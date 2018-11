Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","shortLead":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","id":"20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db17f973-a53f-4ab2-a2d7-b44ac4bb1f4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","timestamp":"2018. november. 16. 10:12","title":"Titokzatos jótevő tartja lázban a francia nagyváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9a7e5d-0146-4e66-848e-f51b4d0c8c2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset miatt a törvényszék úgy döntött, a következő egy hónap során felvételt készít az elítélt beszélgetéseiről.","shortLead":"Az eset miatt a törvényszék úgy döntött, a következő egy hónap során felvételt készít az elítélt beszélgetéseiről.","id":"20181117_Happy_TV_elo_adasban_jelentkezett_be_a_srebrenicai_meszaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c9a7e5d-0146-4e66-848e-f51b4d0c8c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014a6741-12b7-411c-b756-97730dd01ee2","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Happy_TV_elo_adasban_jelentkezett_be_a_srebrenicai_meszaros","timestamp":"2018. november. 17. 10:03","title":"Happy TV: élő adásban jelentkezett be a srebrenicai mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff18521-3daa-4551-bf9d-b3a305af964e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az amikor új funkciót kap egy alaposan leültetett autó, pontosabban annak löhárítója.","shortLead":"Ilyen az amikor új funkciót kap egy alaposan leültetett autó, pontosabban annak löhárítója.","id":"20181117_video_a_sofor_akit_nem_zavar_az_avar_es_autojaval_takaritja_el_ezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff18521-3daa-4551-bf9d-b3a305af964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbeb072-97a3-4b32-9855-b243a233df37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_video_a_sofor_akit_nem_zavar_az_avar_es_autojaval_takaritja_el_ezt","timestamp":"2018. november. 17. 06:41","title":"Videó: a sofőr, akit nem zavar az avar, és autójával takarítja el ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5db7ee5-9dc8-4f98-a9b1-a903c83ed0ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem fogjuk hallani Zámbó Jimmy dalát rockabilly stílusban.\r

\r

","shortLead":"Nem fogjuk hallani Zámbó Jimmy dalát rockabilly stílusban.\r

\r

","id":"20181117_Letiltotta_az_egyik_dalt_az_XFaktorbol_a_jogtulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5db7ee5-9dc8-4f98-a9b1-a903c83ed0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a905ee7-c75e-4b74-83aa-957c824f35c2","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Letiltotta_az_egyik_dalt_az_XFaktorbol_a_jogtulajdonos","timestamp":"2018. november. 17. 08:49","title":"Letiltotta az egyik dalt az X-Faktorból a jogtulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d5e7ae-57fa-431c-872a-fe81a73f1006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk a globális rendszer zavarai? A szabadkereskedelmi rend valóban leáldozóban van? Erről volt szó a HVG Beszélgetések a jövőről című vitasorozatán.","shortLead":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk a globális rendszer zavarai? A szabadkereskedelmi...","id":"20181116_Beszelgetesek_a_jovorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d5e7ae-57fa-431c-872a-fe81a73f1006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf5b9a-cbb9-419f-9bc5-221e48e75a9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Beszelgetesek_a_jovorol","timestamp":"2018. november. 16. 13:06","title":"Hogy bírhatja ki Magyarország, ha a nagyok vámháborúba kezdenek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mégsem indul a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökségi posztjáért a párt január 19-re összehívott rendkívüli kongresszusán Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) parlamenti frakcióvezetője, a CSU alelnöke. \r

","shortLead":"Mégsem indul a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökségi posztjáért a párt január 19-re összehívott rendkívüli...","id":"20181117_Manfred_Weber_nem_lesz_CSU_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae8fc8a-c884-409d-b99d-d8d69c9bb2fd","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Manfred_Weber_nem_lesz_CSU_elnok","timestamp":"2018. november. 17. 19:01","title":"Manfred Weber nem lesz CSU elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e998b84-794c-480d-920c-592b22bd9877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykikindán és környékén figyelhető meg a világ egyik legnagyobb erdei fülesbagoly-populációja. Ezért szerettek volna a városba a helyiek egy baglyot ábrázoló szobrot emelni, ám az elkészült műalkotás – sajátos formája miatt – nevetség tárgya lett.","shortLead":"Nagykikindán és környékén figyelhető meg a világ egyik legnagyobb erdei fülesbagoly-populációja. Ezért szerettek volna...","id":"20181116_Bagolynak_szantak_oriasi_fallosz_lett_belole__csunyan_felresikerult_egy_szobor_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e998b84-794c-480d-920c-592b22bd9877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793a9eb8-d409-4768-b125-dcd7f6badb4c","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Bagolynak_szantak_oriasi_fallosz_lett_belole__csunyan_felresikerult_egy_szobor_Szerbiaban","timestamp":"2018. november. 16. 09:45","title":"Bagolynak szánták, óriási fallosz lett belőle – nagyon félresikerült egy szobor a Vajdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Ritkán volt a magyar történelemben olyan időszak, amikor egy évtizeden át, erősödő gazdasági környezetben fejlődhetett az ország fővárosa. Vajon eldőlt-e már, mit hagy maga után az Orbán-kormány Budapesten? Milyen ízlés vezeti őket? Erre kerestük a választ a főváros egyik legjobb ismerőjével, N. Kósa Judittal az e heti Fülkében.","shortLead":"Ritkán volt a magyar történelemben olyan időszak, amikor egy évtizeden át, erősödő gazdasági környezetben fejlődhetett...","id":"20181117_Fulke_Budapest_meg_akar_nyerhet_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b21f91-f98a-47d5-862c-9db4de426533","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Fulke_Budapest_meg_akar_nyerhet_is","timestamp":"2018. november. 17. 12:08","title":"Fülke: Budapest még akár nyerhet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]