[{"available":true,"c_guid":"d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14-21 fok várható.","shortLead":"14-21 fok várható.","id":"20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af784cc3-8e5e-40bd-a30c-c6bd5797b036","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","timestamp":"2018. november. 12. 05:15","title":"Hétfőn is marad a frontmentes, kellemes őszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és parlamenti” választások eredményeit - közölte az észak-atlanti katonai szövetség.","shortLead":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és...","id":"20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8008c6-bf69-42d4-a55b-b1bbc1bf0fb2","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","timestamp":"2018. november. 11. 20:55","title":"A Nyugat nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadárok választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városliget Zrt. vezetőjének legújabb számítása szerint 250 milliárd forintba kerülhetnek a budapesti Városligetben tervezett beruházások. Erről az RTL számolt be a K-monitorra hivatkozva.","shortLead":"A Városliget Zrt. vezetőjének legújabb számítása szerint 250 milliárd forintba kerülhetnek a budapesti Városligetben...","id":"20181111_Tovabb_dragul_a_Ligetprojekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21472370-9267-4f4d-b09c-9443dc715b81","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tovabb_dragul_a_Ligetprojekt","timestamp":"2018. november. 11. 21:37","title":"Tovább drágul a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegenkezűség gyanúja nem merült fel. ","shortLead":"Idegenkezűség gyanúja nem merült fel. ","id":"20181112_Osszeesett_es_meghalt_egy_ember_a_Keleti_palyaudvarnal_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4bc986-8fe3-4673-b0a9-79714230098e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Osszeesett_es_meghalt_egy_ember_a_Keleti_palyaudvarnal_vasarnap","timestamp":"2018. november. 12. 06:10","title":"Összeesett és meghalt egy ember a Keleti pályaudvarnál vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre csak hirdetések utalnak arra, hogy Budapesten is fellép a két sztár.","shortLead":"Egyelőre csak hirdetések utalnak arra, hogy Budapesten is fellép a két sztár.","id":"20181113_Ingyen_StingShaggykoncert_lehet_jovo_heten_a_Hosok_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045bce3-fde3-4ea5-9d0f-19e68524b86c","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Ingyen_StingShaggykoncert_lehet_jovo_heten_a_Hosok_teren","timestamp":"2018. november. 13. 09:20","title":"Ingyenes Sting & Shaggy-koncertet hirdetnek jövő hétre a Hősök terére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a40439-af1d-4e23-b571-6ce701db3b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 30 éves Nadia jogot végzett, államilag hitelesített arab tolmács és fordító. Főállásban a bíróságokon dolgozik, szakértőként, fordítóként. De hetente kétszer vállal egy extra munkát. Mert megfizetik.","shortLead":"A 30 éves Nadia jogot végzett, államilag hitelesített arab tolmács és fordító. Főállásban a bíróságokon dolgozik...","id":"20181112_190_ezer_forintos_borravalo_par_ora_munkaert_Csucsdiplomas_bebiszitterek_a_csucsgazdagoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1a40439-af1d-4e23-b571-6ce701db3b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa980c-e377-4c5e-82f9-b72c07c39228","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_190_ezer_forintos_borravalo_par_ora_munkaert_Csucsdiplomas_bebiszitterek_a_csucsgazdagoknal","timestamp":"2018. november. 12. 05:15","title":"190 ezer forintos borravaló pár óra munkáért? Csúcsdiplomás bébiszitterek a csúcsgazdagoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói bázist, a Facebook csak most adta ki az ezzel konkurens alkalmazását.","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, a Facebook túl későn ébredt, mert míg a TikTok szép lassan közelíti a milliárdos felhasználói...","id":"20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5658d9e1-e3f2-47ed-8f68-e06cc22c751c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc60101c-915f-43da-9337-75634cbf58a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_facebook_tiktok_alkalmazas_applikacio_beta_verzio_android_ios","timestamp":"2018. november. 12. 10:03","title":"A Facebook megcsinálta az anti-Facebook ellenszerét: itt a Lasso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Cseresnyési László","category":"itthon","description":"Cseresnyési László nyelvész ellenvéleménye a klasszikusok iskolai tanításáról, az igekötővel igenelésről, készségekről és tárgyi tudásról.\r

","shortLead":"Cseresnyési László nyelvész ellenvéleménye a klasszikusok iskolai tanításáról, az igekötővel igenelésről, készségekről...","id":"20181112_helyes_magyarsagrol_cseresnyesi_tgm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdadb23a-f858-4a78-a429-18f91a065ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_helyes_magyarsagrol_cseresnyesi_tgm","timestamp":"2018. november. 12. 11:26","title":"A helyes magyarságról - válasz TGM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]