Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság repülőjével. A Lisszabonból felszálló gép személyzete egy időre elvesztette az irányítást a repülő fölött.","shortLead":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság...","id":"20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3db6064-60ab-4266-b310-eb7478244d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","timestamp":"2018. november. 11. 20:53","title":"Videón a drámai út: vészhelyzetbe került egy repülő Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződések megkötésekor még 2023-as átadást ígért a kormányzat, de úgy tűnik, már a miniszterelnök is beletörődött, hogy a projekt átadása kitolódhat.","shortLead":"A szerződések megkötésekor még 2023-as átadást ígért a kormányzat, de úgy tűnik, már a miniszterelnök is beletörődött...","id":"20181112_Korabban_tagadtak_de_mar_a_kormanyzat_is_elismeri_hogy_csuszhat_Paks_II_atadasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a98694-0e9d-409d-87d4-f3b2531d7414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Korabban_tagadtak_de_mar_a_kormanyzat_is_elismeri_hogy_csuszhat_Paks_II_atadasa","timestamp":"2018. november. 12. 08:55","title":"Korábban tagadták, de már a kormányzat is elismeri, hogy csúszhat Paks II. átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e705a-6f42-413e-be3b-af1103dbaab7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A vizsgálat már több mint egy éve tart, de gyanúsítottakat még nem hallgattak ki az ügyben.","shortLead":"A vizsgálat már több mint egy éve tart, de gyanúsítottakat még nem hallgattak ki az ügyben.","id":"20181112_Meg_mindig_nyomoznak_az_uszoszovetsegnel_a_Bienerthera_ketes_ugyei_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=510e705a-6f42-413e-be3b-af1103dbaab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12479bab-1ce9-4ef6-af93-0565d97d4b6f","keywords":null,"link":"/sport/20181112_Meg_mindig_nyomoznak_az_uszoszovetsegnel_a_Bienerthera_ketes_ugyei_miatt","timestamp":"2018. november. 12. 09:18","title":"Még mindig nyomoznak az úszószövetségnél a Bienerth-éra kétes ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c8c484-6deb-46f3-9333-483fc9037dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szokatlanul jók vagyunk az uniós pénzek elherdálásában – írta Raskó György.","shortLead":"Szokatlanul jók vagyunk az uniós pénzek elherdálásában – írta Raskó György.","id":"20181112_Rasko_Gyorgy_sok_borasz_csodapalotat_medencet_epit_a_tamogatasbol_a_baratainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c8c484-6deb-46f3-9333-483fc9037dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14f9f49-ecf0-4a59-b8cf-96fc6429e790","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Rasko_Gyorgy_sok_borasz_csodapalotat_medencet_epit_a_tamogatasbol_a_baratainak","timestamp":"2018. november. 12. 17:01","title":"Raskó György: Sok „borász” csodapalotát, medencét épít a támogatásból a barátainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","shortLead":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","id":"20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaedce-8b17-4caf-a2d4-50a729ef7894","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","timestamp":"2018. november. 12. 10:38","title":"Porig égett háza előtt szelfizett Gerard Butler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9978ef85-fe0b-4e04-967c-d6afbb5e2edb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alapvetően rendeznék át a társasági adó eddigi megközelítését az őszi adócsomaggal. Az új szabályok egy tudatosabb adótervezésnek adhatnak teret.","shortLead":"Alapvetően rendeznék át a társasági adó eddigi megközelítését az őszi adócsomaggal. Az új szabályok egy tudatosabb...","id":"20181112_Azokat_segitenek_akik_elore_gondolkoznak_az_adozas_tervezesekor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9978ef85-fe0b-4e04-967c-d6afbb5e2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c575942-e5f0-4660-9459-eeea1107387c","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Azokat_segitenek_akik_elore_gondolkoznak_az_adozas_tervezesekor","timestamp":"2018. november. 12. 10:43","title":"Azokat segítenék, akik előre gondolkoznak az adózás tervezésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44d4322-b4db-4830-a561-677666b99f8d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Az üzleti világban orosz offshore-nak hívják, a valóságban azonban a hagyományos adókedvezmények csomagba szervezésével próbálja be-, illetve hazacsábítani a tőkét Moszkva. Könnyebb lesz tehát belépni a 146 milliós orosz piacra, ám a feltételek továbbra is szigorúak. ","shortLead":"Az üzleti világban orosz offshore-nak hívják, a valóságban azonban a hagyományos adókedvezmények csomagba szervezésével...","id":"crystalgroup_20181107_Orosz_offshore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c44d4322-b4db-4830-a561-677666b99f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca514960-e0f2-4de9-8ce3-71ddfdaeb8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20181107_Orosz_offshore","timestamp":"2018. november. 13. 07:30","title":"Orosz offshore? Régi-új megoldással csábítaná haza a befektetőket Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"0649a52b-0abd-4ca4-a334-83ff48915dae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze, hárman súlyosan megsérültek.","shortLead":"Két autó ütközött össze, hárman súlyosan megsérültek.","id":"20181112_Vadak_okoztak_balesetet_Dabasnal__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0649a52b-0abd-4ca4-a334-83ff48915dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c277bd-0fce-4a70-b931-52eabb0e9d12","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_Vadak_okoztak_balesetet_Dabasnal__fotok","timestamp":"2018. november. 12. 11:55","title":"Vadak okoztak balesetet Dabasnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]