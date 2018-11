Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83e1bf62-955b-4345-b561-6e7c2a7c594c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A szülők okkal vannak kiakadva a verekedős játékok királyának számító Mortal Kombatra és társaira, pedig a műfajnak akadnak \"barátságosabb\" verziói is. A játéktermek hőskorából származó Soulcalibur is ilyen, amely hat év után most új résszel jelentkezett.","shortLead":"A szülők okkal vannak kiakadva a verekedős játékok királyának számító Mortal Kombatra és társaira, pedig a műfajnak...","id":"20181112_soulcalibur_6_teszt_bandai_namco_verekedos_jatek_mortal_kombat_tekken_street_fighter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e1bf62-955b-4345-b561-6e7c2a7c594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dc0ded-8bde-4c82-bf82-5f3997ac37cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_soulcalibur_6_teszt_bandai_namco_verekedos_jatek_mortal_kombat_tekken_street_fighter","timestamp":"2018. november. 12. 20:03","title":"Itt a (majdnem) gyerekbarát Mortal Kombat, és ez is megy PC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalása közben tépte darabokra Bangóné Borbély Ildikó a konzultációs kérdőívet. ","shortLead":"Felszólalása közben tépte darabokra Bangóné Borbély Ildikó a konzultációs kérdőívet. ","id":"20181113_Szettepte_a_konzultacios_ivet_egy_MSZPs_kepviselo_a_parlamenti_ulesteremben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e1c61a-1460-4f9b-9dc5-82bc16bc3288","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szettepte_a_konzultacios_ivet_egy_MSZPs_kepviselo_a_parlamenti_ulesteremben__video","timestamp":"2018. november. 13. 17:36","title":"Széttépte a konzultációs ívet egy MSZP-s képviselő a parlamenti ülésteremben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnökét azután jelentették fel, hogy egy kérdésben azt sugallta, Orbán Viktor lánya utazott haza honvédségi géppel Ciprusról.","shortLead":"Az LMP társelnökét azután jelentették fel, hogy egy kérdésben azt sugallta, Orbán Viktor lánya utazott haza honvédségi...","id":"20181113_Hivatali_visszaeles_miatt_nyomoz_az_ugyeszseg_Demeter_Marta_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907f681-b7d0-4197-948b-f6565caa9616","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Hivatali_visszaeles_miatt_nyomoz_az_ugyeszseg_Demeter_Marta_ugyeben","timestamp":"2018. november. 13. 14:11","title":"Hivatali visszaélés miatt nyomoz az ügyészség Demeter Márta ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","shortLead":"Képzelje el: vásárolgat a piacon, és egyszer csak körbetáncolják! ","id":"20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c8868f-fbd5-408f-9c4a-4523d4746400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b61899d-e785-4f72-90c7-e36e2f6e6c13","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debrecen_Nagypiac_neptanc_flashmob","timestamp":"2018. november. 13. 12:14","title":"Ez volt eddig az idei legjobb flashmob: ereszd el a hajam a debreceni Nagypiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","id":"20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0451516a-0693-4520-a6e2-ff887c7de6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","timestamp":"2018. november. 14. 12:18","title":"Zsákmány nélkül lépett meg a fegyveres rabló a rákosmenti Jyskből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pszichológiai hatása is van az elhízásnak. ","shortLead":"Pszichológiai hatása is van az elhízásnak. ","id":"20181113_Depressziot_okoz_az_elhizas_a_noknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79d526-ecfd-4ae6-8aba-509d6fbc8895","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Depressziot_okoz_az_elhizas_a_noknel","timestamp":"2018. november. 13. 18:23","title":"Depressziót okoz az elhízás a nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javítási programot indított az Apple, miután kiderült, gond van néhány iPhone X érintőképernyőjével. Pontos számot ugyan nem tudni, hány készülék érintett, de bizonyosan nem marginális a gond, ha az Apple megteszi ezt a lépést.","shortLead":"Javítási programot indított az Apple, miután kiderült, gond van néhány iPhone X érintőképernyőjével. Pontos számot...","id":"20181114_apple_iphone_x_kijelzohiba_rossz_kepernyo_ingyenes_csereprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fa7799-5499-4d67-a82c-2ff6b5d528a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_apple_iphone_x_kijelzohiba_rossz_kepernyo_ingyenes_csereprogram","timestamp":"2018. november. 14. 17:03","title":"Beismerte az Apple: gondok vannak az iPhone X kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5aae8d-b36c-4497-84ad-442b6a5445ab","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A kapacitáshiány kezelése a legnagyobb kihívás az európai légiközlekedésben a következő években, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) 2037-ig összeállított prognózisában azzal számol, hogy a zsúfoltság miatt 1,5 millió járat nem indulhat el Európában, így 160 millió utas járatát törölhetik ebben az időszakban. Ennek elkerülésére összehangolt lépéseket szorgalmaznak.","shortLead":"A kapacitáshiány kezelése a legnagyobb kihívás az európai légiközlekedésben a következő években, a Nemzetközi Légi...","id":"20181113_Kieso_es_tobbet_keso_jaratok_zsufoltsag_tenyleg_ez_a_jovo_var_a_repulogeppel_kozlekedokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5aae8d-b36c-4497-84ad-442b6a5445ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9b87f9-6e30-4586-aeb8-3549651c60a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Kieso_es_tobbet_keso_jaratok_zsufoltsag_tenyleg_ez_a_jovo_var_a_repulogeppel_kozlekedokre","timestamp":"2018. november. 13. 16:56","title":"Kieső és többet késő járatok, zsúfoltság, tényleg ez a jövő vár a repülőgéppel közlekedőkre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]