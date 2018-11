Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae41639e-b263-47da-88a0-29b3be50b3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindannyiunk családjának életén végigsöpört a huszadik század. Az emlékeink mások, az emlékezés közös. Az a cél, hogy megértsük a másik fájdalmát is, ne csak a sajátunkat – tűzi ki célul az első Közös Halmaz Filmfesztivál.","shortLead":"Mindannyiunk családjának életén végigsöpört a huszadik század. Az emlékeink mások, az emlékezés közös. Az a cél...","id":"20181114_Szabadulnunk_kell_attol_a_gyulolkodestol_ami_a_tortenelmi_traumainkrol_szolo_kozbeszedet_uralja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae41639e-b263-47da-88a0-29b3be50b3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7408026-c7e4-49cc-94f3-096705ae39fd","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Szabadulnunk_kell_attol_a_gyulolkodestol_ami_a_tortenelmi_traumainkrol_szolo_kozbeszedet_uralja","timestamp":"2018. november. 14. 09:47","title":"„Szabadulnunk kell attól a gyűlölködéstől, ami a történelmi traumáinkról szóló közbeszédet uralja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Ha egy folyamatosan kérdező, tényfeltáró parlamenti képviselőt elhallgattatnak, az ön alapvető jogai is sérülnek. Vélemény.","shortLead":"Ha egy folyamatosan kérdező, tényfeltáró parlamenti képviselőt elhallgattatnak, az ön alapvető jogai is sérülnek...","id":"20181115_Seres_Mit_tudhat_Demeter_Marta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92ba59f-5062-4a42-bf79-7d2c2597f08e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Seres_Mit_tudhat_Demeter_Marta","timestamp":"2018. november. 15. 14:11","title":"Seres: Mit tudhat Demeter Márta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt kapjon, mint a moldovai autonóm terület.","shortLead":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt...","id":"20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f51adf-328e-4478-aac8-78e0c92a5d74","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Orosz lap: A magyar külügy azt szeretné, hogy Kárpátalja olyan legyen, mint Gagauzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","shortLead":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","id":"20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae603b0-8434-49a3-999a-2ec65d92e6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","timestamp":"2018. november. 15. 14:05","title":"Hatvan évet vártunk Kurtág György első operájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert az úszóvilágkupa-sorozat utolsó, szingapúri rövidpályás állomásának nyitónapján. 100 vegyesen 27 győztes döntő után először nem sikerült nyernie.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert az úszóvilágkupa-sorozat utolsó, szingapúri rövidpályás állomásának...","id":"20181115_aranyerem_ezusterem_uszo_vilagkupa_hosszu_katinka_jubileum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f7766d-678f-4ba7-9315-1072fb077c47","keywords":null,"link":"/sport/20181115_aranyerem_ezusterem_uszo_vilagkupa_hosszu_katinka_jubileum","timestamp":"2018. november. 15. 13:01","title":"Két érem termett a jubiláló Hosszú Katinkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Konzum és a Balatontourist-csoport is Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozott már eddig is, most a turisztikai cég a Konzum közvetlen tulajdonába került.","shortLead":"A Konzum és a Balatontourist-csoport is Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozott már eddig is, most a turisztikai cég...","id":"20181115_Atrendezik_a_Meszaroscegbirodalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fb39e-4ce9-4c96-86f2-c73b1411e714","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Atrendezik_a_Meszaroscegbirodalmat","timestamp":"2018. november. 15. 19:07","title":"Átrendezik a Mészáros-cégbirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","shortLead":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","id":"20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b62a45a-f2d7-4a1e-80ba-2d6f6d1baccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. november. 15. 10:25","title":"Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bemutatkozó meccsén szerezte, ez volt az első gólja új, amerikai csapatában. ","shortLead":"Bemutatkozó meccsén szerezte, ez volt az első gólja új, amerikai csapatában. ","id":"20181114_zlatan_ibrahimovic_ev_golja_mls_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce4e86-8272-4cca-b681-c207e18b4e8d","keywords":null,"link":"/sport/20181114_zlatan_ibrahimovic_ev_golja_mls_amerika","timestamp":"2018. november. 14. 12:50","title":"Ibrahimovic bődületes gólja lett az év találata Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]