a5-6c11e098e3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","timestamp":"2018. november. 10. 12:19","title":"Nemrég nagyszerű fickónak nevezte, most már nem is ismeri – újabb hazugságon kapták Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Sallai Roland bajnokin sérült meg.","shortLead":"Sallai Roland bajnokin sérült meg.","id":"20181111_Tobb_valogatott_meccset_ki_kell_hagynia_az_ifju_remenysegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56d96d-50d9-4c7e-8461-99655e702f5e","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Tobb_valogatott_meccset_ki_kell_hagynia_az_ifju_remenysegnek","timestamp":"2018. november. 11. 14:24","title":"Több válogatott meccset ki kell hagynia az ifjú reménységnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205d82e9-8609-4eb6-a329-90126280ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez szerint ez nem szégyen, ennyire drága Washington.","shortLead":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez szerint ez nem szégyen, ennyire drága Washington.","id":"20181110_Nincs_penze_az_alberletre_Amerika_legfiatalabb_kepviselonojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205d82e9-8609-4eb6-a329-90126280ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bbd34f-4880-4e1b-80eb-dc8438329bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Nincs_penze_az_alberletre_Amerika_legfiatalabb_kepviselonojenek","timestamp":"2018. november. 10. 16:37","title":"Nincs pénze az albérletre Amerika legfiatalabb képviselőnőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szokásosnál jóval több fiatal szakember jelent meg a a Hírközlési Tudományos Egyesület éves konferenciájának estéjén, ezúttal Balatonalmádiban. Az informatikai és telekommunikációs szektorba törekvő egyetemisták a Huawei itthon ötödik éve működő „magvető” programjának résztvevői voltak.","shortLead":"A szokásosnál jóval több fiatal szakember jelent meg a a Hírközlési Tudományos Egyesület éves konferenciájának estéjén...","id":"20181109_huawei_seeds_program_kapcsolatepites_globalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeb9186-7b60-4977-a473-c040b3833922","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_huawei_seeds_program_kapcsolatepites_globalis","timestamp":"2018. november. 09. 20:03","title":"Elsőre csak jól hangzott, mostanra kiderült: ez a Huawei túlélésének záloga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek interjúban arról is beszélt, miért nem bánja, hogy kemény vezetőnek tartják, és arról is, hogy miért nem érzi úgy, hogy - volt malévosként - ő ásta meg a Malév sírját.","shortLead":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek...","id":"20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e992fa8-80fc-429e-80af-3a547c81789c","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","timestamp":"2018. november. 09. 17:30","title":"Váradi József Wizz Air-alapító: Senki nem ülne a repülőgépen, amelyet én vezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy húszezer lakást érint a kormány a héten bejelentett javaslata az ötszázalékos forgalmi adó alkalmazhatóságáról 2023 végéig – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Magyar Időknek.\r

","shortLead":"Mintegy húszezer lakást érint a kormány a héten bejelentett javaslata az ötszázalékos forgalmi adó alkalmazhatóságáról...","id":"20181110_Lakasafa_negyotezer_csaladnak_segitene_ha_kitolnak_a_hataridot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfad9952-c35e-423f-9b40-068d71f1f926","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Lakasafa_negyotezer_csaladnak_segitene_ha_kitolnak_a_hataridot","timestamp":"2018. november. 10. 09:15","title":"Lakásáfa: négy-ötezer családnak segítene, ha kitolnák a határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","shortLead":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","id":"20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a88a48-93a7-46fc-bf19-abcc4fb0498b","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 11. 12:09","title":"Végérvényesen itt az ősz: köd és ónos köd miatt figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da400d26-0fb5-4bfa-9f74-293b9c348aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép csöndben újabb zseniális alkotások kerültek fel a kedvenc Youtube-csatornánkra. Mert az rendben van, hogy viccesen mozognak például a Boney M. tagjai, de zene nélkül minimum egy új művészeti ágról beszélhetünk. És nem csak az ő esetükben. Mutatjuk az öt legviccesebb zene nélküli zenés videót.\r

\r

","shortLead":"Szép csöndben újabb zseniális alkotások kerültek fel a kedvenc Youtube-csatornánkra. Mert az rendben van, hogy viccesen...","id":"20181110_Daddy_Cool_neman_Vigyazat_Hangos_nevetessel_zavarhatja_meg_a_csendes_szombati_munkanapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da400d26-0fb5-4bfa-9f74-293b9c348aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231d8f64-81c9-4ee5-9fc7-9acaa1f7c728","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Daddy_Cool_neman_Vigyazat_Hangos_nevetessel_zavarhatja_meg_a_csendes_szombati_munkanapot","timestamp":"2018. november. 10. 12:48","title":"Daddy Cool némán? Vigyázat! Hangos nevetéssel zavarhatja meg a csendes szombati munkanapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]