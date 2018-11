Ott ugyanis kiszámolták, hogy az olasz költségvetés hiánya jövőre 2,9% lehet, a következő évben pedig 3,1%. Ez pedig azt jelentheti, hogy Itália formálisan is túllépi a megengefett határt. Emiatt szankciók következhetnek, melyek elérhetik a GDP 0,2%-át. Ez Olaszország esetében 3,4 milliárd eurót jelenthet.Az IMF sem hisz Rómának, mely jövőre 1,5%-os növekedéssel számol. A Nemzetközi Valutaalap szerint jövőre alig haladja meg az 1%-ot a növekedés, 2020-ban pedig 1% lesz. Vagyis Itália gazdasága egyáltalán nem növekszik majd olyan ütemben, mint ahogy ezzel a kormány Rómában számol.

Növeljük a nyugdíjakat és csökkentjük az adókat. Itália népének ez kell. Ha Európa ezt elfogadja, akkor jó. Ha nem, mi akkor is megcsináljuk

- fogadkozott Matteo Salvini, a Liga vezére, a miniszterelnök helyettese, aki egyben belügyminiszter is.

Olasz gazdasági miniszter: öngyilkosság lenne elfogadni Brüsszel javaslatát

Giovanni Tria hangsúlyozta,készek tárgyalni az Európai Unióval az új költségvetésről, de nem adják fel eredeti elképzeléseiket a gazdaság állami ösztönzéséről. Ezt az Európai Unió brüsszeli bizottsága elfogadhatatlannak tartja. A kérdésről korábban nyilatkozott a párizsi Le Figaronak Itália ex miniszterelnöke, a baloldali Matteo Renzi is.Nem reális Itália költségvetése, melyet visszadobott az Európai Unió - mondta a politikus, aki egy baloldali kormány élén ugyanilyen problémákkal szembesült.

Egy jottányit sem engedünk

Ez a populista kormányzat álláspontja, miközben Brüsszel elfogadhatatlannak tartja az olasz költségvetést. Nem véletlenül, a nyugdíjreform és az adóamnesztia olyan ötlet, amely maga alá temetheti az egész költségvetést. A piacok könyörtelenek: egyáltalán nem fogadják el a populista kormány érvelését. Az olasz és a német államkötvények között állandóan tágul a szakadék. Jelenleg 300 pont a különbség vagyis fél év alatt- amióta a populista kormány hatalmon van Rómában - a kétszeresére nőtt. Pénzben kifejezve ez 1,5 milliárd eurós plusz kiadást jelent hat hónap alatt. Mindeközben Olaszország államadóssága meghaladja az éves GDP 130%-át. Mindenáron tartania kell Rómának ezt a 130%-ot- figyelmeztet az IMF. De hogyha elszalad a költségvetési hiány, akkor az államadósság is tovább növekszik. A piacok bizalma meginoghat és Itália adósságpiramisa túlságosan nagy az Európai Központi Banknak is ahhoz, hogy egyedül kezelje azt.

Brüsszel kompromisszumot javasol

Merkel kancellár az Európai Parlament előtt mondott beszédében kinyújtotta karját Olaszország felé. Pierre Moscovici, az EU pénzügyi biztosa halálosan megsértődött azon, hogy egy olasz EP képviselő a cipőjét tisztogatta az EU levelével a nyilvánosság előtt, de szintén kompromisszumot emleget- számol be róla a párizsi Le Monde. A szavak és a számok kínos kontrasztot képeznek. Kompromisszumról beszélni lehet ugyan, de ki állja a számlát? A Le Monde arról is beszámol, hogy az eurozóna tagállamai felsorakoztak Brüsszel mögé Itáliával szemben, mert elsősorban az ő pénzükről van szó. Marad tehát a róka fogta csuka helyzet az európai választásokig. Rómában abban bíznak, hogy felülkerekednek a populisták mindenütt az Európai Unióban. Matteo Salvini azt is megpendítette, szívesen lenne Jean-Claude Juncker utóda a brüsszeli bizottság élén. A németek szívesebben látnák a saját emberüket a vezetőülésven, mert számukra a gazdasági ésszerűség evidencia és a populista számmisztika elfogadhatatlan akkor is, ha az Európai Unió harmadik legnagyobb államából, Itáliából érkezik. (via Le Figaro, Le Monde)