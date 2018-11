Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","shortLead":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","id":"20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae603b0-8434-49a3-999a-2ec65d92e6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","timestamp":"2018. november. 15. 14:05","title":"Hatvan évet vártunk Kurtág György első operájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javítási programot indított az Apple, miután kiderült, gond van néhány iPhone X érintőképernyőjével. Pontos számot ugyan nem tudni, hány készülék érintett, de bizonyosan nem marginális a gond, ha az Apple megteszi ezt a lépést.","shortLead":"Javítási programot indított az Apple, miután kiderült, gond van néhány iPhone X érintőképernyőjével. Pontos számot...","id":"20181114_apple_iphone_x_kijelzohiba_rossz_kepernyo_ingyenes_csereprogram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fa7799-5499-4d67-a82c-2ff6b5d528a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_apple_iphone_x_kijelzohiba_rossz_kepernyo_ingyenes_csereprogram","timestamp":"2018. november. 14. 17:03","title":"Beismerte az Apple: gondok vannak az iPhone X kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b40aee-7f1e-4c0b-adc9-9fc800cafbaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt a Várkert Bazárnál csípte el a 24.hu stábja.","shortLead":"A miniszterelnököt a Várkert Bazárnál csípte el a 24.hu stábja.","id":"20181115_nikola_gruevszki_orban_viktor_varkert_bazar_politikai_menedekjog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b40aee-7f1e-4c0b-adc9-9fc800cafbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55f1e15-3660-406f-b0cb-fd79b0d92e1a","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_nikola_gruevszki_orban_viktor_varkert_bazar_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. november. 15. 13:27","title":"Gruevszkiről kérdezték Orbánt, egy mondatban válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda egy rendezvénycentrumot. A szakma kiakadt, a költség újabb 150 millióval nő, a háttérben pedig Orbán Ráhel kapcsolati hálója sejlik fel. A kormány budapesti építkezéseiről, terveiről részletes összeálltást olvashat a HVG csütörtökön megjelent számában.","shortLead":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda...","id":"201846_kukaba_atervekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb803775-46ec-483c-9c51-f6d15b19599a","keywords":null,"link":"/itthon/201846_kukaba_atervekkel","timestamp":"2018. november. 15. 06:00","title":"Finta mehet, jön más - egymilliárd forintot fizetett az állam, most kidobja a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt miniszterelnök egy magyar követségen adta be menedékkérelmét, ám azt mondja, a magyar hatóságoknak semmi köze nem volt ahhoz, hogy elhagyta Macedóniát. ","shortLead":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt...","id":"20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e527597-c051-4547-b30a-af105a1f5da4","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 15. 16:04","title":"Macedóniában vizsgálják, kinek a segítségével szökött meg a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A budapesti Madách-téren csütörtökön Sisi-szobrot avattak. Az alkotó R. Törley Mária szobrászművész.","shortLead":"A budapesti Madách-téren csütörtökön Sisi-szobrot avattak. Az alkotó R. Törley Mária szobrászművész.","id":"20181115_Kinott_egy_Sisiszobor_a_bulinegyed_kapujanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1626ed-281a-4301-a4af-cf63adbe5000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3689613-506b-45fa-9a78-25ad0d9d60ef","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Kinott_egy_Sisiszobor_a_bulinegyed_kapujanal","timestamp":"2018. november. 15. 19:51","title":"Kinőtt egy Sisi-szobor a bulinegyed kapujánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600a85ac-6b58-4ed6-b5af-01674849d704","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Éleződik az emberek és állatok közötti konfliktus.","shortLead":"Éleződik az emberek és állatok közötti konfliktus.","id":"20181116_Leopard_olt_meg_egy_nepali_kislanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=600a85ac-6b58-4ed6-b5af-01674849d704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb579355-36ad-427b-8492-cdab331d9b5b","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Leopard_olt_meg_egy_nepali_kislanyt","timestamp":"2018. november. 16. 11:33","title":"Leopárd ölt meg egy nepáli kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos erőforrással. ","shortLead":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos...","id":"20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1a84-7af2-444f-a139-6460aca4e7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 16. 08:23","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Toyota Corolla szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]