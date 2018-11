Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal később azonban további részleteket is megosztott róla. ","shortLead":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal...","id":"20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c08a1-b3b6-4e56-87f9-7fca9474616a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"Kiderült még pár izgalmas dolog a Samsung hajtogatható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","shortLead":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","id":"20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8db574-5d3a-4408-9d58-8491f558a9f6","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","timestamp":"2018. november. 13. 17:10","title":"Krúzolás a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amnesty International szerint Aung Szú Szan Kjí tudott a muszlim kisebbség elleni erőszakról, mégis hallgatott.\r

\r

","shortLead":"Az Amnesty International szerint Aung Szú Szan Kjí tudott a muszlim kisebbség elleni erőszakról, mégis hallgatott.\r

\r

","id":"20181112_Visszavontak_a_rohingjak_meszarlasat_vegignezo_mianmari_vezeto_ujabb_kitunteteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58b74bc-2cd7-41ae-aeb9-ca8296b82bc1","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Visszavontak_a_rohingjak_meszarlasat_vegignezo_mianmari_vezeto_ujabb_kitunteteset","timestamp":"2018. november. 12. 21:04","title":"Újabb kitüntetést vontak vissza a rohingják mészárlását tétlenül tűrő mianmari vezetőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","shortLead":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","id":"20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546774ac-1c3b-48dc-a46a-da9923fa2ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","timestamp":"2018. november. 12. 16:17","title":"A kormánypropaganda miatt nem mer Magyarországra jönni Judith Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz. Most a legolcsóbbikról szivárogtak ki információk.","shortLead":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz...","id":"20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f393bdcd-0620-42bf-95dd-685c8f875f58","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","timestamp":"2018. november. 13. 15:03","title":"Nem szállnak el az árával? Ennyibe kerülhet majd a legolcsóbb Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c32d1b-79b3-490e-aacf-23c37278c489","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Wilson 19 évesen aláírt egy nyilatkozatot, hogy soha senkinek nem beszél arról, pontosan mi volt a munkája a híres Bletchley Parkban. És ehhez máig tartja magát.","shortLead":"Margaret Wilson 19 évesen aláírt egy nyilatkozatot, hogy soha senkinek nem beszél arról, pontosan mi volt a munkája...","id":"20181114_masodik_vilaghaboru_enigma_kodfejto_margaret_wilson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40c32d1b-79b3-490e-aacf-23c37278c489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4a630e-99b1-4849-b851-d65531cf97ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_masodik_vilaghaboru_enigma_kodfejto_margaret_wilson","timestamp":"2018. november. 14. 09:03","title":"95 évesen is őrzi titkát a veterán kódfejtő, aki segített megfejteni a náci kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac036c5-9f5c-4566-947f-d893e625f083","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bejelentette a kormány, mikor lehet először igényelni a kibővített csokot. Az erről szóló kormányhatározat már a mai Magyar Közlönyben megjelenik.","shortLead":"Bejelentette a kormány, mikor lehet először igényelni a kibővített csokot. Az erről szóló kormányhatározat már a mai...","id":"20181113_Mar_iden_lehet_jelentkezni_a_kibovitett_csokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac036c5-9f5c-4566-947f-d893e625f083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4f8b5f-e681-4b89-8c65-8bd815b4d063","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Mar_iden_lehet_jelentkezni_a_kibovitett_csokra","timestamp":"2018. november. 13. 14:47","title":"Már idén lehet jelentkezni a kibővített csokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett ugyanis elegük a ki nem fizetett pluszmunkából. Januárra így akár ki is ürülhet az SBO Orosházán, bár úgy tudjuk, a menedzsment szerint nincs gond, mert sorra jönnek a jelentkezők az üres helyekre. ","shortLead":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett...","id":"20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c3450-51a8-4368-ae08-97ec719f21dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","timestamp":"2018. november. 13. 16:00","title":"\"Bűncselekményben nem veszünk részt\" – kritikus állapot jön az orosházi sürgősségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]