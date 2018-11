Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik, a Naprendszerünkben mozgó üstökös.

Most akkor ufó vagy nem? Idegenek küldték? Egyre több a rejtély a hosszúkás üstökös körül

A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.

Egyetlen előadásra visszatérhet Sas József Rajongói tűkön ülve várták önéletrajzát, hátha végre segít megfejteni filmjei groteszk és abszurd szimbolikáját, Lynch viszont maradt önmaga. Az Aminek álmodom nem Lynch-szótár, de a sokféle beszámoló és emlék mégis erőteljesen ráhangol a Lynch-jelenségre.

Ilyen közel még nem volt a lynchi rémálom: érteni nem fogja, csak érezni

A OE24 bulvárlap az Aston Martin Vanquish rendszáma alapján írja azt, hogy az autó az ottani magyar nagykövetség egyik dolgozójáé lehet.

Osztrák lap: 80 milliós sportkocsival furikázik valaki a bécsi magyar nagykövetségről

Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrön tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.

Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!

A Magyar Idők előállt a részletekkel, ám a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a képviselők ezt máshogy hallották. Magyar Idők: Gruevszki megkapta a menekültstátuszt

Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében hullhat 5 centimétert meghaladó hót. ","shortLead":"Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében hullhat 5 centimétert meghaladó hó. Három megyében is sok hó jöhet

Csak annyi kellett hozzá, hogy az egyik díjazott Tajvan függetlenségét emlegesse.

Élőben cenzúrázott a kínai tévé