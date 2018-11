Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37069f5b-54f7-4e32-90b2-5ebcc2cdac88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer aktivista foglalta el London öt legnagyobb hídját. Magyarok is vannak közöttük. ","shortLead":"Több ezer aktivista foglalta el London öt legnagyobb hídját. Magyarok is vannak közöttük. ","id":"20181117_Hidfoglalo_magyarok_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37069f5b-54f7-4e32-90b2-5ebcc2cdac88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb34105-8e1a-417e-b675-4afa54d54441","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Hidfoglalo_magyarok_Londonban","timestamp":"2018. november. 17. 16:33","title":"Hídfoglaló magyarok Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja, hogy az Alkotmánybíróság elé vigye vitáját az őt ellenőrző szervvel. ","shortLead":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja...","id":"20181117_Hando_visszavag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030897f3-3b0d-4fc5-88fb-0c0c5e850c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Hando_visszavag","timestamp":"2018. november. 17. 15:20","title":"Handó visszavág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613c213-8f99-4223-868c-077061d3e7b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség eltiltással fenyegette azokat az úszókat, akik részt vennének egy másik szervezet indította pénzdíjas viadalon. ","shortLead":"A nemzetközi szövetség eltiltással fenyegette azokat az úszókat, akik részt vennének egy másik szervezet indította...","id":"20181117_cseh_laszlo_fiina_uszo_vilagkupa_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5613c213-8f99-4223-868c-077061d3e7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938cdddd-32ac-4494-ae01-271ff7f69fa8","keywords":null,"link":"/sport/20181117_cseh_laszlo_fiina_uszo_vilagkupa_fenyegetes","timestamp":"2018. november. 17. 17:58","title":"Cseh László kiakadt a FINA-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban mutatja meg teljes valójában a Samsung a Galaxy F-et, de elképzelés már most is van arról, hogyan nézhet majd ki a készülék.","shortLead":"Márciusban mutatja meg teljes valójában a Samsung a Galaxy F-et, de elképzelés már most is van arról, hogyan nézhet...","id":"20181118_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84337ef4-a779-4c35-a1cb-013b850f5949","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display_kep","timestamp":"2018. november. 18. 11:03","title":"Csináltak egy képet, ami elég meggyőzően néz ki a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy japán játékfejlesztő LinkedIn profilján jelent meg egy érdekes kiírás, amely szerint egy PlayStation 5-re készülő, vadonatúj produkción munkálkodik. Az oldal később elérhetetlenné vált.","shortLead":"Egy japán játékfejlesztő LinkedIn profilján jelent meg egy érdekes kiírás, amely szerint egy PlayStation 5-re készülő...","id":"20181118_sony_playstation_5_ps5_square_enix_group_tomohiro_tokoro_luminous_productions_final_fantasy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c1142-664e-4482-8dc6-7e91243c66a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_sony_playstation_5_ps5_square_enix_group_tomohiro_tokoro_luminous_productions_final_fantasy","timestamp":"2018. november. 18. 17:03","title":"Nocsak: már készül az első játék a PlayStation 5-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tudni, nincs is meg az ehhez szükséges számú kérvény.","shortLead":"Úgy tudni, nincs is meg az ehhez szükséges számú kérvény.","id":"20181118_Theresa_May_eltavolitasom_nem_konnyitene_meg_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37456cf0-d2bb-4384-b4d7-21aa79ff3111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Theresa_May_eltavolitasom_nem_konnyitene_meg_a_Brexitet","timestamp":"2018. november. 18. 18:30","title":"Theresa May: eltávolításom nem könnyítené meg a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményben foglalta össze a szaúdi főügyészség, hogy mire jutottak a meggyilkolt újságíró ügyében. ","shortLead":"Közleményben foglalta össze a szaúdi főügyészség, hogy mire jutottak a meggyilkolt újságíró ügyében. ","id":"20181119_Szaudi_ugyeszseg_tuladagolt_kabito_injekcioba_halt_bele_Dzsamal_Hasogdzsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776e64ce-63b3-48f2-9f04-0b489ec4d124","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Szaudi_ugyeszseg_tuladagolt_kabito_injekcioba_halt_bele_Dzsamal_Hasogdzsi","timestamp":"2018. november. 19. 10:59","title":"Szaúdi ügyészség: túladagolt kábítóinjekcióba halt bele Dzsamál Hasogdzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baloldai kormány esetén nem finnyás a nemzeti szuverenitásra a Fidesz.","shortLead":"Baloldai kormány esetén nem finnyás a nemzeti szuverenitásra a Fidesz.","id":"20181118_A_Fidesz_es_a_nemzeti_szuverenitas_ket_felfogasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6072142a-96f4-4a36-8e44-ec8a92da77d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_A_Fidesz_es_a_nemzeti_szuverenitas_ket_felfogasa","timestamp":"2018. november. 18. 13:38","title":"A Fidesz nemrég még megszavazta Sargentini jelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]