Túlkínálat van az olaj világpiacán és még inkább az lesz, mert olyan nagy fogyasztók, mint Japán és Németország mérsékelik a vásárlásaikat. Lassul ugyanis a konjunktúra, kisebb az igény. Az oroszok viszont optimisták: Kína, a világ legnagyobb olaj importőre rekord mennyiségű olajat vásárolt az elmúlt hónapban. Az Rt.com hosszas elemzést közöl a kínaiak olajimportjáról, megállapítva, hogy míg korábban Peking vásárolt amerikai olajat, most erről már szó sem lehet. A kínaiak ugyanis a kereskedelmi háborúban kiadták a jelszót: olajat Amerikától nem veszünk! Így is nyomást akarnak gyakorolni Donald Trumpra, hiszen tudják, az amerikai elnök legfőbb szponzorai között ott vannak a nagy olajcégek. Nem véletlenül volt Donald Trump első külügyminisztere a legnagyobb olaj multi exfőnöke, Rex Tillerson, akit nagyon kedveltek Moszkvában is.



Az olaj fontos összekötő kapocs Amerika, Oroszország és a Közel-Kelet között



Alekszandr Novak, Oroszország energiaminisztere ugyan nem jelentett be hasonló csökkentést a kitermelésben, amikor találkozott Szaúd-Arábia energiaminiszterével Abu Dhabiban, de hangsúlyozta: együtt kíván lépni az OPEC-cel. Az oroszoknak épp úgy minden centre szükségük van az olajbevételből, mint Szaúd-Arábiának. De mit szól mindehhez Amerika?



Trump és Putyin elsősorban a Közel-Keletről tárgyalt Párizsban



Homár, csirke és krumpli volt a menü, amikor a nagy négyes asztalhoz ült a francia fővárosban. Donald Trumpon és Vlagyimir Putyinon kívül ott volt a vendéglátó, Emmanuel Macron és az ENSZ főtitkára, Antonio Gutterres. Néha Angela Merkel német kancellár is feltűnt - számolt be az Élysée palota közleménye alapján a Le Figaro. A fő téma a Közel-Kelet volt. A világ legnagyobb olajhatalmai a harctéren szemben állnak egymással Szíriában.



Oroszország és Irán Asszad elnököt támogatja, míg Szaúd-Arábia és az USA szeretné megbuktatni őt



Trump alig három hete kérte meg Szaúd-Arábiát arra, hogy növelje az olajtermelést, mert a benzinkutaknál túlságosan nőnek az árak Amerikában. A sivatagi mirályság, mely a Hasogdzsi gyilkosság után még készségesebb szövetséges lett, azonnal engedelmeskedett, de az árak túlságosan is csökkeni kezdtek. Mi lesz így a szaúdi trónörökös nagy reformjával, melyet az olajmilliárdokból szeretnének fedezni?

Majdnem mindenki olajhiánytól tartott azt követően, hogy november elején életbe lépett az amerikai embargó Iránnal szemben. Irán a világ harmadik legnagyobb olaj exportőre, amely éppúgy erre alapozza gazdasági terveit, mint Szaúd-Arábia vagy Oroszország. De hogyha az amerikai embargó miatt az irániak fokozatosan kiszorulnak a piacról, akkor nem lesz-e hiány? Nem kell ettől tartani - állítják a Reuters által megkérdezett szakértők. Egyrészt, mert az amerikai embargó jóval több kivételt engedélyez, mint azt korábban gondolták. Másrészt pedig lassul a globális gazdaság, vagyis kisebb az igény. A tél pedig enyhének ígérkezik Európában és Észak-Amerikában. Az olajtermelőknek pedig nagyon kell a pénz.



Mit lép az OPEC? És az USA?



Az olajexportáló államok szövetsége, mely aktívan együttműködik Oroszországgal, elvben meghatározhatja az olaj világpiaci árát. Csakhogy ott van Amerika, melynek élén Trump nehezen kiszámítható politikát folytat. Nemcsak arról van szó, hogy az USA elnöke kicsit gyakran változtatja az álláspontját a fontos kérdésekben, hanem arról is, hogy a helyzet is olyan gyorsan változik, hogy Washington is lépéskényszerbe kerül.

A választások elmúltával Trumpnak már nem olyan fontos, hogy mennyibe kerül egy gallon benzin az Egyesült Államokban. Szaúd-Arábia döntéshozói biztos, hogy most is kikérték Amerika véleményét, mielőtt az olajkitermelés visszafogása mellett döntöttek. A visszafogás inkább csak szimbolikus, de az árstabilitást egyelőre sikerült biztosítani. Végül is Trump elnöksége igencsak jól jött az olajtársaságoknak: az olaj ára 30 dollárról 70-re emelkedett. Nem véletlenül szólt Trump első elnöki látogatás épp Szaúd-Arábiának, amely aztán óriási fegyvervásárlással hálálja meg Trump szolgálatait.

Az érintettek: az USA, Oroszország, Szaúd-Arábia, Kína és az EU vezetői legközelebb Argentínában találkoznak a G20 csúcstalálkozón. A globális gazdaság lassulása immár tény, Amerika kivételes szerepe sokaknak szemet szúr. Az olajár alakulása a következő hetekben elég jól megmutathatja, milyen megoldásra találtak a döntéshozók, akik lázas sietséggel nyitják vagy zárják az olajcsapokat Szaúd-Arábiában és azután a többi olajtermelő országban. (Via Reuters, Le Figaro, Rt.com)