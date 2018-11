Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cba5c282-551c-43b4-874a-0c02fc0ff5e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemzeti Sport főszerkesztője szerint bűn fényűzésnek nevezni a stadionépítést – számoltunk be a Nemzeti Sport: Bűn fényűzésnek nevezni a stadionépítést Szöllősi György publicisztikájáról. Na, de mi erről a gyerekszakértőink véleménye?\r

\r

","shortLead":"Nemzeti Sport főszerkesztője szerint bűn fényűzésnek nevezni a stadionépítést – számoltunk be a Nemzeti Sport: Bűn...","id":"20181120_Tenyleg_bun_fenyuzesnek_nevenzi_a_stadionepitest__a_gyerekek_megmondjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c282-551c-43b4-874a-0c02fc0ff5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec1c093-5665-44ea-8a17-ef102815b898","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Tenyleg_bun_fenyuzesnek_nevenzi_a_stadionepitest__a_gyerekek_megmondjak","timestamp":"2018. november. 20. 15:48","title":"Tényleg bűn fényűzésnek nevezni a stadionépítést? – a gyerekek megmondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és a titkosszolgálatok tekintetében Gruevszki tetten ért szöktetése. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"A menekültstátusz gyors megadása elterelte a figyelmet arról, milyen károkat okozott a magyar diplomácia és...","id":"20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d4f91b-9956-43ac-b2b1-ecc78b42ec6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd3ac1-430c-4ff1-8531-5f3352a0dfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_A_NATObol_inteztek_igy_Orbannak_kinos_hogy_lebukott_Gruevszki_szoktetesevel","timestamp":"2018. november. 21. 14:18","title":"A NATO-ból intézték így? Orbánnak kínos, hogy lebukott Gruevszki szöktetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt években 85 ezer gyerek halt éhen a polgárháború sújtotta országban.","shortLead":"Az elmúlt években 85 ezer gyerek halt éhen a polgárháború sújtotta országban.","id":"20181121_Megakadalyozhato_lenne_a_tomeges_gyerekhalal_Jemenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05541819-94ce-4362-bbe4-b659809ee9f4","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Megakadalyozhato_lenne_a_tomeges_gyerekhalal_Jemenben","timestamp":"2018. november. 21. 09:32","title":"Megakadályozható lenne a tömeges gyerekhalál Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","shortLead":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","id":"20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135a579-914d-40ec-916d-4c9cf2191db7","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. november. 20. 11:41","title":"Először volt hajlandó megindokolni a kormány, miért nem írják alá a CEU-ról szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony maradt az alapkamat, az MNB meg is magyarázta, miért nem látnak problémákat a magas inflációval.","shortLead":"Rekordalacsony maradt az alapkamat, az MNB meg is magyarázta, miért nem látnak problémákat a magas inflációval.","id":"20181120_Hiaba_no_az_inflacio_Matolcsyek_nem_felnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76337ae4-741f-4f8e-a3f5-28386707c5cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Hiaba_no_az_inflacio_Matolcsyek_nem_felnek","timestamp":"2018. november. 20. 15:08","title":"Hiába nő az infláció, Matolcsyék nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli ülést tartott volna a parlament nemzetbiztonsági bizottsága, de a kormánypárti képviselők nem szavazták meg a napirendet.","shortLead":"Rendkívüli ülést tartott volna a parlament nemzetbiztonsági bizottsága, de a kormánypárti képviselők nem szavazták meg...","id":"20181121_Mire_jut_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag_a_Gruevszkiugyben_Elo_video_a_rendkivuli_ulesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c647e423-d2f2-4520-ab41-9a7d7221a979","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Mire_jut_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag_a_Gruevszkiugyben_Elo_video_a_rendkivuli_ulesrol","timestamp":"2018. november. 21. 15:17","title":"Nem engedte a Fidesz, hogy foglalkozzon a nemzetbiztonsági bizottság a Gruevszki-üggyel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b5e45-497c-4a27-8874-70071d022c60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Embodied Labs fejlesztésével elsősorban az egészségügyi dolgozók szerezhetnek \"tapasztalatot\": a súlyos betegek utolsó óráit élhetik át vele. Az értelmetlennek tűnő fejlesztésnek valójában komoly haszna lehet az ápolók, de még az orvosok számára is.","shortLead":"Az Embodied Labs fejlesztésével elsősorban az egészségügyi dolgozók szerezhetnek \"tapasztalatot\": a súlyos betegek...","id":"20181120_virtualis_valosag_embodied_labs_haldoklas_halal_halalos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b5e45-497c-4a27-8874-70071d022c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50040f53-775a-4578-bfc9-1b6d72945a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_virtualis_valosag_embodied_labs_haldoklas_halal_halalos_beteg","timestamp":"2018. november. 20. 09:03","title":"Mit érez az ember, miközben haldoklik? Ezzel az átélhető programmal tanítják az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dadf37-05f1-4913-9017-dbaa44f5fc9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekszerkesztőink megszakértették az űrkutatás legfontosabb kérdéseit, például, hogy miért kell új bolygókra elutazni.","shortLead":"Gyerekszerkesztőink megszakértették az űrkutatás legfontosabb kérdéseit, például, hogy miért kell új bolygókra elutazni.","id":"20181120_De_mire_jo_az_urutazas_es_joe_ha_masik_bolygora_koltozunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89dadf37-05f1-4913-9017-dbaa44f5fc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1256d-7add-49fd-93f2-c5e9bdbe17b0","keywords":null,"link":"/elet/20181120_De_mire_jo_az_urutazas_es_joe_ha_masik_bolygora_koltozunk","timestamp":"2018. november. 20. 16:35","title":"Megoldás, ha másik bolygóra költözünk? A gyerekek Hawkinggal értenek egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]