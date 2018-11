Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés eldöntése is gondot okoz, hol is él az ember. ","shortLead":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés...","id":"20181117_fold_bolygo_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dacc273-5149-4d2e-b918-ec9ca6ad5287","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_fold_bolygo_elet","timestamp":"2018. november. 17. 12:03","title":"A hét legviccesebb videója, mikor ez a lány rádöbben: valójában nem a Földben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c094e124-a103-4fe7-a81a-471acf01e843","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég meghökkentő látványt nyújtottak.","shortLead":"Elég meghökkentő látványt nyújtottak.","id":"20181116_Nehany_teve_megszokott_egy_nemetorszagi_cirkuszbol_es_elment_a_Lidlbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c094e124-a103-4fe7-a81a-471acf01e843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c002f80-c577-4ee4-a57f-d19965831b75","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Nehany_teve_megszokott_egy_nemetorszagi_cirkuszbol_es_elment_a_Lidlbe","timestamp":"2018. november. 16. 09:17","title":"Néhány teve megszökött egy németországi cirkuszból, és elment a Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Soros vezette, nemzetközi, bevándorláspárti erők zsoldjába lépett. ","shortLead":"Orbán Viktor a Soros vezette, nemzetközi, bevándorláspárti erők zsoldjába lépett. ","id":"20181116_hont_pavatanc_szakadek_szelen_gruevszki_soros_bevandorlas_migrans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e27562-04a3-4ea7-b2f7-7aae95062596","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_hont_pavatanc_szakadek_szelen_gruevszki_soros_bevandorlas_migrans","timestamp":"2018. november. 16. 14:41","title":"Hont: Pávatánc a szakadék szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek védelmében érkezett a magyar határra Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő.

","shortLead":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek...","id":"20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f07bae4-702d-42c4-a8b4-0c411f4c219f","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 16. 12:06","title":"Seselj szerint csetnik bajonettek védelmében érkezett Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzése, amelyen a Groupama Arénában 2-0-ra legyőzte az észt együttest.","shortLead":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek...","id":"20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eab019d-0577-43bd-9c8b-54af74eb2cc2","keywords":null,"link":"/sport/20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","timestamp":"2018. november. 16. 08:48","title":"Willi Orbán: Ez volt pályafutásom legérzelemdúsabb meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó magabiztosan nyerte meg a 400 méter vegyest a világkupa-sorozat utolsó állomásán.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó magabiztosan nyerte meg a 400 méter vegyest a világkupa-sorozat utolsó állomásán.","id":"20181116_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_aranyerem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3270aff5-743c-425a-a5b0-2a2d69f76d5e","keywords":null,"link":"/sport/20181116_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_aranyerem","timestamp":"2018. november. 16. 15:10","title":"Éneklés után győzelemmel folytatta Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés a boldogsághoz és a felhasználók biztonságához.","shortLead":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés...","id":"20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bca7f6f-4c86-4b65-b0cc-7923880a10f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","timestamp":"2018. november. 16. 11:33","title":"Összekapja magát a Google, feledtetnék az Android legnagyobb hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2145cd-433e-4d1c-b665-12b0a0f7e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Media Markt fél nap alatt fél hónapnyi forgalmat könyvelt el webáruházán. Az Extreme Digitalnál idén meglepetés volt: az örök slágert jelentő műszaki cikk mellett idén feltűnően sok tisztítószer fogyott.","shortLead":"A Media Markt fél nap alatt fél hónapnyi forgalmat könyvelt el webáruházán. Az Extreme Digitalnál idén meglepetés volt...","id":"20181116_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_black_friday_trendek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2145cd-433e-4d1c-b665-12b0a0f7e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8ad452-3122-410d-92b3-50702f69fe3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_black_friday_trendek","timestamp":"2018. november. 16. 20:33","title":"Rázúdultak a magyarok az Edigital és a Media Markt webshopjaira, volt egy kis meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]