[{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","shortLead":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","id":"20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfcbd8f-810a-4347-8cc3-fb6188dfa32b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2018. november. 15. 09:52","title":"Megvan a dátum, amikor aláírhatják a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy időalapon.","shortLead":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy...","id":"20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c596ace-bd64-4904-ac23-b8b6edcaef28","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","timestamp":"2018. november. 14. 15:21","title":"Vége a Teslák ingyenes töltésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Dollárszázmilliókat kapott Mexikó két elnöke a Köpcös által irányított drogkartelltől. 