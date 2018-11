Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f228581d-c5a3-46e1-99f2-d908d85de53c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ma benyújtott törvényjavaslat szerint visszaadják lakásaikat, házukat a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevőinek. A bérleti díjat rendszeresen megfizető bérlők kedvező feltételek mellett ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi ingatlanjaikon – derül ki a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Sajtó és Kommunikációs Főosztályának közleményéből.","shortLead":"A ma benyújtott törvényjavaslat szerint visszaadják lakásaikat, házukat a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevőinek...","id":"20181120_Visszaadhatjak_lakasaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_Program_resztvevoinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f228581d-c5a3-46e1-99f2-d908d85de53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8344a795-d5d5-4a1e-9ab4-2fd1b5261ce1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181120_Visszaadhatjak_lakasaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_Program_resztvevoinek","timestamp":"2018. november. 20. 14:08","title":"Visszakaphatják lakásaikat az Eszközkezelőtől a bedőlt devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A keddi Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló kormányrendelet.","shortLead":"A keddi Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló kormányrendelet.","id":"20181120_nemzeti_eszkozkezelo_bedolt_lakashitel_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad1c293-6051-4574-acb6-7743d6aecccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_nemzeti_eszkozkezelo_bedolt_lakashitel_kormanyrendelet","timestamp":"2018. november. 20. 20:31","title":"Szerdán lehet utoljára ingatlant felajánlani a Nemzeti Eszközkezelőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","shortLead":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","id":"20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f65f79-5b2a-4ff1-a39f-476bd7cf0afc","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","timestamp":"2018. november. 20. 17:56","title":"Ismét nekifut a kormány az egyházügyi törvény módosításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia jövőre minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat, így azt gondolhatták, nem kell spórolni a műsorvezetők és riporterek frizuráján sem.","shortLead":"A közmédia jövőre minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat, így azt gondolhatták, nem kell spórolni a műsorvezetők és...","id":"20181119_Az_MTVA_akkor_sem_sajnalja_a_penzt_ha_fodraszrol_vagy_stylistrol_van_szo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fdcff4-e5f1-4aac-a3c5-1d8c155cf464","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Az_MTVA_akkor_sem_sajnalja_a_penzt_ha_fodraszrol_vagy_stylistrol_van_szo","timestamp":"2018. november. 19. 15:50","title":"Az MTVA akkor sem sajnálja a pénzt, ha fodrászról vagy stylistról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa mérkőzhet az üzemért.","shortLead":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa...","id":"20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c9450-4907-4a05-9495-7bb2bd8d026f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Újabb autógyárat csípne meg Szlovákia, ezúttal egy Skoda-gyár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön engedély kell.","shortLead":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön...","id":"20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebca220c-248a-46a7-a2de-b2fdb81e6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","timestamp":"2018. november. 20. 05:24","title":"Mostantól csak egy kérdést tehetnek fel az újságírók Trump sajtótájékoztatóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche nagyon is tudta miről van szó, hiszen ő maga száz százalékos látássérült, vagyis vak.","shortLead":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche...","id":"20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79b2658-b20f-4d84-8572-5887620f5408","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","timestamp":"2018. november. 21. 11:34","title":"Minden akadályt leküzdött, ma kilenc cége van és sorstársain is segít a vak francia vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A polgármester sebességmérőket szereltetett fel, miután több lakó is száguldozó autósokra panaszkodott, de erre ő sem számított.","shortLead":"A polgármester sebességmérőket szereltetett fel, miután több lakó is száguldozó autósokra panaszkodott, de erre ő sem...","id":"20181119_Alig_ket_het_alatt_tobb_mint_50_ezer_gyorshajtot_fogtak_egy_apro_olasz_faluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1da72d-7a11-4280-8838-732c5fa3bf2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_Alig_ket_het_alatt_tobb_mint_50_ezer_gyorshajtot_fogtak_egy_apro_olasz_faluban","timestamp":"2018. november. 19. 14:51","title":"Alig két hét alatt több mint 50 ezer gyorshajtót fogtak egy apró olasz faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]